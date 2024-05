Lean - Giải pháp tối ưu cho tăng trưởng bền vững ngành may mặc

Vietnam clothing manufacturer Unveils Quality Uniforms and Workwear for Clients in Europe, America, Asia and the Middle East Vietnam Clothing Manufacturer continues to be a powerhouse uniform exporter even during global supply disruptions

Ngành may mặc Việt Nam nâng cao vị thế nhờ áp dụng Lean Manufacturing

Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và đóng góp cho sự phát triển của ngành dệt may Việt Nam.” — Ông Phạm Quang Anh, Giám Đốc CÔNG TY MAY MẶC DONY

HO CHI MINH, VIETNAM, May 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Trong những năm gần đây, ngành dệt may Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của đất nước. Tuy nhiên, để duy trì tốc độ tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, các doanh nghiệp dệt may cần không ngừng cải tiến, áp dụng các phương pháp quản lý sản xuất tiên tiến. Một trong những giải pháp đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm và triển khai hiệu quả là Lean Manufacturing (Sản xuất tinh gọn).Lean Manufacturing là gì?Lean Manufacturing là một hệ thống các công cụ và phương pháp nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất, loại bỏ các lãng phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu chi phí. Triết lý cốt lõi của Lean là tạo ra giá trị tối đa cho khách hàng với nguồn lực tối thiểu.Lean bắt nguồn từ hệ thống sản xuất của Toyota (TPS) và đã được áp dụng thành công trong nhiều ngành công nghiệp trên thế giới. Theo nghiên cứu của Viện nghiên cứu quản lý sản xuất Việt Nam, các doanh nghiệp áp dụng Lean đạt được những kết quả ấn tượng:- Giảm 20-50% thời gian sản xuất- Giảm 30-70% hàng tồn kho- Tăng 10-30% năng suất lao động- Giảm 10-40% chi phí sản xuất- Nâng cao 25-75% chất lượng sản phẩmLợi ích của Lean đối với ngành dệt mayĐối với ngành dệt may, Lean mang lại nhiều lợi ích thiết thực:1. Rút ngắn thời gian sản xuất và giao hàng: Bằng cách loại bỏ các bước không cần thiết, tối ưu hóa bố trí dây chuyền, cân bằng tải giữa các công đoạn, Lean giúp rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất và giao hàng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng.2. Giảm lượng hàng tồn kho: Áp dụng hệ thống kéo (Pull System), sản xuất đúng sản phẩm, đúng số lượng, đúng thời điểm giúp giảm thiểu lượng hàng tồn kho, tiết kiệm chi phí lưu kho và vốn lưu động.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm: Lean chú trọng đến việc kiểm soát chất lượng ngay tại nguồn, phát hiện và khắc phục lỗi kịp thời. Các công cụ như Poka-Yoke, Jidoka, SPC... giúp giảm thiểu sai lỗi và nâng cao chất lượng sản phẩm.4. Tăng tính linh hoạt trong sản xuất: Với nguyên tắc SMED (Single Minute Exchange of Die), Lean giúp giảm thiểu thời gian chuyển đổi giữa các mặt hàng, tăng tính linh hoạt để sản xuất nhiều loại sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường.5. Nâng cao năng suất lao động: Thông qua chuẩn hóa công việc, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, đào tạo đa kỹ năng, Lean giúp người lao động làm việc hiệu quả hơn, nâng cao năng suất.Ví dụ điển hình về áp dụng Lean trong ngành dệt may Việt NamMột trong những doanh nghiệp dệt may tiên phong áp dụng Lean tại Việt Nam là CÔNG TY MAY MẶC DONY . DONY là một công ty chuyên tập trung vào sản xuất gia công mảng đồng phục và áo quần thời trang chất lượng cao ở cả nội địa đến xuất khẩu.Từ năm 2018, DONY đã triển khai Lean vào toàn bộ hệ thống sản xuất của mình và đạt được những kết quả đáng ghi nhận:• Giảm 35% thời gian sản xuất trung bình• Giảm 42% lượng hàng tồn kho• Tăng 28% năng suất lao động• Giảm 57% tỷ lệ sản phẩm lỗi• Nâng cao sự hài lòng của khách hàng lên 95%Nhờ áp dụng Lean, DONY đã nâng cao vị thế cạnh tranh của mình trong lĩnh vực may mặc, đặc biệt là các mặt hàng đồng phục và thời trang đơn giản với giá thành cam kết tốt nhất (cạnh tranh về giá sản xuất được với cả thị trường Trung Quốc). Điều này giúp DONY trở thành đối tác tin cậy của nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, đặc biệt là thị trường Châu Âu, Mỹ, Trung Đông và Nhật Bản Lean Manufacturing đang là xu hướng tất yếu của ngành dệt may Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Việc áp dụng Lean giúp doanh nghiệp dệt may cải thiện năng suất, chất lượng, tăng tính linh hoạt và giảm chi phí, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.Để thực hiện Lean thành công, doanh nghiệp cần có chiến lược bài bản, sự quyết tâm của lãnh đạo và sự tham gia của toàn thể người lao động. Có như vậy, Lean mới thực sự là đòn bẩy giúp ngành dệt may Việt Nam bứt phá và chinh phục những đỉnh cao mới.