منظمة .Forward Inc الهولندية تطلق برنامجاً مجانياً لدعم رواد الأعمال العرب
EINPresswire.com/ -- أطلقت منظمة .Forward Inc، وهي منظمة هولندية غير ربحية، برنامج Business & Start-Up Booster لرواد الأعمال العرب باللغة العربية. وهو دورة تعليمية مجانية اونلاين مخصصة للأفراد الذين يسعون للبدء بتأسيس أعمالهم الريادية الخاصة، أو أولئك الذين يهدفون إلى تطوير وتنمية شركاتهم الناشئة.
برنامج Business & Start-Up Booster
تم تصميم برنامج Business & Start-Up Booster لتقديم تجربة تعليمية شاملة على مدى أسبوعين متتاليين. حيث يحصل المشاركون على وصول إلى محتوى فيديو (تعليم ذاتي) اون لاين يتناول مجموعة متنوعة من المواضيع حسب سرعتهم الخاصة من خلال مواد فيديو عالية الجودة مصممة لنقل المعرفة والمهارات التجارية الأساسية.
وبالإضافة لذلك، يتضمن البرنامج ورشتي عمل مباشرتين توفران فرصاً للتفاعل في الوقت الفعلي مع فريق المنظمة. و تعتبر هذه الجلسات ضرورية لمعالجة الموضوعات المعقدة واكتساب رؤى عملية. وخلال البرنامج، يمكن للمشاركين الحصول على التوجيه المستمر والتعليقات من خلال التواصل مع فريق المنظمة، مما يضمن حصولهم على الدعم اللازم لتطبيق ما تعلموه بفعالية.
تلبية احتياجات رواد الأعمال العرب المتنوعة
يقدم برنامج Business & Start-Up Booster منهجاً احترافياً لتطوير أفكار مشاريع رواد الأعمال الطموحين. حيث يتلقى المشاركون تدريباً مخصصاً لتحسين مفاهيم أعمالهم وتحويلها إلى حلول جاهزة للسوق، مع إيلاء اهتمام خاص للتحديات الفريدة التي تواجهها الشركات الناشئة في مراحلها الأولى.
بالنسبة لرواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة الراسخة الذين يسعون إلى تحسين أعمالهم، فإن البرنامج يقوم بتوجيه المشاركين خلال عملية تدقيق وتحسين نماذج أعمالهم لضمان الأداء الأمثل والربحية.
بالإضافة لذلك، يوفر البرنامج فرص تواصل واسعة مع شبكة واسعة من المهنيين والموجهين وقادة الصناعة ذوي التفكير المماثل.
تمكين رواد الأعمال العرب مع برامج المنظمة المتقدمة
سوف يعطى المشاركون فرصة الوصول إلى برامج ريادة الأعمال الدولية لمنظمة Forward Inc، والمصممة لرواد الأعمال الأكثر تقدماً. هذه البرامج مجانية وتمنح الوصول إلى منصة مجتمعية حصرية، حيث يمكن للمشاركين الدخول في مناقشات ثرية، وتوسيع شبكاتهم المهنية، والعثور على فرص جديدة، ومواكبة آخر التحديثات من فريق المنظمة. تعزز هذه البيئة التفاعلية الشعور بالانتماء وتوفر نظام دعم قوي لرواد الأعمال الناشئين والراسخين على حد سواء.
وتنوعت الأفكار والأعمال التي قدمها المشاركون في النسخ السابقة من هذه البرامج ومن أبرزها:
محمد نجم: "Negmstar" الفائز في مسابقة عروض الأعمال الناشئة الدولية عام 2021. من خلال "نجم ستار" يتعلم الأطفال كيفية البرمجة والقراءة والكتابة وحتى الفيزياء التطبيقية باستخدام الهواتف الذكية عن طريق ألعاب ذكية.
أحمد وإسلام: تطبيق " Pigeon Parcel" يربط بين المسافرين والمتسوقين لتوصيل البضائع بسرعة و بتكاليف رخيصة.
صلاح الدين محمد: "Vexls" يساعد في إنشاء مرئيات وتصاميم جرافيك جميلة للشركات والمؤسسات وكل من هو مهتم بالرسوم ذات الأبعاد المتعددة.
لمزيد من التفاصيل حول البرنامج وكيفية التسجيل، انقر هنا.
تركيز خاص على اللاجئين المهجرين قسراً
تماشياً مع مهمة منظمة Forward Inc، يشجع برنامج Business & Start-Up Booster بقوة الطلبات المقدمة من الأفراد اللاجئين الذين هجروا أو نزحوا قسراً. حيث تهدف هذه المبادرة إلى تزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لنجاح الأعمال، ودمجهم في مجتمع داعم لريادة الأعمال.
تقول المديرة العامة لمنظمة Forward Inc لورا دي سانتولو حول البرنامج: "إن البدء من الصفر في بلد جديد أمر صعب للغاية. يمكن برنامج Business & Start-Up Booster اللاجئين في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى أحدث محتوى لإدارة وريادة الأعمال، والذي يمكن تطبيقه بسهولة على أي نوع من الشركات الناشئة. وكون البرنامج أون لاين فإن المحتوى التعليمي مفتوح للمشاركين مما يسهل عليهم التعلم بالسرعة والوقت الذي يناسبهم، مع الحصول على دعم فردي أسبوعي خلال اجتماعات المشاركين مع فريق العمل."
حول منظمة Forward Inc
منظمة Forward Inc هي منظمة هولندية غير ربحية مقرها في أمستردام، هولندا. صممت المنظمة برامجها مع مراعاة الحواجز الثقافية واللغوية. وتعد إمكانات وطموح المشاركين وأفكارهم أمراً محورياً في نهج المنظمة. أطلق المشاركون في البرنامج مشاريع وشركات ناشئة ناجحة ومبتكرة بدعم من المنظمة. منذ عام 2017، دعمت Forward Inc إطلاق 112 شركة ناشئة. وجمع المشاركون في البرنامج أكثر من 2.5 مليون يورو من الاستثمارات لأعمالهم. وحقق أكثر من 500 منهم بالفعل الاستقلال الاقتصادي من خلال المنظمة. يدعم Forward Inc في هذه المهمة شبكة واسعة تضم أكثر من 500 شخص من رواد الأعمال والخريجين والمدربين الذين لديهم خبرة في ريادة الأعمال إضافة إلى طلاب الجامعات، والعديد من الشركات والمستثمرين الذين يدعمون رواد الأعمال بعدة طرق مختلفة.
Yasser Alahwal
برنامج Business & Start-Up Booster
تم تصميم برنامج Business & Start-Up Booster لتقديم تجربة تعليمية شاملة على مدى أسبوعين متتاليين. حيث يحصل المشاركون على وصول إلى محتوى فيديو (تعليم ذاتي) اون لاين يتناول مجموعة متنوعة من المواضيع حسب سرعتهم الخاصة من خلال مواد فيديو عالية الجودة مصممة لنقل المعرفة والمهارات التجارية الأساسية.
وبالإضافة لذلك، يتضمن البرنامج ورشتي عمل مباشرتين توفران فرصاً للتفاعل في الوقت الفعلي مع فريق المنظمة. و تعتبر هذه الجلسات ضرورية لمعالجة الموضوعات المعقدة واكتساب رؤى عملية. وخلال البرنامج، يمكن للمشاركين الحصول على التوجيه المستمر والتعليقات من خلال التواصل مع فريق المنظمة، مما يضمن حصولهم على الدعم اللازم لتطبيق ما تعلموه بفعالية.
تلبية احتياجات رواد الأعمال العرب المتنوعة
يقدم برنامج Business & Start-Up Booster منهجاً احترافياً لتطوير أفكار مشاريع رواد الأعمال الطموحين. حيث يتلقى المشاركون تدريباً مخصصاً لتحسين مفاهيم أعمالهم وتحويلها إلى حلول جاهزة للسوق، مع إيلاء اهتمام خاص للتحديات الفريدة التي تواجهها الشركات الناشئة في مراحلها الأولى.
بالنسبة لرواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة الراسخة الذين يسعون إلى تحسين أعمالهم، فإن البرنامج يقوم بتوجيه المشاركين خلال عملية تدقيق وتحسين نماذج أعمالهم لضمان الأداء الأمثل والربحية.
بالإضافة لذلك، يوفر البرنامج فرص تواصل واسعة مع شبكة واسعة من المهنيين والموجهين وقادة الصناعة ذوي التفكير المماثل.
تمكين رواد الأعمال العرب مع برامج المنظمة المتقدمة
سوف يعطى المشاركون فرصة الوصول إلى برامج ريادة الأعمال الدولية لمنظمة Forward Inc، والمصممة لرواد الأعمال الأكثر تقدماً. هذه البرامج مجانية وتمنح الوصول إلى منصة مجتمعية حصرية، حيث يمكن للمشاركين الدخول في مناقشات ثرية، وتوسيع شبكاتهم المهنية، والعثور على فرص جديدة، ومواكبة آخر التحديثات من فريق المنظمة. تعزز هذه البيئة التفاعلية الشعور بالانتماء وتوفر نظام دعم قوي لرواد الأعمال الناشئين والراسخين على حد سواء.
وتنوعت الأفكار والأعمال التي قدمها المشاركون في النسخ السابقة من هذه البرامج ومن أبرزها:
محمد نجم: "Negmstar" الفائز في مسابقة عروض الأعمال الناشئة الدولية عام 2021. من خلال "نجم ستار" يتعلم الأطفال كيفية البرمجة والقراءة والكتابة وحتى الفيزياء التطبيقية باستخدام الهواتف الذكية عن طريق ألعاب ذكية.
أحمد وإسلام: تطبيق " Pigeon Parcel" يربط بين المسافرين والمتسوقين لتوصيل البضائع بسرعة و بتكاليف رخيصة.
صلاح الدين محمد: "Vexls" يساعد في إنشاء مرئيات وتصاميم جرافيك جميلة للشركات والمؤسسات وكل من هو مهتم بالرسوم ذات الأبعاد المتعددة.
لمزيد من التفاصيل حول البرنامج وكيفية التسجيل، انقر هنا.
تركيز خاص على اللاجئين المهجرين قسراً
تماشياً مع مهمة منظمة Forward Inc، يشجع برنامج Business & Start-Up Booster بقوة الطلبات المقدمة من الأفراد اللاجئين الذين هجروا أو نزحوا قسراً. حيث تهدف هذه المبادرة إلى تزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لنجاح الأعمال، ودمجهم في مجتمع داعم لريادة الأعمال.
تقول المديرة العامة لمنظمة Forward Inc لورا دي سانتولو حول البرنامج: "إن البدء من الصفر في بلد جديد أمر صعب للغاية. يمكن برنامج Business & Start-Up Booster اللاجئين في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى أحدث محتوى لإدارة وريادة الأعمال، والذي يمكن تطبيقه بسهولة على أي نوع من الشركات الناشئة. وكون البرنامج أون لاين فإن المحتوى التعليمي مفتوح للمشاركين مما يسهل عليهم التعلم بالسرعة والوقت الذي يناسبهم، مع الحصول على دعم فردي أسبوعي خلال اجتماعات المشاركين مع فريق العمل."
حول منظمة Forward Inc
منظمة Forward Inc هي منظمة هولندية غير ربحية مقرها في أمستردام، هولندا. صممت المنظمة برامجها مع مراعاة الحواجز الثقافية واللغوية. وتعد إمكانات وطموح المشاركين وأفكارهم أمراً محورياً في نهج المنظمة. أطلق المشاركون في البرنامج مشاريع وشركات ناشئة ناجحة ومبتكرة بدعم من المنظمة. منذ عام 2017، دعمت Forward Inc إطلاق 112 شركة ناشئة. وجمع المشاركون في البرنامج أكثر من 2.5 مليون يورو من الاستثمارات لأعمالهم. وحقق أكثر من 500 منهم بالفعل الاستقلال الاقتصادي من خلال المنظمة. يدعم Forward Inc في هذه المهمة شبكة واسعة تضم أكثر من 500 شخص من رواد الأعمال والخريجين والمدربين الذين لديهم خبرة في ريادة الأعمال إضافة إلى طلاب الجامعات، والعديد من الشركات والمستثمرين الذين يدعمون رواد الأعمال بعدة طرق مختلفة.
Yasser Alahwal
Forward Inc
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