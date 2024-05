LADO International Institute: Pionero en ESL con Soluciones Adaptadas a las Necesidades de Estudiantes internacionales

VIENNA, VIRGINIA, UNITED STATES, May 17, 2024 / EINPresswire.com / -- LADO International Institute , ubicado en el corazón de Washington D.C., se destaca como una de las instituciones más reconocidas en la enseñanza del inglés como segundo idioma (ESL). Con una trayectoria de excelencia educativa, LADO se enorgullece de anunciar importantes novedades que beneficiarán a sus estudiantes actuales y futuros, reafirmando su compromiso con la innovación y la calidad educativa.Acreditada por CEVIS, la Agencia de Cumplimiento de Inmigración y Aduanas de EE. UU. bajo el Departamento de Seguridad Nacional, Lado International Institute permite a los estudiantes obtener su certificado I-20. Este certificado es crucial para las entrevistas en la embajada, donde los estudiantes pueden solicitar la Visa F-1, lo que les permite ingresar a los Estados Unidos con estatus de estudiante.Para apoyar este proceso, Lado cuenta con un departamento de admisiones internacionales que guía a los futuros estudiantes a través del procesamiento de documentos de manera personalizada.El departamento de admisiones internacionales es responsable de:• Asesorar a los estudiantes sobre los requisitos y pasos para obtener la Visa F-1.• Enviar el certificado I-20 a los estudiantes aceptados en su programa elegido.• Guiar a los estudiantes sobre cómo prepararse para la entrevista en la embajada y qué documentos llevar.• Resolver cualquier pregunta o inquietud que los estudiantes puedan tener sobre el proceso de visa o el programa de ESL.A partir de junio, LADO International Institute introducirá un nuevo horario para su programa de 2-Day Intensive. Este programa, se llevará a cabo los lunes y martes de 08:50 a 17:50, está diseñado para proporcionar a los estudiantes más tiempo libre durante el resto de la semana. Esta mejora no solo optimiza el tiempo de estudio, sino que también permite a los alumnos disfrutar de una experiencia más equilibrada y productiva."Este nuevo horario me permitirá dedicar más tiempo a mis pasatiempos y explorar la ciudad," comenta Ana, una estudiante internacional."La flexibilidad es clave para mantener un equilibrio saludable entre el estudio y la vida personal." La directora de LADO, Sandra Basu, encargada del programa de 2-Day Intensive, añade: "Este cambio refleja nuestro compromiso de adaptarnos a las necesidades de nuestros estudiantes y brindarles una experiencia educativa de calidad superior."En su búsqueda constante por innovar, LADO ha potenciado sus clases online para que los estudiantes que no pueden viajar a los Estados Unidos también puedan beneficiarse del reconocido método LADO de aprendizaje de ESL. Estas clases virtuales ofrecen la misma calidad educativa y atención personalizada que los cursos presenciales, permitiendo a los estudiantes aprender inglés desde cualquier parte del mundo."Las clases en línea de LADO han superado mis expectativas," dice Francisco, un estudiante desde Chile. "La interacción con los profesores y otros estudiantes es excelente, y puedo seguir aprendiendo sin necesidad de viajar."El Director de Programas, Alex Roset, comenta: "Estamos muy orgullosos de cómo hemos integrado la tecnología para ofrecer una experiencia de aprendizaje inmersiva y efectiva, sin importar la ubicación del estudiante."El CEO, Claudio Herrera Krell, ha hablado recientemente sobre las emocionantes oportunidades que estos nuevos cursos presentan. Herrera Krell subraya la importancia de adaptarse a las necesidades cambiantes de los estudiantes y cómo estas iniciativas refuerzan el compromiso de LADO con la excelencia educativa y la innovación continua. "En LADO, estamos constantemente buscando maneras de mejorar y expandir nuestras ofertas para beneficiar a nuestros estudiantes," dice Herrera Krell. "Estos nuevos horarios y programas en línea son solo el comienzo de muchas más innovaciones que estamos planeando."LADO invita a todos los interesados a obtener más información sobre estos nuevos programas y horarios actualizados con las clases 2024 – 2025 (adjunto en este comunicado), visitando su sitio web o contactando directamente con sus asesores internacionales. No pierda la oportunidad de ser parte de esta emocionante etapa en LADO International Institute. ¡Inscríbase hoy y comience su viaje hacia la fluidez en inglés con LADO!Para más información, visite www.lado.edu o contacte al equipo de admisiones al correo info@lado.eduLADO International Institute – Transformando vidas a través del aprendizaje del inglés.