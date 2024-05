Les accords e le relations économiques franco-italiennes en 2024

Le village de Menton

Les liens économiques entre la France et l'Italie, les investissements français sur le riche marché de consommation italien.

PARIS, FRANCE, May 17, 2024 / EINPresswire.com / -- Le rapport économique 2023 sur les investissements, les partenariats et le commerce entre l'Italie et la France, élaboré par le Service Économique de l’Ambassade d’Italie, met en lumière la forte intégration et interconnexion des systèmes industriels et productifs des deux pays.En 2024, une plus grande coopération commerciale entre l’Italie et la France est espérée. "La collaboration économique entre la France et l'Italie vaut 135 milliards et il n'est pas rare que les dirigeants des plus grandes entreprises françaises soient italiens et vice versa. La coopération française, du point de vue économique, ne repose pas seulement sur l'histoire, mais aussi sur des données concrètes, la France étant le premier investisseur du Bel Paese. C'est ainsi que Denis Delespaul, président de la Chambre de Commerce Française en Italie , a présenté l'étude développée avec Ipsos.De nombreuses coopérations industrielles de pointe sont en outre prévues au titre du Traité du Quirinal, notamment dans l'hydrogène, le cloud, la microélectronique, la santé et l'espace. La France et l'Italie, qui bénéficient d'atouts majeurs avec leurs écosystèmes d'entreprises innovantes, entendent ainsi constituer des chaînes de valeur stratégiques à l'échelle européenne.Les données rapportées dans cet article proviennent de calculs de: Banque d’Italie, Istat, Banque de France, Osservatorio Economico MAECI.Les liens économiques entre la France et l'ItalieLa France et l’Italie représentent ensemble le 30% du PIB de l'Union Européenne. D'après le Rapport économique 2023 de l'Ambassade de France en Italie, plus de 4M de personnes de la population française est d’origine italienne.L'Italie se classe au 4ème rang des partenaires commerciaux de la France, avec 105,5 milliards d'euros d'échanges de biens en 2023. Dans l'autre sens, la France est le 2ème partenaire commercial le plus important pour l'Italie. Ces dernières années, les exportations italiennes vers la France sont en croissance, tirées par les produits alimentaires, l'industrie chimique et l'industrie automobile.Les chiffres d’une relation économique solide et indissociableLa France dégage un nouvel excédent commercial de 0,5 milliard d'euros avec la Péninsule en 2023, après 1,5 milliard d'excédent en 2022. Hors énergie cependant, le déficit commercial de la France avec l'Italie reste élevé à -9 milliards d'euros, similaire à 2022 (-10 milliards).Principaux produits italiens exportés vers la France : machines et équipements, véhicules à moteur, vêtements, matières plastiques, métallurgie, meubles, médicaments, agroalimentaire.Principaux produits français exportés vers l'Italie : électricité, produits chimiques, médicaments, produits sidérurgiques, véhicules à moteur, agroalimentaire, produits pharmaceutiques, vêtements.Entreprises françaises en Italie : 2 074 entreprises, employant environ 290 000 personnes. Le chiffre d'affaires de ces entreprises dépasse 110 milliards d'euros (2020).Entreprises italiennes en France : 1 810 entreprises, employant environ 82 600 personnes, avec un chiffre d'affaires d'environ 50 milliards d'euros (2020).Investissements français sur le riche marché de consommation italienSur le plan des investissements, la France confirme sa place de 1er investisseur étranger en Italie avec un stock d'IDE de 80,1 milliards d'euros fin 2022. Elle compte 2282 participations de contrôle dans des entreprises italiennes générant plus de 300.000 emplois.Les investissements italiens en France restent eux aussi très dynamiques : l'Italie est le 5ème investisseur étranger sur territoire francoise avec 50,7 milliards d'euros d'IDE en stock. Près de 2000 entreprises transalpines sont implantées en France, représentant quelque 100 000 emplois.Secteurs stratégiquesDans des secteurs stratégiques comme l'énergie, l'automobile, l'aéronautique ou la pharmacie, les grands groupes comme EDF, Engie, BNP Paribas ou Stellantis ont renforcé leurs positions en Italie tandis que des fleurons italiens tels qu'Enel, Eni ou Fincantieri poursuivent leur développement en France.Le tourisme entre les deux pays, qui contribue fortement à leurs économies respectives, repart également à la hausse en 2023 après deux années de crise sanitaire difficiles, avec une progression de 10% par rapport à 2019 sur les 9 premiers mois.Fiscalité en Italie: l’importance d' obtenir un Code Fiscal Italien Pour les citoyens français souhaitant opérer dans le commerce et l'entrepreneuriat en Italie, il est essentiel d'obtenir un code fiscal italien. Ce document est indispensable pour les transactions économiques et pour toute question administrative.Pour faciliter ce processus, il est possible de faire une demande en ligne de code fiscal italien. Ces services permettent d'obtenir rapidement un code fiscal italien, essentiel pour toute activité commerciale en Italie.Se munir à l'avance de ce document peut dans certains cas faire la différence, notamment lorsque vous devez introduire des demandes et des demandes aux guichets publics de Rome, Milan, Venise, Turin, Florence et toutes les autres villes italiennes. Grâce à la demande en ligne, il est possible de rationaliser le processus et d'obtenir facilement le code des impôts.