L’ariste de Jazz Jacqui Naylor se Produit au Sunside Paris Dans le Cadre de la Tournée Européenne de son Nouvel Album

Chanteuse et compositrice américaine Jacqui Naylor. Photo de Thomas Heinser. Naylor se produit avec son quartet à Paris le 16 mai au Sunset-Sunside Jazz Club. Nouvel album "Treasures of the Heart" par Jacqui Naylor ! Disponible dès maintenant ! Album photo de Thomas Heinser. La chanteuse et compositrice de jazz américaine Jacqui Naylor. Elle se produit avec son quartet au Sunset-Sunside Jazz Club à Paris le 16 mai à 21h30. Photo de Thomas Heinser.

La chanteuse et compositrice américaine se produit au Sunside Paris avec son quartet le 16 mai après des concerts en Allemagne et au Portugal pour son 12e album

Jouer avec ces musiciens exceptionnels depuis de nombreuses années nous permet de créer une musique dynamique, sensible et spontanée. C'est un trésor de mon cœur.” — Jacqui Naylor

PARIS, PARIS, FRANCE, May 15, 2024 / EINPresswire.com / -- La chanteuse et compositrice de jazz américaine JACQUI NAYLOR se produit avec son quartet au célèbre club de jazz SUNSET-SUNSIDE à Paris le 16 mai dans le cadre d’une tournée européenne pour son nouvel album 12 TREASURES OF THE HEART. Naylor est l'une des chanteuses les plus captivantes et les plus innovantes de la scène actuelle. Ses albums sont difficiles à caractériser, emmenant les auditeurs dans des aventures inattendues avec des chansons aux accents de jazz, de R&B, de soul et de pop. L'artiste prolifique, chanteuse et compositrice, a récemment sorti son 12e album, TREASURES OF THE HEART, composé de quatre réinterprétations de standards de jazz et de pop connus et de 10 compositions originales écrites par Naylor et son mari, pianiste et arrangeur ART KHU.Basée à San Francisco, Naylor a été en tête d'affiche dans des salles et festivals prestigieux à travers le monde, notamment le SFJAZZ Center San Francisco, le Birdland Hamburg, le Monterey Jazz Festival, le Jazz Aspen Snowmass, le Ronnie Scott's de Londres et le Blue Note de New York, Milan et Tokyo. La tournée TREASURES OF THE HEART de Naylor comprend des concerts aux États-Unis, aux Bahamas, en Allemagne, en France, au Portugal, en Belgique et au Canada.Sur TREASURES OF THE HEART, Naylor est accompagnée d'un groupe de premier ordre qui travaille ensemble depuis plus de dix ans. Il s'agit notamment de Khu, qui joue du piano, de l'orgue, de la guitare, du Rhodes et du célesta. Khu a participé à 11 albums de Naylor et a également travaillé avec Donald Byrd, Idina Menzel, et a composé une symphonie pour l'Orchestre symphonique d'Oakland. On retrouve également le bassiste de longue date de Naylor, RICHIE GOODS, qui a tourné et enregistré avec Mulgrew Miller, Lenny White, Russell Malone, Chris Botti, Christina Aguilera et Whitney Houston. À la batterie et aux percussions se trouve ELÉ HOWELL, qui est également le batteur de Ravi Coltrane et de Christian Scott. Multi-instrumentiste, Howell a étudié le piano avec Khu pendant plus d'une décennie. À la trompette et au bugle se trouve ERIK JEKABSON, dont la carrière comprend des collaborations avec Phil Woods, Benny Golson et Tito Puente.Pratiquante bouddhiste depuis 30 ans, Naylor a tiré le titre de l'album de "Les Trois sortes de trésors", une lettre écrite en 1277 par Nichiren, moine et érudit bouddhiste japonais. "Plus précieux que les trésors d'un entrepôt sont les trésors du corps, et les trésors du cœur sont les plus précieux de tous." À travers ses compositions originales et ses interprétations soul de chansons de jazz et de pop, Naylor cherche à capturer l'essence du message de Nichiren en créant une musique exaltante sur les trésors les plus significatifs de la vie. La chanson-titre, "Treasures of the Heart" (Trésors du cœur), un original funky et soul-jazz écrit par Naylor et Khu, résume le thème de l'album. "J'ai trouvé la joie quand seuls les nuages noirs sont venus m'appeler / J'ai senti le printemps quand les feuilles ont commencé à tomber / Au soleil et sous la pluie / Dans la joie à l'intérieur de la douleur / La joie est un trésor du cœur."La voix groovy et le son fumé de Naylor ont une qualité subtile et intime qui transmet une profondeur émotionnelle. Elle vous attire avec une douce intensité sur des chansons d'amour comme "All That We Could Be" (Tout ce que nous pourrions être), "Walk Out in the Sun" (Sors au soleil) et "Love in Springtime" (L'amour au printemps), mais elle utilise sa gamme puissante sur le blues et le funk de "We'll Shine Through" (Nous brillerons à travers) et "Love's Around" (L'amour est là). "You're the One for Me" (Tu es celui pour moi) a un air Motown des années 60, tandis que "Happy Adventure" (Joyeuse aventure) fait un clin d'œil joyeux au disco des années 70.Naylor et Khu ont écrit "Picture Book of You" pour un de leurs fans qui leur a demandé de composer une chanson d'amour pour sa femme. Il leur a envoyé une note listant les qualités qu'il aime chez elle, expliquant qu'il pense à elle et à leur vie commune en images. Le résultat est un morceau aux influences calypso et aux paroles pleines de sens. Même la chanson la plus sombre, "Hold On", écrite par Naylor et Khu pour un ami souffrant de dépression, délivre un message d'espoir.Les interprétations imaginatives de Khu et les rendus singuliers de Naylor transforment des mélodies célèbres en leur insufflant une nouvelle vie. "I Didn't Know What Time It Was" prend des airs afro-cubains avec des percussions en couches, tandis que "True Colors", l'hymne pop de Cyndi Lauper, se métamorphose en une chanson d'amour spacieuse aux accents gospel. Naylor improvise un fragment de "Over the Rainbow" sur l'outro de "Lovely Day" de Bill Withers, et propose une interprétation de "This Guy's in Love with You" de Burt Bacharach dans un cadre classique de trio de jazz.La voix distinctive de Jacqui Naylor lui a valu des légions de fans à travers le monde. Elle est présente sur toutes les plateformes de streaming, certaines de ses chansons ayant été écoutées plus de 5 millions de fois sur Spotify uniquement. Ses albums figurent régulièrement sur des listes exclusives "top 10", et sa musique a été utilisée dans des campagnes publicitaires, des émissions de télévision et des films, y compris un long métrage documentaire réalisé sur elle.QUI : La chanteuse et compositrice Jacqui Naylor accompagnée d'Art Khu au piano, de Samuel F'hima à la basse et d'Arthur Alard à la batterie.QUOI : Concerts live célébrant le 12ème album de Jacqui Naylor "Treasures of the Heart". Des exemplaires dédicacés de l'album seront disponibles à la vente sur place.OÙ : Sunset-Sunside, 60 Rue Des Lombards, Paris, France 75001 | www.sunset-sunside.com | +33 (0) 1 40 26 46 60QUAND : Jeudi 16 mai 2024 à 21h30 | Billets 18-28€###

Jacqui Naylor interprète en direct "We'll Shine Through" au SFJAZZ Center. La chanson est une composition originale de son album "Treasures of the Heart".