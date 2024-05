SABESP ANUNCIA RESULTADOS DO 1T24

SÃO PAULO, BRASIL, May 10, 2024 / EINPresswire.com / -- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (B3: SBSP3; NYSE: SBS), uma das maiores prestadoras de serviços de água e esgoto do mundo, anuncia hoje seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024.No 1T24 o EBITDA ajustado totalizou R$ 2.428,8 milhões, com acréscimo de R$ 393,8 milhões comparativamente aos R$ 2.035,0 milhões apresentados no 1T23, uma variação positiva de 19,4%. Como consequência, a margem EBITDA atingiu 37,0% ante 35,7% no 1T23 e a margem EBITDA ajustada (sem receita de construção) atingiu 46,5% ante 45,0%.Desconsiderando os efeitos do acordo com a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp (AAPS), o EBITDA ajustado foi de R$ 2.591,2 milhões no 1T24 e a margem EBITDA ajustada foi de 39,5%.O lucro atingiu R$ 823,3 milhões no 1T24, representando um acréscimo de R$ 76,1 milhões ou 10,2% sobre os R$ 747,2 milhões obtidos no 1T23.Desconsiderando o acordo com a AAPS, o lucro líquido foi de R$ 985,7 milhões no 1T24.A versão completa do arquivo está disponível no site da Companhia: ri.sabesp.com.br