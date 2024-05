Cozycozy, o maior mecanismo de busca de acomodações do mundo, marcando presença no Brasil

SAINT-DENIS, FRANçA, May 6, 2024 / EINPresswire.com / -- Com apenas uma pesquisa, os usuários do cozycozy podem acessar mais de 20 milhões de listas de acomodações de todo o mundo.Essa start-up tem como missão ajudar os seus usuários a encontrar o melhor preço para acomodações entre milhões de ofertas on-line. O número cada vez maior de hotéis e destinos de viagem pode facilmente sobrecarregar os viajantes que buscam tranquilidade durante suas férias.O Cozycozy está revolucionando a experiência de reserva de viagens. A empresa promete total transparência e independência de todas as plataformas de reserva.A história iniciou em 2019, quando o francês Pierre Bonelly e o húngaro Örs Szathmáry, ambos especialistas em viagens, sentaram-se juntos e lançaram o cozycozy. Eles são os fundadores da mundialmente conhecida plataforma de mecanismo de busca de comparação de preços de passagens aéreas, liligo.com.Como a cozycozy se diferencia de outros sites?Com seu lançamento no Brasil, os viajantes agora podem comparar preços de acomodações de gigantes plataformas de reserva, como Airbnb, Booking.com, Hoteis.com, Tripadvisor, VRBO e também lar de férias ou muchosol.O Cozycozy promete independência de todas as outras plataformas de reserva, nenhuma delas recebe privilégios especiais, não importa o quão famosa seja a plataforma. Todas são iguais.Agora, quem procura férias não precisa ter infinitas abas de navegação abertas para encontrar o melhor preço para sua casa de veraneio. E não se trata apenas de hotéis, no cozycozy.com, os usuários podem encontrar todos os tipos de acomodação. Seja um simples quarto de hotel, um apart-hotel, um albergue ou até mesmo os tipos mais únicos e exclusivos, como um Yurt, um barco ou até uma casa na árvore. O site também oferece opções de troca de casa e pet sitting (um cuidador para seu pet), para aproveitar a experiência sem preocupações.Muitas vezes, os viajantes acabam pagando um preço mais alto do que pretendiam inicialmente, quando vários custos são adicionados ao preço da reserva, como custos de limpeza, taxas administrativas etc. Não mais! Aqui no cozycozy.com, o preço exibido é o preço final que o usuário pagará, então, não haverá surpresas no momento da reserva. Não há incentivos falsos que de alguma maneira pressionem o usuário a reservar imediatamente com medo de perder a acomodação ("última hora", "últimos 2 quartos disponíveis"). Todas as ofertas exibidas são em tempo real, de acordo com a disponibilidade das datas desejadas.A busca pela acomodação certa no cozycozy é fácil, com seus filtros abundantes. Os usuários podem personalizar sua experiência adicionando filtros de pesquisa, como: acomodação que aceita animais de estimação, piscina, inclusão de café da manhã, sauna ou cancelamento gratuito.O uso do site é totalmente gratuito. Não há taxas aplicadas aos usuários que utilizarão o cozycozy.O Cozycozy.com é realmente um site único de reservas de viagens que visa ajudar os usuários a encontrar a acomodação perfeita, economizando o seu tempo, energia e, principalmente, o dinheiro.