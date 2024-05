Cozycozy Está a Revolucionar a Experiência de Reserva de Alojamento: Poupe Tempo, Energia e Dinheiro

SAINT-DENIS, FRANçA, May 7, 2024 / EINPresswire.com / -- Diga adeus às dificuldades em reservar um alojamento com cozycozy ! Este motor de pesquisa de alojamentos faz com que seja bastante fácil encontrar a estadia perfeita. Agora vai ser lançado em Portugal e neste momento já está disponível em mais de 40 países no mundo inteiro!Cozycozy sabe exatamente como pode ser frustrante encontrar o alojamento de férias certo entre os milhões de ofertas disponíveis online. Com tantas categorias de alojamento disponíveis (hostels, hotéis, apartamentos, parques de campismo, etc.) e dezenas de sites de reserva, reservar umas férias dá imenso trabalho. Para além disto, todos os sites de reserva oferecem promessas de preços atrativos, que são muitas vezes enganosas. Isto pode chegar ao ponto de um viajante normal ter de passar vários dias só a pesquisar.Mesmo após a reserva, podem existir taxas ocultas. O setor de viagens tem armadilhas escondidas nas quais viajantes desavisados podem cair. Nelas podem estar incluídas taxas ocultas (como custos de limpeza, reserva ou de administração) ou anúncios enganosos que pressionam o usuário a reservar rapidamente com frases como “último quarto disponível” ou “50% de desconto somente hoje”.É por isso que o cozycozy fez da sua missão ajudar os seus utilizadores a encontrarem a sua estadia perfeita, ao reunir cada alojamento numa página exibindo o preço mais barato do alojamento, o que poupa tempo, energia e, acima de tudo, dinheiro ao utilizador.Como funciona cozycozy?Cozycozy analisa centenas de sites de reserva simultaneamente em apenas alguns segundos, incluindo o Airbnb, Booking.com, Hoteis.com, VRBO e Hostelworld.Mais de 20 milhões de ofertas disponíveis em linha e em tempo real no cozycozy. Os viajantes encontram a sua acomodação perfeita ao melhor preço em apenas alguns segundos, sem taxas ocultas, tudo é transparente.Os utilizadores têm à escolha vários filtros, como alojamentos com piscina, reserva imediata ou alojamentos que permitem animais de estimação, para que possam personalizar a sua viagem de acordo com as preferências desejadas. Se o viajante quiser se hospedar em um quarto de hotel, um apartamento, uma fazenda, um albergue ou um Bed & Breakfast, o cozycozy tem essas opções. Cozycozy tem ainda opções de alojamento únicas e insólitas, como um yurt, casa na árvore, van de campismo ou até mesmo um barco. E se os viajantes quiserem poupar algum dinheiro, há igualmente opções de troca de casa e de pet-sitting. Desta forma, não precisa ter vários sites abertos que mostram somente um tipo de acomodação, no cozycozy pode realmente encontrar todos os tipos de acomodação num só sítio.Cozycozy não é um site de reservas, se encontrou o lugar perfeito, será redirecionado para a plataforma de reservas onde está listado o alojamento.Quais são os recursos do cozycozy?Esta start-up franco-húngara foi lançada em 2019 por especialistas em viagens como Pierre Bonelli e Örs Szathmáry, que também fundaram o mundialmente conhecido motor de pesquisa de bilhetes de avião, liligo.com.Cozycozy promete total transparência e independência de todos os sites de reserva de alojamento. Nenhuma plataforma recebe alguma vantagem sobre a outra, por mais famosa e popular que seja.O serviço é gratuito, não há taxas adicionais para utilizar o cozycozy. Cozycozy coloca as necessidades dos consumidores em primeiro lugar, e é inteiramente dedicado a tornar a vida dos futuros viajantes mais fácil.A aplicação amigável e intuitiva Cozycozy também está disponível na Apple Store e na Play Store.