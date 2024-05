Magyar fejlesztők a nemzetközi piacon: A cozycozy meghódította a világot és már itthon is elérhető

A cozycozy értékei a kezdetektől a felhasználó-központúságon alapulnak. Minél több embernek szeretnénk elérhetővé tenni a megfizethető szállásokat. Célunk, hogy mindenki megismerje az utazás örömét.” — cozycozy

SAINT-DENIS, FRANCIAORSZáG, May 7, 2024 / EINPresswire.com / -- A cozycozy , a magyar fejlesztésű szállás-összehasonlító oldal, a tökéletes szállás megtalálásának kulcsa, legyen szó a világ bármely úticéljáról. Immár több mint 40 országban - köztük végre itthon is - elérhető.A magyar és francia iparági szakértők munkája révén megvalósított keresőmotorral csupán egy kattintásnyira van az olyan, itthon is népszerű foglalási oldalak teljes kínálata, mint az Airbnb, a Booking.com, vagy a Szállás.hu. A hazánkban ismert foglalási weboldalak mellett azonban számos olyan oldal tartalma is könnyen elérhető a cozycozy-val, amelyek egyedi szállástípusokra specializálódtak, vagy olyan országokban elterjedtek, ahol az Airbnb például nem érhető el. Így bármi lehet az úticél, a cozycozy segítségével a felhasználók biztosan megtalálják a megfelelő szállást, az elérhető legjobb áron.A cozycozy alapítói hozták létre korábban a liligo.com-ot is, az ismert online repülőjegy keresőt. Az alapítók e korábbi munkájuk során tökéletesítették a tudásukat és a szakértelmüket, ezúttal pedig egy új, még ambiciózusabb vállalkozás fejlesztése hozta össze újra a gyakorlott csapatot. A vállalat Szathmáry Örs és Pierre Bonelli vezetésével 2019-ben lépett piacra, azóta pedig már több mint 40 országban van jelen. Az alapítók további terjeszkedést is terveznek, a folyamatos innováció révén pedig még több hasznos funkcióra számíthatunk majd a cozycozy keresőmotorban.Miért jó választás a cozycozy?A cég sikere az egyszerűen használható kereső felületben és abban az átláthatóságban rejlik, amelyet a fejlesztő csapat a kezdetektől a középpontba helyezett. Az árak ugyanis az adókkal és a szállásfoglalás során felmerülő rejtett költségekkel együtt jelennek meg az oldalon. Ugyanakkor a cozycozy tartózkodik az olyan manipulatív taktikák alkalmazásától is, amelyek azonnali vásárlásra buzdítják a felhasználót (“utolsó szabad szoba”, “last minute ár”). Így nem kell többé félnünk attól sem, hogy döntésbefolyásoló technikákkal próbálnak rávenni a foglalásra.A cozycozy elfogulatlan, nem részrehajló egy foglalási oldallal szemben sem, így aki használja, biztos lehet abban, hogy a számára legideálisabb szállást fogja megtalálni az oldalon. A keresőmotor igényeink szerint a legjobb áron elérhető és legváltozatosabb szállásokat listázza: legyen szó hotelszobáról, kiadó nyaralóról, apartmanról vagy hostelről, egyetlen kereséssel bármelyiket megtalálhatjuk.A kereséshez használt szűrők segítségével a szállás típusán kívül az ár, a szálláshely felszereltsége, vagy akár a szállásadó lemondási szabályzata alapján is válogathatunk.Az utazók ugyanúgy böngészhethet spanyol fincát, marokkói riádot, japán kapszula hotelt, mint ahogy elmerülhetnek az olasz ökoturizmus világában is. De a legkiválóbb hazai szállásokat is megtalálhatják, akár balatonparti villára vágynak, vagy egy erdei miniházban szeretnének eltölteni egy meghitt hétvégét. A cozycozy segít időt és pénzt spórolni a nyaralás megszervezése során, így könnyítve meg azt, hogy bárki meg tudja valósítani álmai nyaralását.