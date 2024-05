Die amerikanische Jazz-Sängerin und Komponistin Jacqui Naylor auf Tour in Deutschland & Frankreich mit ihrem 12. Album

Jacqui Naylor (Foto Thomas Heinser 2024). Sie tritt live mit ihrem Quartett auf "Treasures of the Heart" 🇩🇪 10.5. Lucklum (Wegwarte). 🇫🇷 16.5. Paris (Sunset-Sunside). ""Treasures of the Heart" - Das neue 12. Album von Jacqui Naylor - Weltweit erhältlich auf CD und Streaming-Diensten. Jazz sängerin und Komponistin Jacqui Naylor. Foto von Thomas Heinser

US-Jazz-Sängerin Jacqui Naylor auf Tour mit Quartett: Lucklum Deutschland (10. Mai) & Paris Frankreich (16. Mai). Ihr neues Album "Treasures of the Heart."

Die jahrelange Zusammenarbeit mit diesen großartigen Musikern ermöglicht es uns, spontane, dynamische und gefühlvolle Musik zu schaffen. Die Erfahrung ist ein Schatz des Herzens.” — Jacqui Naylor

BRAUNSCHWEIG (LUCKLUM), NIEDERSACHSEN (LOWER SAXONY), GERMANY, May 6, 2024 / EINPresswire.com / -- Die fesselnde Sängerin und Komponistin JACQUI NAYLOR setzt ihre Tour durch sieben Länder fort. Freuen Sie sich auf Konzerte in Lucklum, Deutschland (10. Mai, Wegwarte) und Paris, Frankreich (16. Mai, Sunset-Sunside) zur Feier ihres zwölften Albums TREASURES OF THE HEART (Ruby Star Records, 26. April 2024).Naylor gilt als eine der innovativsten Sängerinnen der Gegenwart. Ihre Alben lassen sich nicht leicht in eine Schublade stecken. Sie nimmt ihre Zuhörer mit auf unerwartete Reisen durch Songs mit Einflüssen von Jazz, R&B, Soul und Pop. Die produktive Künstlerin, Sängerin und Komponistin veröffentlicht nun ihr zwölftes Album TREASURES OF THE HEART. Es umfasst vier Neuinterpretationen bekannter Jazz- und Pop-Standards sowie zehn Originalkompositionen aus der Feder von Naylor und ihrem Ehemann, dem Pianisten und Arrangeur ART KHU.Naylor lebt in San Francisco und war bereits Headlinerin auf renommierten Bühnen und Festivals weltweit. Dazu gehören unter anderem das SFJAZZ Center San Francisco, die Birdland Hamburg, das Monterey Jazz Festival, das Jazz Aspen Snowmass, der Londoner Ronnie Scott's und die Blue Note Clubs in New York, Mailand und Tokio. Ihre "Treasures of the Heart"-Tour umfasst Konzerte in den USA, auf den Bahamas, in Deutschland, Frankreich, Portugal, Belgien und Kanada.Auf TREASURES OF THE HEART wird Naylor von einer eingespielten Spitzenband begleitet, die seit über einem Jahrzehnt zusammenarbeitet. Dazu gehört Khu, der Klavier, Orgel, Gitarre, Rhodes und Celesta spielt. Neben seiner Mitwirkung an elf von Naylors Alben hat Khu mit Künstlern wie Donald Byrd und Idina Menzel zusammengearbeitet. Außerdem komponierte er eine Symphonie für das Oakland Symphony Orchestra. Ebenfalls dabei ist Naylors langjähriger Bassist RICHIE GOODS, der neun Jahre lang mit Mulgrew Miller tourte und aufnahm und mit einer ganzen Reihe von Jazz- und Pop-Künstlern wie Lenny White, Russell Malone, Chris Botti, Christina Aguilera und Whitney Houston zusammengearbeitet hat. Um die musikalische Vielfalt des Albums zu unterstreichen, hat Naylor zwei jüngere, aber sehr erfahrene Musiker für diese Aufnahme engagiert: Schlagzeuger und Perkussionist ELÉ HOWELL, ein ehemaliger Schüler von Khu, der bereits mit Ravi Coltrane und Christian Scott gespielt hat, und Trompeter und Flügelhornist ERIK JEKABSON, zu dessen Credits Phil Woods, Benny Golson und Tito Puente gehören.Seit 30 Jahren praktiziert Naylor Buddhismus. Der Albumtitel ist inspiriert von "Die drei Arten von Schätzen", einem Brief des japanischen buddhistischen Mönchs und Gelehrten Nichiren aus dem Jahr 1277. "Wertvoller als die Schätze in einem Speicher sind die Schätze des Körpers, und die Schätze des Herzens sind die wertvollsten von allen."Durch ihre eigenen Kompositionen und ihre gefühlvollen Interpretationen von Jazz- und Pop-Songs versucht Naylor, die Essenz von Nichirens Botschaft einzufangen, indem sie erhebende Musik über die wichtigsten Schätze des Lebens schafft. Der Titelsong "Treasures of the Heart", ein funkiger Soul-Jazz-Original von Naylor und Khu, fasst das Thema des Albums zusammen: "Ich fand Freude, als nur dunkle Wolken kamen / Ich fühlte Frühling, als die Blätter zu fallen begannen / Im Sonnenschein und im Regen / In der Freude im Schmerz / Freude ist ein Schatz des Herzens."Naylors groovige Vocals und ihr rauchiger Klang haben eine subtile, intime Qualität, die emotionale Tiefe vermittelt. Sie zieht Sie mit sanfter Intensität in Liebeslieder wie "All That We Could Be", "Walk Out in the Sun" und "Love in Springtime" hinein, aber sie nutzt ihre kraftvolle Stimmbreite auch im Blues und Funk von "We'll Shine Through" und "Love's Around". "You're the One for Me" hat ein Motown-Feeling der 60er Jahre, während "Happy Adventure" freudig an Disco der 70er Jahre erinnert.Naylor und Khu beweisen mit "Picture Book of You" ihre romantische Ader. Dieser wunderschöne Song mit Calypso-Einflüssen entstand auf Anfrage eines Fans, der Naylor und Khu bat, ein Liebeslied für seine Frau zu schreiben. Er schickte ihnen eine Notiz mit einer Auflistung der Eigenschaften, die er an seiner Frau liebt, und beschrieb, wie er an sie und ihr gemeinsames Leben in Bildern denkt. Das Ergebnis ist diese bezaubernde Melodie mit süßen Textzeilen wie: "Und obwohl ich nie daran zweifle, worum es in unserer Liebe geht / Ich liebe es, in Erinnerungen zu schwelgen / Schöne Kunst in Florenz, du by waters in spring / Der Tag, an dem wir unsere Ringe tauschten." Selbst der dunkelste Song auf dem Album, "Hold On", den Naylor und Khu für einen an Depression leidenden Freund geschrieben haben, enthält eine Botschaft der Hoffnung.Khu lässt seiner Fantasie freien Lauf und Naylors unverwechselbare Interpretationen der Coverversionen hauchen bekannten Melodien neues Leben ein. "I Didn't Know What Time It Was" erhält mit seinen geschichteten Percussions einen afro-kubanischen Anstrich, während "True Colors", die Pophymne von Cyndi Lauper, zu einem gospelartigen Liebeslied mit viel Raum umgewandelt wird. Naylor ist bekannt für ihre Technik "Acoustic Smashing", bei der sie die Texte und Melodien von Jazzstandards über den Groove eines bekannten Rock-Anthems singt oder umgekehrt. Man kann dies am Ende von "Lovely Day" hören, wo sie im Outro einige der Texte und die Melodie von "Over the Rainbow" singt. Burt Bacharachs "This Guy's in Love with You" interpretiert sie dagegen in einer klassischen Jazztrio-Besetzung, fügt dem Song am Ende jedoch eine nachdenkliche Note hinzu.Jacqui Naylors markante Stimme hat ihr weltweit eine riesige Fangemeinde eingebracht. Sie ist auf allen Streaming-Plattformen präsent, wobei einige ihrer Songs allein auf Spotify über 5 Millionen Mal gestreamt wurden. Ihre Alben schaffen es regelmäßig auf exklusive "Top-Ten"-Listen und ihre Musik wurde in Werbekampagnen, Fernsehshows und Filmen verwendet, darunter auch in einem Dokumentarfilm über sie selbst.TREASURES OF THE HEART ist ein weiterer Beweis für Naylors großartige, einfühlsame und überraschende Stimme. Die Musik ist abwechslungsreich, die musikalische Leistung erstklassig und ihre Kompositionen mit Art Khu sind gut durchdacht und voller Gefühl.WER: Sängerin und Komponistin Jacqui Naylor mit Art Khu (Piano), Phil Steen (Bass), Ele Howell (Schlagzeug), Samuel F'hima (Bass, Paris), Arthur Alard (Schlagzeug, Paris)WAS: Live-Konzerte zur Feier von Jacqui Naylors 12. Album "Treasures of the Heart". Signierte CDs bei allen Konzerten erhältlich.WO: Wegwarte Field Horse Stable Gutshof 11, Lucklum, Niedersachsen 38173 Deutschland und Sunset-Sunside 60 Rue Des Lombards, Paris, Frankreich 75001WANN: Freitag, 11. Mai 2024 (Lucklum) 20:00 MEZ | Donnerstag, 16. Mai 2024 (Paris) 21:30 Uhr |

Die Jazz-Sängerin Jacqui Naylor sang ihren Song "We'll Shine Through" am 22. April 2024 im SFJAZZ Center. Sie tritt am 10. Mai 2024 in Lucklum, Deutschland auf.