فهد القنون يواصل الارتقاء بتجربة العملاء من خلال مبادرة الاسترداد النقدي الفريدة
برنامج مبتكر من منتج العسل السعودي المتميز يعزز الالتزام برضا العملاء وولائهم
إن التزامنا بتقديم تجربة استثنائية للعملاء متأصل بعمق في ثقافة شركتنا، ونحن نسعى باستمرار إلى إيجاد طرق مبتكرة لتعزيز رحلة عملائنا الكرام”حائل, المملكة العربية السعودية, May 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- Do London
— "فهد القنون"
أعلن فهد القنون، الرائد في صناعة إنتاج العسل الطبيعي في المملكة العربية السعودية بالتزامه بالجودة والأصالة، عن تقديم برنامج استرداد نقدي مبتكر يهدف إلى تعزيز رحلة العميل وتعزيز العلاقات طويلة الأمد مع عملائه الكرام.
إن رحلة العميل في فهد القنون هي شهادة على التزام الشركة الثابت بالشفافية والتميز في الخدمة ورضا العملاء. بدءاً من المراحل الأولية للبحث والمقارنة وحتى الاختيار النهائي واستلام الطلبات، يضمن فهد القنون أن تتميز كل خطوة من خطوات العملية بالكفاءة والموثوقية والاهتمام الشخصي.
وعلق فهد القنون قائلاً: "في فهد القنون، نؤمن بأهمية الذهاب إلى أبعد الحدود لتجاوز توقعات عملائنا". "إن التزامنا بتقديم تجربة استثنائية للعملاء متأصل بعمق في ثقافة شركتنا، ونحن نسعى باستمرار إلى إيجاد طرق مبتكرة لتعزيز رحلة عملائنا الكرام."
من الأمور الأساسية في نهج فهد القنون الذي يركز على العملاء هو مبادرته السخية والفريدة من نوعها لاسترداد النقود، والتي تكافئ العملاء باسترداد نقدي بنسبة 5٪ على كل طلب. يعتبر هذا الاسترداد النقدي، بمثابة رمز تقدير لثقة وولاء عملاء فهد القنون المميزين، وهو بمثابة دليل ملموس على التزام الشركة ببناء علاقات دائمة مبنية على المنفعة المتبادلة والثقة. يتم دفع الكاش باك بعد سنة واحدة لتغطية مبيعات العام الماضي.
وأضاف فهد القنون: "نحن ندرك أن منتجاتنا تمثل استثماراً لعملائنا، ونحن ممتنون لدعمهم المستمر". "من خلال برنامج الاسترداد النقدي الخاص بنا، نهدف إلى التعبير عن امتناننا مع توفير فوائد ملموسة تعزز تجربة العملاء الشاملة."
تضمن شروط وأحكام برنامج الاسترداد النقدي من فهد القنون الشفافية لجميع العملاء. يمكن للعملاء الاستمتاع باسترداد نقدي يصل إلى 5% من قيمة الفاتورة (باستثناء الشحن والضرائب)، مع إضافة قيمة الاسترداد النقدي إلى محفظة الاسترداد النقدي الخاصة بهم على موقع الشركة عند إتمام الطلب.
بالإضافة إلى برنامج الاسترداد النقدي، يظل فهد القنون ثابتاً في التزامه بتقديم خدمة استثنائية في كل نقطة اتصال. ومن خلال برنامج شامل لإدارة علاقات العملاء (CRM)، تضمن الشركة حصول كل عميل على الاهتمام والدعم الشخصي، مع وقت استجابة أقل من 5 دقائق عبر جميع قنوات الاتصال.
علاوة على ذلك، يمتد تفاني فهد القنون في التميز في الخدمة إلى عملياتها اللوجستية، مع توفر خدمات التوصيل السريع في مدينتي حائل والرياض خلال 24 ساعة، وإتمام الشحن على مستوى البلاد خلال يومي عمل. تؤكد سياسات الشركة الواضحة بشأن الخصوصية والإرجاع واسترداد الأموال على التزامها بالشفافية والنزاهة في جميع التفاعلات مع العملاء.
ومع استمرار فهد القنون في توسيع نطاق وجوده محلياً ودولياً، تظل الشركة ثابتة في التزامها بالتمسك بأعلى معايير الجودة والأصالة ورضا العملاء. ومن خلال الابتكار المستمر والتركيز المستمر على تجربة العملاء، يهدف فهد القنون إلى وضع معايير جديدة للتميز في سوق العسل العالمي.
لمزيد من المعلومات حول شركة فهد القنون ومجموعة منتجات العسل المتميزة، يرجى زيارة falqunon.com.
عن فهد القنون:
فهد القنون هي شركة رائدة في إنتاج العسل الطبيعي ومقرها في المملكة العربية السعودية. مع إرث يمتد لأكثر من عقدين من الزمن، تشتهر الشركة بالتزامها الثابت بالجودة والأصالة والابتكار في إنتاج العسل. يقدم فهد القنون مجموعة متنوعة من منتجات العسل، بما في ذلك عسل السدر الذي نال استحسانا كبيرا، والذي يتميز بمذاقه وجودته الاستثنائية.
معاذ القنون
شركة فهد القنون لإنتاج العسل
3611 945 50 966+
info@falqunon.com
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
TikTok
الاستاذ فهد القنون يتحدث عن بداياته في إنتاج العسل