تجلب سنهايزر الشرق الأوسط وفرة الصوت إلى المعرض السعودي للصوتيات والإضاءة الذي يقام في الرياض في الفترة من 7 إلى 9 مايو
”يجمع هذا النظام الرائع بين الميزات الاحترافية وسهولة الاستخدام في علب جيدة التصميم ومتينة. نحن سعداء برؤيته يصل إلى السوق“.”RIYADH, SAUDI ARABIA, UAE, May 1, 2024 /EINPresswire.com/ -- الرياض، المملكة العربية السعودية، مايو 2024 – تتزايد التوقعات للمعرض السعودي للصوت والاضاءة هذا العام حيث تستعد سينهايزر الشرق الأوسط لعرض أحدث ابتكاراتها الصوتية للعروض الحية وتسجيلات الاستوديو واجتماعات العمل.
— Mig Cardamone
سنعرض هذا العام منتجات الجيل الجديد للترفيه والفعاليات والاجتماعات في معرض الصوت والاضاءة في الرياض. جناح سينهايزر هو جزء من فينيوتيك و دلتا ويفز (كشك 4 أ 71) في القاعة 4 من مركز الرياض للمعارض الأمامية. سيحتوي على مساحات تجريبية تفاعلية تسمح للحضور بالتدريب العملي على أحدث حلول الصوت من سينهايزر.
من الجولات العالمية إلى حفلات نهاية الأسبوع، عززوا إعدادات الميكروفون باستخدام أحدث الأجهزة اللاسلكية الرقمية.
نحن نقدم لكم عائلة Evolution Wireless Digital — التي تشمل إي دابليو - دي و إي دابليو - دي اكس - مصممة لجعل الأداء المباشر والتعاون والتعلم أكثر سهولة، إي دابليو - دي اكس قوية ومرنة بما يكفي حتى للتطبيقات التجارية والمهنية الأكثر تطلبًا. بفضل تركيبه وتكامله المباشر، يتوسع النظام بسهولة عبر شبكة دانتي الحالية الخاصة بكم، من أصغر غرفة اجتماعات أو فصل دراسي إلى أهم المنشآت التعليمية والحرم الجامعي للشركات. سيتم عرض إي دابليو - دي اكس ومكوناته على طاولة المنتج للزوار لتجربة مباشرة، جنبًا إلى جنب مع أنظمة الميكروفون اللاسلكية إي دابليو - دي، والتي تمنحكم أعلى نطاق ديناميكي لأي نظام لاسلكي موجود حاليًا في السوق، باستخدام ميزات متقدمة لتبسيط عملية الإعداد الخاصة بكم، وضمان اتصال اتش اف يو الأكثر موثوقية، وتقديم جودة صوت فائقة مع صوت رقمي 24 بت.
"يجمع هذا النظام الرائع بين الميزات الاحترافية وسهولة الاستخدام في العلب المتينة المصممة جيدًا. يقول ميغ كاردامون، مدير المبيعات في سينهايزر الشرق الأوسط : "يسعدنا أن نراها تصل إلى السوق". "إي دابليو - دي اكس هو خليفة تكنولوجي جدير بسلسلة التطور اللاسلكية G4 وسيضع معيارًا جديدًا في صناعة الصوت المباشر من أجل البساطة والموثوقية وجودة الصوت وكفاءة التردد."
سيشهد العملاء أيضًا نظام سنهايزر الرقمي 6000، وهو نظام تشغيل خالٍ من التشكيلات مع شبكة تردد متساوية البعد. يتيح ذلك الدمج الموثوق لمسارات الإرسال حتى في نطاقات التردد المزدحمة أو الضيقة جدًا. يضمن الوضع الأسطوري طويل المدى (وضع ال ار) جودة لا مثيل لها، ويضاعف وضع كثافة الارتباط الجديد (وضع ال دي) عدد القنوات الممكنة.
تم تصميم أجهزة الإرسال الخاصة بالمجموعة لأي تطبيق على مراحل أو في مجال البث. هناك خيار من بودي باك SK6000، وبودي باك الصغيرة SK6212 وجهاز الإرسال المحمول SKM 6000. علاوة على ذلك، تتوافق السلسلة مع السلسلة الرقمية9000 ومستقبل الكاميرا EK6042(وضع ال ار فقط). تقنية لاسلكية للجيل القادم وللمحترفين الذين لديهم مساحة أقل وأقل
عائلة TeamConnect – مصممة للتعاون
ستكون عائلة TeamConnect الكاملة من سينهايزر في دائرة الضوء، وهي مجموعة مؤتمرات لا أدارية مزودة بأحدث التقنيات للمساحات من جميع الأحجام. استنادًا إلى أكثر من 75 عامًا من الخبرة، تعيد حلول TeamConnect تحديد التوقعات للاتصالات الموحدة وحلول الاجتماعات والمحاضرات من خلال تقديم منتجات حل المشكلات وسهلة الاستخدام ومستدامة بتصميم عصري وجودة صوت سينهايزر الموثوقة.
"إن تطوير عائلة TeamConnect هو مثال جيد على طموحنا لإنشاء منتجات قابلة للاستخدام بشكل حدسي، وغير مدركة من قبل الشركة المصنعة، وأفضل بشكل مسموع – مع تقديم قدرات فعلية لحل المشكلات. مع أحدث التقنيات في الداخل والتصميم الجذاب في الخارج، سيعيد كل من TeamConnect Ceiling Medium و TeamConnect Ceiling 2 و TeamConnect Bar Solutions و TeamConnect Intelligent Speaker تحديد توقعات الاتصالات الموحدة والتعلم الهجين وتجارب التعاون التجاري. لا يمكننا الانتظار لمقابلة عائلة سينهايزر المتنامية في معرض الصوت والاضاءة 2024! " يقول ميغ هيل، مدير المبيعات في سينهايزر الشرق الأوسط
نيومان - المرجع منذ عام 1928
سيستوعب جدار نيومان ميكروفونات نيومان المختارة للعرض التوضيحي جنبًا إلى جنب مع واجهة الصوت، ام تي 48. ستتلقى واجهة ام تي 48 الصوتية تحديثًا متوقعًا بشغف، والذي سيسمح، من بين أمور أخرى، بالعمل بتنسيقات صوتية غامرة. التركيز الآخر هو الصوت الحي: سيعرض نيومان كبسولة شاملة لنظام الميكروفون المصغر وأعناق من أطوال مختلفة. كما سيتم عرض الإضافات التي طال انتظارها من نيومان، وشاشات الاستوديو KH 120-II، وميكروفون محاذاة الشاشة ام ايه 1. يجلب KH 120-II باس أعمق ودقة أعلى وقوة دي اس بي إلى نطاق مراقبة الاستوديو الحالي لنيومان. تضمن محاذاة الشاشة الأوتوماتيكية ام ايه 1 من نيومان أفضل جودة صوت ممكنة في أي غرفة – من الاستوديوهات المنزلية إلى غرف التحكم الاحترافية.
"يعد معرض الصوت والاضاءة 2024 بأن يكون حدثًا مثيرًا، حيث يتميز بالكشف عن أفضل منتجات الاستوديو والأداء المباشر وعرض مجموعة مختارة من أفضل الحلول من مجموعة سينهايزر، وكلها متاحة للعروض التجريبية والاختبار من قبل زوار المعرض. تأكد من التوقف عند جناحنا (4أ71) في القاعة 4 في مركز الرياض للمعارض الأمامية لتجربة صوتية لا تنسى!" اختتم ميغ كاردامون، مدير المبيعات في سينهايزر الشرق الأوسط.
تتطلع سينهايزر ونيومان بشدة إلى الترحيب بكم في المعرض السعودي للصوت والاضاءة 2024 في فينيوتيك و دلتا ويفز (كشك 4A71) في القاعة 4 من مركز الرياض للمعارض الأمامية.
Sennheiser Middle East
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