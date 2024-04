Costruendo un futuro sostenibile: GreenLand promuove la conservazione ambientale e lo sviluppo comunitario

La nuova iniziativa GreenLand nel dipartimento di Caldas Colombia è un chiaro esempio di come l’agricoltura possa essere motore del cambiamento socioeconomico

GreenLand eccelle nella diversificazione delle attività, con un forte impegno ambientale e sociale in Colombia.

La nostra visione per il 2030 è rafforzare i nostri affari attuali e nuovi, potenziando l'economia regionale con la sostenibilità come fulcro.” — Víctor Manuel Henríquez Restrepo, CEO di Invesmar

ENVIGADO, ANTIOQUIA, COLOMBIA, April 30, 2024 /EINPresswire.com/ -- GreenLand si distingue non solo per la sua leadership nella diversificazione degli affari, ma anche per il suo profondo impegno nella salvaguardia ambientale e nello sviluppo socioeconomico delle comunità colombiane.

La nuova iniziativa di GreenLand nel dipartimento di Caldas, Colombia, è un esempio lampante di come l'agricoltura possa essere un motore di cambiamento socioeconomico.

Avventurandosi nella coltivazione del lime di Tahiti, GreenLand sta diversificando la sua produzione agricola programmando di piantare 400 ettari nel 2024, creando oltre 500 posti di lavoro diretti e indiretti e contribuendo alla rivitalizzazione dell'economia locale. Questo progetto è ispirato allo stesso DNA sostenibile che caratterizza GreenLand, riflettendo il suo impegno nello sviluppo sostenibile che priorizza la cura del pianeta, la conservazione della fauna selvatica e la riduzione dell'impatto ambientale, oltre al benessere delle comunità in cui opera.

"Abbiamo una visione per il 2030 che segna il nostro cammino a lungo termine, per questo cerchiamo di consolidare gli affari esistenti e quelli in fase di implementazione, contribuendo al rafforzamento dell'economia delle regioni, ampliando il nostro impatto positivo e adottando la sostenibilità come pilastro fondamentale della gestione", afferma Víctor Manuel Henríquez Restrepo, CEO di Invesmar e manager del Gruppo GreenLand.

Innovazione e Sostenibilità nella Logistica di GreenLand

Quest'anno, con un investimento di oltre 3 milioni di dollari USA, GreenLand, attraverso la sua azienda CFS Logistics, ha acquisito una propria flotta di trasporto terrestre, innalzando gli standard di sicurezza ed efficienza nella movimentazione, controllo e monitoraggio di ogni tipo di carico secco e refrigerato.

Questo avanzamento migliora la catena di approvvigionamento di GreenLand, assicurando che i suoi prodotti mantengano la qualità dall'origine alla destinazione e apra anche nuove opportunità in altri segmenti di mercato.

Avanzamenti nella Biotecnologia

Come parte di un presupposto di agricoltura rigenerativa che mira a ripristinare naturalmente la materia organica dei suoli e la loro biodiversità, invertendo gli effetti del cambiamento climatico per migliorare la salubrità delle colture, il Gruppo e la sua azienda Control B potenzieranno il laboratorio di biotecnologia, dove sviluppano bioinsumi il cui agente attivo sono funghi e batteri biocontrollori di origine nativa, completati da una linea di diagnostica e analisi di campioni di suolo e fogliari, che permetteranno di assistere piantagioni di banane, avocado, agrumi e palme.

Un Anno di Successi per GreenLand nel 2023

GreenLand ha esportato oltre 14 milioni di scatole di banane e 767 mila scatole di platani da 549 produttori di Urabá, espandendo la sua portata in 12 paesi del mondo con 1.180 ettari produttivi di avocado e la movimentazione di 34.515 container.

Per il 2024, GreenLand mira a consolidarsi ulteriormente nei mercati locali, nazionali e internazionali, concentrando l'attenzione su prodotti di esportazione ad alti standard di qualità e rafforzando il suo ruolo come alleato chiave per lo sviluppo e la sostenibilità.

GreenLand: un Impegno Costante con la Comunità e l'Ambiente

Con più di quattro decenni di attività, GreenLand ha dimostrato di essere molto più di un leader aziendale; è un pilastro fondamentale nello sviluppo socioeconomico e ambientale delle comunità in cui opera.

Creando quasi 5.000 posti di lavoro dignitosi e formali, e promuovendo pari opportunità per donne e giovani, GreenLand ha tracciato un percorso di inclusione ed equità. Nel 2023, la Fondazione GreenLand ha investito più di 16 milioni di COP in programmi che hanno beneficiato 34.476 persone, migliorando la loro qualità della vita in aree come l'educazione, la salute e lo sviluppo sostenibile.

Impegnata nella protezione ambientale, GreenLand ha mantenuto la sua certificazione Carbon Neutral per tre anni consecutivi e continua a ottimizzare il suo impatto ambientale attraverso pratiche sostenibili quali la riforestazione, l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse idriche ed energetiche, inclusi l'uso di pannelli solari.

Con queste azioni, GreenLand non si posiziona solo come un alleato cruciale nello sviluppo sostenibile, ma dimostra anche come integrità e innovazione possano andare di pari passo nella ricerca di un futuro più prospero e responsabile.