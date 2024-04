Banacol: Celebrando il Giorno Internazionale della Banana con impegno per la sostenibilità e lo sviluppo comunitario

Con pratiche sostenibili e sviluppo comunitario, Banacol coltiva un futuro più prospero a Urabá.

MEDELLíN , ANTIOQUIA, COLOMBIA, April 29, 2024 /EINPresswire.com/ -- Nel cuore di Urabá, una regione piena di potenziale e vita, Banacol si distingue come esempio nel celebrare il Giorno Internazionale della Banana, grazie al suo impegno per la sostenibilità ambientale e lo sviluppo comunitario.

Attraverso pratiche agricole sostenibili e programmi sociali, Banacol emerge come uno dei leader nell'industria bananiera, non solo per la qualità del suo prodotto, ma anche per il suo sforzo verso un mondo più sostenibile.

Banacol e il suo impegno per la sostenibilità

Dalla sua fondazione, più di 40 anni fa, Banacol ha adottato metodi di agricoltura che rispettano e arricchiscono la terra e la biodiversità della regione di Urabá. Questo impegno ambientale va oltre la coltivazione delle banane, includendo una gestione avanzata e responsabile delle risorse naturali.

Quest'anno, nel celebrare il Giorno Internazionale della Banana, Banacol si afferma come punto di riferimento in Colombia per i suoi successi in sostenibilità.

Dal 2018, l'azienda ha misurato la propria impronta di carbonio secondo la metodologia del Greenhouse Gas (GHG) Protocol, coprendo emissioni di ambito 1 e 2, e ha implementato piani di mitigazione che hanno ridotto significativamente le sue emissioni. Questi sforzi hanno permesso a Banacol di ottenere la certificazione di azienda Carbono Neutro dall'Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) per due anni consecutivi (2022 e 2023).

Tra le azioni rilevanti che contribuiscono a questa certificazione vi sono lo sviluppo di piani per la riduzione delle emissioni di gas serra, campagne di sensibilizzazione ambientale rivolte ai dipendenti e ai portatori di interesse, e investimenti in progetti forestali esterni.

Inoltre, Banacol ha ottenuto risultati impressionanti nella gestione dell'acqua, riducendo il consumo di risorse idriche e aumentando la ricircolazione dell'acqua usata per il lavaggio delle banane.

Nel 2023, la compagnia ha riutilizzato 153.172,79 m³ di acqua e destinato 202,69 ettari alla conservazione delle fonti idriche e delle foreste, piantando 10.829 alberi, di cui più di 4.000 dedicati alla conservazione delle fonti idriche.

Queste iniziative dimostrano la leadership di Banacol nell'adozione di pratiche che non solo rispettano gli standard ambientali, ma che promuovono anche un'eredità sostenibile per le future generazioni, riaffermando il suo ruolo come modello da seguire nell'industria bananiera globale.

Il contributo al sviluppo comunitario di Banacol

Attraverso diversi progetti, Banacol beneficia oltre 4.000 famiglie, fornendo non solo impiego, ma anche opportunità per un futuro migliore.

Nell'ultimo anno, programmi di spicco come "AgroOrgullosas" e altri sforzi per la promozione dell'occupazione giovanile sono stati fondamentali per assicurare che la crescita economica della regione sia inclusiva ed equa.

Queste iniziative sono progettate per integrare giovani e donne nel settore agricolo, offrendo loro formazione e impiego formale che permette loro di avere indipendenza economica e contribuire significativamente allo sviluppo locale.

Con l'implementazione del suo programma "AgroOrgullosas", Banacol mira a raddoppiare la partecipazione femminile nelle attività agricole, dimostrando il suo impegno per l'equità di genere e l'empowerment delle donne nella regione.

Un futuro sostenible

Banacol non solo celebra i suoi successi come azienda Carbon Neutral, ma anche il suo impegno verso un futuro sostenibile.

Nella celebrazione del Giorno Internazionale della Banana, Banacol si afferma come un vanto colombiano che continua a coltivare non solo banane di alta qualità, ma anche la speranza e l'impegno per la sostenibilità e il benessere delle sue comunità.