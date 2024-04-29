إطلاق سيارة ROX-01 في معرض موبيليتي لايف في أبو ظبي

في حدث مهم وجاذب لعشاق السيارات على مستوى العالم، تقدم شركة "روكس موتورز" بكل فخر سيارة ROX-01

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, April 29, 2024 / EINPresswire.com / -- في حدث مهم وجاذب لعشاق السيارات على مستوى العالم، تقدم شركة "روكس موتورز" بكل فخر سيارة ROX-01 في معرض موبيليتي لايف في أبو ظبي، وذلك في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو 2024، ويأتي هذا الحدث بعد أول ظهور ناجح في معرض بكين الدولي للسيارات في 25 أبريل من هذا العام، وهو مؤشر مهم لدخول شركة "روكس موتورز" إلى الأسواق العالمية بقوة.في 23 أبريل، قدم مؤسس روكس موتورز، "ريتشارد تشانغ"، تعريف شامل لمفهوم العلامة التجارية "روكس-ROX" ومزايا المنتج، مع التركيز على هويتها باعتبارها "مركبة الطرق الوعرة"، حيث تجسد هذه السيارة المبتكرة روح المغامرة والرفاهية في آن واحد، حيث تجمع بين سلاسة قيادتها في الطرق الوعرة، وبين رفاهية أدواتها وميزاتها.كما ساهم ابتكار سيارة ROX-01 بتسليط الضوء على "ناصر عبد العزيز بن أحمد"؛ الرئيس التنفيذي لشركة "Futures Trans Motors"، وهو الوكيل الحصري لسيارات روكس في الإمارات العربية المتحدة، فمن خلال الاستفادة من خبراته المتعددة في المجال التجاري، نال ناصر عبد العزيز بن أحمد التقدير والاحترام في مجاله ومن زملائه، أيضًا حاز على سمعة طيبة بين الشركات وكل من هو مهتم بمجال الصناعة على حد سواء.تمثل ROX-01 في جوهرها نقلة نوعية في ابتكار السيارات، وتلبي الاحتياجات المتطورة للعائلات وعشاق المغامرات، من القيادة بأمان وسلاسة بين الطرق الوعرة إلى القيادة بكل أناقة وفخامة في شوارع المدينة، توفر روكس أداءًا وتنوعًا لا مثيل لهما.تتميز بمحركات كهربائية مزدوجة، ونظام دفع رباعي، وأوضاع قيادة متخصّصة، وتتغلب روكس بسهولة على أي عوائق في الطرق الصعبة، وتتميز بنطاق هجين يصل إلى 1338 كم، ويضمن هيكلها القوي، بما في ذلك الهيكل المصنوع بالكامل من سبائك الألومنيوم والجسم عالي القوة، السلامة والمتانة الأمثل في أي بيئة، روكس تضع معيارًا جديدًا للرفاهية والقوة في آن واحد!علاوة على ذلك، تُحدث هذه المركبة ثورة في تجربة التخييم من خلال تكوينها المبتكر للمركبات الترفيهية، الذي يتميز بنظام مطبخ بباب خلفي، وترتيبات جلوس مرنة، وخيارات ترفيهية متميزة. سواء كنت تتنقل بها بين البلدان أو تستمتع بها برحلة بسيطة في عطلة نهاية الأسبوع، فإن روكس توفر مزيجًا لا مثيل له من الراحة والملاءمة والمغامرة.أنتم مدعوون لاستكشاف ROX-01 في القاعة رقم 4 من معرض موبيليتي لايف في أبو ظبي، لخوض تجربة اختبار القيادة بشكل مباشر! فمنذ ظهورها لأول مرة في أغسطس 2023، حظيت هذه المركبة بإشادة واسعة النطاق من المستهلكين، مما جعل شركة "روكس موتورز" قوة رائدة في صناعة السيارات، ومع قيام شركة "روكس موتورز" بتوسيع وجودها في سوق الشرق الأوسط من خلال شركة "Futures Trans Motors"، يمكن للعملاء ضمان التميّز في الجودة والخدمة والابتكار.