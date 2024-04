États-Unis : Les résidents de la Silicon Valley sont invités à découvrir les cabinets intérieurs de Marie-Antoinette

Crédit: Château de Versailles / T. Garnier

Les cabinets intérieurs de Marie-Antoinette ouvrent leurs portes aux résidents de la Silicon Valley pour une visite guidée en direct du château de Versailles.

Je remercie l’Alliance Française Silicon Valley d’avoir choisi la ville de Palo Alto pour cet événement immersif et expérimental.” — Greer Stone, maire de Palo Alto

PALO ALTO, CA, UNITED STATES, April 30, 2024 / EINPresswire.com / -- Les passionnés d'histoire et les admirateurs de la royauté française sont sur le point de vivre une expérience exceptionnelle grâce à la visite guidée exclusive et en direct des cabinets intérieurs de Marie-Antoinette à Versailles, est prête à captiver les visiteurs au cœur de la Silicon Valley au Palo Alto Art Center le 5 mai 2024. Organisé par l'Alliance Française Silicon Valley , le centre culturel français de la région de San Francisco, cet événement marque une avancée aux États-Unis, dévoilant les cabinets intérieurs au public après plus d'une décennie de restauration méticuleuse. L'événement sera honoré par la présence du maire de Palo Alto, Greer Stone , qui prononcera un discours sur les lieux, ajoutant ainsi à l'honneur et à l'importance de cette occasion unique."Je remercie l’Alliance Française Silicon Valley d’avoir choisi la ville de Palo Alto pour cet événement immersif et expérimental. En tant que maire, professeur d'histoire et francophile, je suis ravi d'apporter la splendeur et l'opulence de Versailles à Palo Alto, afin que nos résidents puissent en apprendre davantage sur Marie-Antoinette et l'histoire de France." A déclaré, Greer Stone, maire de Palo Alto.Sous la direction experte du conférencier Philippe Maillet, les participants auront l’unique opportunité de découvrir l’histoire et la subtilité ornementale des cabinets intérieurs et d'apprécier le goût raffiné de Marie-Antoinette. Les récentes restaurations des cabinets intérieurs de la Reine rendent à cet espace intime toute leur cohésion et leur importance historique, et permettent de comprendre la vie intime et le goût de la dernière reine de l’Ancien Régime. Ces cabinets intérieurs permettaient à Marie-Antoinette d'échapper aux épreuves et aux tribulations de la vie de cour, offrant du réconfort et des moments de répit avec ses enfants et son cercle d'amis les plus proches. Les invités se verront servir des pâtisseries confectionnées par la cheffe primée Avery Ruzicka de Manresa Bread.Cette opportunité unique permettra aux habitants de la baie de San Francisco de découvrir les joyaux cachés des cabinets intérieurs de la Reine et de s'immerger dans le style raffiné et féminin de Marie-Antoinette. Le goût de Marie-Antoinette pour l’esthétique néoclassique a transformé les cabinets intérieurs de la Reine à Versailles en havre enchanteur et somptueux. Son goût certain mit en valeur les savoir-faire de l’artisanat, résultant en des salles au style raffiné et au dernier goût. Ce cadre intime et confortable servait de refuge où Marie-Antoinette pouvait se retirer des formalités de la vie de cour, mettant en valeur sa personnalité distincte et sa passion pour la décoration, les arts et la mode.Grâce à des années de recherche et de restauration approfondies, les cabinets intérieurs s'étendant sur deux étages au sein du Palais de Versailles ont retrouvé leur cohérence, entre lieu de vie privée et exemple de la perfection du style français de cette époque. Les visiteurs auront la rare opportunité de franchir la porte sous tenture de soie de la chambre du grand appartement de la Reine pour explorer une série de pièces intimes qui étaient pour certaines encore trop méconnues. Ces cabinets, décorés par Marie-Antoinette elle-même à partir de 1774, offrent un aperçu de la vie personnelle et du goût exquis de l'une des reines les plus célèbres de l'histoire de France.Le rez-de-chaussée des pièces privées présente le célèbre cabinet de la Méridienne, nommé d'après l’ottomane positionnée dans une alcôve recouverte de miroirs. A côté, la bibliothèque récemment restaurée présente un intérieur délicatement décoré de boiseries sculptées et dorés à deux tons et des étagères réglables. Au-delà de la bibliothèque, les visiteurs découvriront le Grand Cabinet, plus connu sous le nom de cabinet doré, qui présente parmi les plus belles boiseries sculptées du château.Au second étage, les pièces des cabinets intérieurs de la Reine sont parmi les plus intimes. Après le cabinet du Billard, dont le décor se compose d’une des plus belles soieries livrées pour Marie-Antoinette, une série de petites pièces, dévolues à la reine ou aux femmes de son service, accueillent les visiteurs. Celles-ci sont décorées de toile de Jouy, comme elles l’étaient à l’époque. Chacune des pièces est aujourd’hui dédiée à un des aspects de la vie intime de Marie-Antoinette : ses amies, sa famille, ses enfants, etc. et présente des objets évoquant ces souvenirs.Ces cabinets intérieurs permettaient à Marie-Antoinette d'échapper aux épreuves et aux tribulations de la vie de cour, offrant du réconfort et des moments de répit avec ses enfants et son cercle d'amis les plus proches.En raison de l'engouement croissant du public américain pour la culture française, d'autres visites sont prévues. L’Alliance Française proposera, pour les fêtes de fin d’année, un événement dédié au divertissement au château de Versailles. Forte du succès anticipé, l’organisation prévoit de reconduire cette opération en 2025 et d'étendre son programme à d'autres musées français.À propos de l'Alliance Française Silicon ValleyL'Alliance Française Silicon Valley est une organisation à but non lucratif dédiée à la promotion et au développement de la langue et de la culture françaises dans la région de la Silicon Valley. L'AF Silicon Valley a créé une communauté dynamique d'enthousiastes de la langue française et de francophiles grâce à des cours de langue, des événements culturels et des programmes éducatifs. Pour plus d'informations visitez www.afscv.org

Versailles: les appartements privés de Marie-Antoinette restaurés | AFP