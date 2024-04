La marque québécoise, Rosy & Earnest, dévoile deux nouvelles fragrances gourmandes certifiées EWG Verified TM

Marilou and Caroline, Fondatrices de Rosy & Earnest

Rosy & Earnest lance Pistachio Delight et Vanilla Rum Royal, les deux nouvelles fragrances gourmandes certifiées EWG Verified TM de la marque québécoise.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, April 23, 2024 / EINPresswire.com / -- Suite au succès de ses premières fragrances lancées il y a un an, la marque primée de parfums québécois, Rosy & Earnest , dévoile deux nouveaux parfums non genrés, créés par la Maître parfumeur Nathalie Feisthauer : Pistachio Delight et Vanilla Rum Royal. Rosy & Earnest devenait en 2023, la seconde marque au niveau mondial − et la première au Canada − à lancer des eaux de parfums certifiés EWG VERIFIED TM qui garantit l’absence de substances toxiques préoccupantes et le respect des normes les plus strictes en matière de santé. Elle est aussi l'une des très rares marques dans l'ensemble de la catégorie des fragrances affichant une transparence totale de ses ingrédients.Les deux nouveaux parfums rejoignent ainsi les premières fragrances certifiées de la gamme, Be Rosy et Be Earnest :• Pistachio Delight – eau de parfumInspiré par les délices orientaux à la pistache, ce parfum captivant éveille les sens. La composition harmonieuse de notes de pistaches grillées, de baies roses, de vanille absolue, de musc et de bois intense offre une expérience olfactive exquise.• Vanilla Rum Royal – eau de parfumUne fusion enivrante de rhum et d'absolu de vanille, sublimée par un absolu de chêne intense. Une fragrance envoûtante et irrésistible.Méticuleusement formulées pour répondre aux normes strictes d'EWG VERIFIED TM tout en offrant une expérience sensorielle somptueuse et unique, les deux fragrances portent la signature de la réputée maître parfumeur Nathalie Feisthauer, lauréate de plusieurs récompenses prestigieuses de l'industrie.L'engagement de Rosy & Earnest en matière de transparence et d'ingrédients de qualité et sans soucis pour la santé a été récompensé par des prix tels que le Consider Beyond Global Conscious Brand Award (2024) et le Global Green Beauty Awards Best Ethical Fragrance (2023).« L'absence de contrôle réglementaire sur des termes tels que "naturel", « sain », « bio » crée de la confusion et des allégations non fondées dans l'industrie. Pour cette raison, obtenir la certification EWG VERIFIED TM était essentiel pour Rosy & Earnest afin d’obtenir un sceau crédible d’un tiers indépendant », a souligné Caroline Gélineault, l’une des deux fondatrices. « Il est important pour nous d'offrir à nos client.e.s des parfums fins de très haute qualité tout autant qu’une totale tranquillité d'esprit face à leurs choix », a ajouté Marilou Hamer, l’autre co-fondatrice. Avec son engagement de complète transparence, Rosy & Earnest vise ainsi à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés, alors que dans ce secteur, les formules qui composent un parfum sont considérées comme des secrets commerciaux. Il est ainsi possible pour les entreprises de dissimuler de nombreux ingrédients sous les termes génériques « fragrance » ou « parfum », cachant potentiellement des substances nocives liées à divers problèmes de santé.Les parfums de Rosy & Earnest sont vendus au prix de 165 dollars canadiens pour un flacon de 50 ml. Un duo d’échantillons découverte est aussi disponible au prix de 15$ CAD. La collection complète est accessible exclusivement en ligne : www.rosyandearnest.com À propos de Rosy & EarnestRosy & Earnest est une marque québécoise primée de parfums fins, assurant l’entière transparence de ses ingrédients de fabrication et des formulations sans compromis pour la santé. Elle devenait, en 2023, la seconde marque au niveau mondial − et la première au Canada − à lancer des eaux de parfums certifiés EWG VERIFIED TM garantissant l’absence de produits toxiques préoccupants et le respect des normes les plus strictes en matière de santé. Rosy & Earnest a obtenu de nombreuses récompenses depuis sa création en mars 2023, notamment le prix Consider Beyond Global Conscious Brand Award (2024), le Global Green Beauty Awards Best Ethical Fragrance (2023) et le Perfumista Award Best Industry Initiative (2023).Pour plus d'informations sur Rosy & Earnest, veuillez consulter le site www.rosyandearnest.com et suivre sa page Instagram @rosyandearnest.