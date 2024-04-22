أريستون الشرق الأوسط تسلط الضوء على الحلول المستدامة في الإمارات في الاحتفال بيوم الأرض العالمي: ٢٢ أبريل ٢٠٢٤
"يشرفنا الاحتفال باليوم العالمي للأرض. وبصفتنا شركة عالمية لها حضور كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإننا فخورون بمكانتنا كشركة "موطن الراحة المستدامة”DUBAI, UAE, April 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- دبي، أبريل ٢٠٢٤ – بمناسبة يوم الأرض العالمي لعام ٢٠٢٤، تسلط أريستون الشرق الأوسط الضوء بفخر على دورها المحوري في دعم جهود الإمارات للحفاظ على البيئة من خلال تقنيات تسخين المياه المبتكرة والصديقة للبيئة. يمثل هذا العام قفزة هامة في رحلة الإمارات نحو الحفاظ على البيئة، مدعومة بتوجيهات حكومية تدعو إلى استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الأثر الكربوني. تسلط الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة في الإمارات والدول المجاورة الضوء على أهمية الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من تأثير التغير المناخي.
— Alberto Torner
أعرب ألبرتو تورنير، رئيس مجموعة أريستون في الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز، قائلاً: "نتشرف بالاحتفال بيوم الأرض العالمي. كشركة عالمية لها حضور مؤثر في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، نفخر بمكانتنا كـ 'بيت للراحة المستدامة' ونسعد بالمشاركة في الخطوات الملموسة التي قامت بها الإمارات العربية المتحدة للتشجيع على الاستدامة. نوجه تقديرنا الخالص لعملائنا الذين يختارون حلولنا المُوفِرة للطاقة، والتي تتماشى بسلاسة مع التزامنا الراسخ بالاستدامة."
تقدم شركة أريستون الشرق الأوسط، وهي أحد الأقسام المرموقة في مجموعة أريستون التي تأسست منذ 94 عامًا، مجموعة متنوعة من حلول تسخين المياه التي تشمل سخانات المياه الكهربائية، وأنظمة الطاقة الشمسية، وحلول المضخات الحرارية، وغلايات الغاز في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.المتحدة. خلال العقدين الماضيين، قادت الشركة اعتماد التقنيات المتجددة وذات الكفاءة العالية مثل الألواح الشمسية ومضخات الحرارة التي تم اعتمادها من قبل العديد من المشروعات المحلية
فلل جولف لينك، التي تعد جزءًا من مشروع إعمار المرموق في جنوب دبي، تُظهر دمج الطاقة الشمسية لتسخين المياه، مجسدةً الاستدامة في 300 فيلاً محاطة بحدائق خضراء جميلة، وملعب جولف، ومناطق لعب، وحمامات سباحة. مع احتياجات يومية للماء الساخن تتراوح بين 200 و300 لتر، واستهلاك طاقة سنوي يقدر بحوالي 3050 كيلو واط في الساعة، يلبي نظام الطاقة الشمسية ثيرموسيفون من العلامة التجارية أريستون احتياجات المشروع. يستفيد هذا النظام من الطاقة الشمسية المجانية، مما يقلل من الاعتماد على التسخين الكهربائي لأقل من 25% من إجمالي استهلاك الطاقة، ليضمن الكفاءة والمسؤولية البيئية. تغطي المجمعات الشمسية حوالي 76% من إجمالي استهلاك الطاقة، مما يقلل بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واستهلاك الغاز، وتكاليف الطاقة. يتم تغطية الـ 24% المتبقية من المقاومات الكهربائية المثبتة في خزان كل ثيرموسيفون. بفضل التطورات التكنولوجية، تمكنت أريستون الشرق الأوسط من إعداد نظام يسهم في توفير الطاقة والحفاظ على الجوهر الطبيعي للمكان.
بالإضافة إلى ذلك، تم دمج مضخات الحرارة من أريستون بسلاسة في مجموعة من المشروعات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بدءًا من الضيافة وصولًا إلى الممتلكات التجارية والسكنية. تستفيد هذه الأنظمة من دورة ديناميكية حرارية لاستغلال الحرارة المحيطة لتسخين المياه، مما يجعلها تعمل بكفاءة لا مثيل لها في استخدام الطاقة مع تقليل في انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير. من بين التركيبات المتميزة نجد استخدام مضخات الحرارة المائية من طراز AR-80 WTP المزدوجة في معسكر العمال في دبي الجنوب، مما يؤدي إلى توفير كبير سنويًا في استهلاك الطاقة ونفقاتها للمؤسسة. ويبلغ التوفير في استهلاك الطاقة حوالي 165,000 كيلو واط في الساعة، ما يعادل حوالي 66,000 درهمًا إماراتيًا سنويًا للعميل.
كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي: "نحن نبني واقعًا جديدًا لشعبنا، ومستقبلًا جديدًا لأبنائنا، ونموذجًا جديدًا للتنمية"."
قال تورنير: "مع استمرار أريستون الشرق الأوسط في المساهمة في المبادرات البيئية للإمارات العربية المتحدة، تؤكد الشركة التزامها الثابت بتقديم حلول لا تعزز من الاستدامة البيئية فحسب و، بل وتدعم أيضًا hالحيطة الاقتصادية للعملاء الذين يستفيدون من تخفيض يصل إلى 75% في فواتير الطاقة
نبذة عن مجموعة أريستون
مجموعة أريستون الرائدة عالمياً في مجال الراحة الحرارية المستدامة، حيث تقدم مجموعة فريدة وشاملة من الحلول لتسخين المياه، وتدفئة المساحات، ومعالجة الهواء، بالإضافة إلى المكونات والمواقد. تم إدراجها في بورصة إيورونكست ميلان منذ نوفمبر 2021، وفي عام 2023 أعلنت المجموعة عن إيرادات تقدر بحوالي 3.1 مليار يورو، مع أكثر من 10,000 موظف، وتواجد مباشر في 40 دولة في 5 قارات، و29 موقعًا للإنتاج و29 مركزًا للبحث والتطوير.
تظهر المجموعة التزامها بالاستدامة من خلال تطوير حلول متجددة وذات كفاءة عالية، مثل مضخات الحرارة، ومضخات تسخين المياه، والهجينة، والتهوية المنزلية، ومعالجة الهواء، والأنظمة الحرارية الشمسية. تتميز المجموعة أيضًا بالاستثمار المستمر في الابتكار التكنولوجي، والرقمنة، وأنظمة الاتصال المتطورة. تعمل المجموعة تحت العلامات التجارية الاستراتيجية العالمية أريستون، وإلكو، ووولف، والعلامات التجارية مثل كالوركس، وإن تي آي، وإتش تي بي، وشافوتو، وأتاج، وبرينك، وكروماغن، وراكولد، بالإضافة إلى ثيرمووات وإيكوفلام في مجال المكونات والمواقد. مقاييس الأداء البديلة (APMs) تحتوي هذه الوثيقة على بعض مقاييس الأداء المالي التي لم يتم تعريفها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المرحلية. IFRS
Ariston Middle East
Ariston Middle East
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