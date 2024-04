Le rapport rose 2024 de PTP sur la représentation 2ELGBTQIA+ à l’écran

sera rendu public au Festival international des médias de Banff le 11 juin 2024

TORONTO, ONTARIO, CANADA, April 18, 2024 / EINPresswire.com / -- Pink Triangle Press (PTP), l'une des plus anciennes organisations médiatiques 2ELGBTQIA+ au monde, a annoncé aujourd'hui que les constats et les recommandations de son rapport rose 2024 sur la représentation dans les industries canadiennes audiovisuelles (cinéma, télévision, diffusion en continu et jeu vidéo) seront communiqués aux meneurs du secteur et rendus publics le 11 juin 2024, au Festival international des médias de Banff.Depuis 45 ans, le Festival international des médias de Banff (BANFF) compte parmi les plus prestigieux événements du secteur, les meilleurs créateurs professionnels du monde des médias s’y réunissant pour célébrer, apprendre, présenter des films et des séries, créer de nouveaux partenariats et conclure des accords. « Vu la forte présence de l’industrie canadienne et internationale au BANFF, qui de surcroît a progressivement reconnu le rôle du secteur dans d’importants débats sociaux et politiques, le Festival est un partenaire tout naturel pour la publication de notre rapport innovant », souligne David Walberg, directeur général de Pink Triangle Press.Les principaux constats du rapport rose de PTP seront dévoilés, puis disséqués par un panel de professionnels de haut niveau dans l’industrie. « Les récits sont importants, et tous les créateurs participant au BANFF sont conscients du pouvoir transformateur des histoires », déclare Jenn Kuzmyk, directrice générale du Festival international des médias de Banff. « Nous traversons une période de difficultés politiques pour les personnes 2ELGBTQIA+. Nous sommes heureux de soutenir et de nourrir les conversations importantes qui mèneront à davantage d’histoires apportant une représentation plus authentique des personnes 2ELGBTQIA+ à l’écran », ajoute-t-elle.Le rapport rose 2024 de PTP, soutenu par le Fonds des médias du Canada et Téléfilm Canada, analyse les besoins et les défis des professionnels 2ELGBTQIA+ dans les médias canadiens. Il sera publié dans les deux langues officielles, explorant les marchés francophone et anglophone. L'étude comprend des entrevues avec des acteurs de l'industrie, un sondage quantitatif, et une analyse des séries télévisées les plus populaires en français et en anglais.Les professionnels de l'industrie peuvent remplir le sondage à l'adresse suivante :La période de sondage prend fin le 30 avril 2024 à minuit. Ce premier rapport de PTP offre une occasion exceptionnelle pour les meneurs du secteur et les talents émergents d'orienter les industries canadiennes des écrans pour une meilleure représentation des personnes 2ELGBTQIA+ au Canada et à l'étranger.À propos de Pink Triangle PressPink Triangle Press (PTP) promeut les droits et la visibilité des communautés 2ELGBTQIA+ depuis 1971. Xtra Magazine, porté par PTP, est la première publication 2ELGBTQIA+ au monde à rejoindre le Trust Project et lauréate de la médaille d’or des Prix d’excellence en publication numérique 2023. PTP inspire les communautés 2ELGBTQIA+ à se sentir vues, entendues et libres d'être qui elles sont. Dirigé en tant qu'organisme à but non lucratif, PTP aspire à un avenir où chacun peut célébrer sa véritable identité.À propos du Festival international des médias de Banff (9 au 12 juin 2024)Le Festival international des médias de Banff et les prix Rockie, qui en sont à leur 45e présentation, accueillent l’un des plus importants marchés de conférences et de développement de contenu au monde, rassemblant les plus grands créateurs, producteurs, directeurs de série, talents, réseaux, studios, diffuseurs et entreprises médiatiques. L’événement intime de type retraite du BANFF est une destination incontournable pour les partenaires de développement, de coproduction et de coentreprise, offrant aux décideurs internationaux une occasion incomparable de réseauter, d’orienter l’avenir de l’industrie et de conclure de nouveaux accords commerciaux. En plus de réunir les plus inspirants créateurs et gens d’affaires de l’industrie, les conférences Summit Series, les cours de maître et les célèbres panels Showrunner Superpanels donnent une visibilité mondiale aux séries les plus populaires. La compétition du programme international des prix Rockie et le gala des Rockies célèbrent les meilleurs contenus ainsi que les talents, les créateurs et les directeurs les plus influents du secteur du divertissement. Le BANFF continue d’attribuer d’importantes bourses et de soutenir des initiatives, y compris le BANFF Spark Accelerator for Women in the Business of Media, la Netflix-BANFF Diversity of Voices Initiative, et le Indigenous Screen Summit ainsi que son forum de présentation associé. Ensemble, ces programmes ont généré plus de 800 occasions pour les professionnels de groupes sous-représentés dans l’industrie médiatique canadienne.À propos du Fonds des médias du CanadaLe Fonds des médias du Canada (FMC) favorise, développe, finance et appuie la production de contenus canadiens et d’applications pour toutes les plateformes de médias audiovisuels. Le FMC guide les contenus canadiens dans un milieu numérique mondial concurrentiel en soutenant l’innovation propre au secteur, en récompensant les réussites, en favorisant la diversité des voix et en appuyant l’accès à des contenus grâce à des partenariats avec les secteurs public et privé. Le FMC reçoit des fonds du gouvernement du Canada et des distributeurs de services de télévision par câble, par satellite et par IP au pays.À propos de Téléfilm CanadaEn tant que Partenaire de choix, Téléfilm Canada est une société d’État vouée à la réussite de l’industrie audiovisuelle canadienne, favorisant l’accès et l’excellence en offrant des programmes qui appuient la résonance culturelle et l’engagement du public. Téléfilm soutient les entreprises dynamiques et les talents créatifs au pays et dans le monde, en considérant toujours ses objectifs d’équité, d’inclusion et de durabilité. De plus, elle formule des recommandations auprès du ministère du Patrimoine canadien concernant la certification des coproductions audiovisuelles régies par des traités, et elle administre les programmes du Fonds des médias du Canada. Lancé en 2012, le Fonds des talents accepte des dons privés qui servent principalement à soutenir les talents émergents.