MedicusUnion Telemedizin revolutioniert die Gesundheitsversorgung mit grenzenlosen Lösungen

MUNICH, GERMANY , April 17, 2024 / EINPresswire.com / -- MedicusUnion Telemedizin, die führende Plattform für Gesundheitsdienstleistungen, die europäischen Ärzten ermöglicht, Patienten weltweit zu betreuen, verkündet einen Meilenstein in der globalen Gesundheitsversorgung. Durch die innovative Plattform erhalten Ärzte die Möglichkeit, ihre Expertise einem stetig wachsenden Patientenkreis anzubieten, unabhängig von deren Standort.MedicusUnion Telemedizin stellt Ärzten eine leistungsstarke Plattform zur Verfügung, die es ihnen ermöglicht, Online-Videoberatungen mit Patienten weltweit durchzuführen und sicher verschlüsselte Dateien wie medizinische Unterlagen und Bilder auszutauschen. Über diese Plattform können Patienten auf europäische Ärzte zugreifen, die für ihre Qualität und Professionalität bekannt sind und in führenden globalen Gesundheitssystemen tätig sind.Die Dienste von MedicusUnion sind jederzeit und überall auf der Welt mit unübertroffener Zuverlässigkeit verfügbar, da sie auf der AWS-Cloud mit einer Verfügbarkeitsgarantie von 99,999% gehostet werden. Die Plattform gewährleistet die Datensicherheit durch robuste Verschlüsselung und schafft eine sichere Umgebung für den Austausch von Patientendaten und vertraulichen Informationen. Die mobile App für Ärzte ermöglicht einen nahtlosen Zugriff auf Termine, Patientenakten und medizinische Daten, wodurch Ärzte ihre Zeitpläne effizient verwalten und wertvolle Werkzeuge nutzen können, um das Wachstum und die Optimierung ihrer Praxis zu fördern.Das "Doctor’s Dashboard" von MedicusUnion ermöglicht Ärzten die Nutzung intelligenter Analysen, um Patientendemografien, Online-Beratungszahlen und Einnahmequellen besser zu verstehen, und bietet umfassende Berichte für einen vollständigen Überblick. Durch den DICOM Viewer können Ärzte medizinische Bilder nahtlos innerhalb der Plattform ansehen und interpretieren und sicherstellen, dass diese Dateien sicher über die Einmalpasswort (OTP)-Funktion geteilt werden, die Privatsphäre und Vertraulichkeit garantiert. Die Abrechnung wird ebenfalls einfacher und flexibler, da MedicusUnion ein effizientes Portal bereitstellt, über das digitale Rechnungen direkt über das Ärzte-Dashboard erstellt und Zahlungen ohne externen Aufwand abgewickelt werden können.Die Plattform ermöglicht Ärzten außerdem, DSGVO-konforme Ende-zu-Ende verschlüsselte Videoanrufe mit ihrer sicheren Besprechungsfunktion MedMeet über Web- und Mobilinterfaces durchzuführen. Diese Funktion ermöglicht das Teilen von Bildschirminhalten, sodass Patienten schnell und einfach durch Ihre Befunde geführt werden können. Die Plattform bietet auch Live-Dolmetscher während Videoberatungen an und stellt Echtzeit-Übersetzungsdienste zur Verfügung, die eine reibungslose Interaktion zwischen Patienten und Ärzten in verschiedenen Sprachen ermöglichen.„MedicusUnion schafft ein neues Paradigma in der globalen Gesundheitsversorgung, das es Ärzten ermöglicht, Patienten ohne Grenzen zu behandeln“, sagte Tovmas Khachyan, CEO von MedicusUnion. „Unsere Plattform beseitigt die Hindernisse, die Patienten im Weg stehen, wenn sie gerechten Zugang zu den klügsten Köpfen im medizinischen Feld suchen, unabhängig von ihrer Nationalität, ihrem Standort oder ihrer Muttersprache.“MedicusUnion trägt dazu bei, eine neue Ära der globalen Gesundheitsgerechtigkeit einzuläuten. Indem Ärzte und erfahrene Spezialisten aus einem breiten Spektrum medizinischer Fachgebiete ermächtigt werden, ist die globale Gesundheitsgemeinschaft dem ultimativen Ziel, qualitativ hochwertige medizinische Versorgung für jeden auf der Welt zu bieten, einen Schritt näher. Das Team von hochqualifizierten Ärzten und Spezialisten bei MedicusUnion ist mit den modernsten und innovativsten digitalen Gesundheitstechnologien von heute ausgestattet und nutzt diese, um eine moderne Lösung für das Problem der Gesundheitsgerechtigkeit, mit dem unsere Welt heute konfrontiert ist, zu bieten. Mit Hilfe dieser Plattform können Ärzte nun ihre Fürsorge und Expertise einer breiteren und vielfältigeren Patientenbasis als je zuvor anbieten.Über MedicusUnion Telemedizin:MedicusUnion Telemedizin ist eine Plattform für die Schaffung einer Gesundheitsversorgung ohne Grenzen. Diese Plattform bietet europäischen Ärzten die Möglichkeit, ihre medizinischen Dienstleistungen jedem auf der Welt zur Verfügung zu stellen. Die Dienstleistungen umfassen Online-Beratung per Videoanruf, Dolmetschleistungen und Organisation medizinischer Behandlungen in Europa. Mit MedicusUnion Telemedizin können Patienten kompetente Beratung zur Behandlung und Prävention von Krankheiten erhalten, unabhängig davon, wo sie sich auf der Welt befinden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.medicusunion.com/