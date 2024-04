ISEC7 Group und Secusmart: Wegweisende Sicherheitslösungen für digitale Kommunikation auf Polizeikongress 2024

Mit Secure Voice stellen die ISEC7 Group und Secusmart eine sichere und effiziente Lösung für die Kommunikation im Sicherheitsbereich vor.

BERLIN, DEUTSCHLAND, April 16, 2024 / EINPresswire.com / -- Die ISEC7 Group, ein führender internationaler Anbieter von Lösungen für Digital Workplaces und Managed Mobility, ist Aussteller auf dem 27. Europäischen Polizeikongress 2024 am 16. und 17. April im City Cube Berlin. Gemeinsam mit ihrem globalen Partner Secusmart wird die ISEC7 Group innovative Lösungen präsentieren, die darauf abzielen, die Sicherheit und Effizienz der Kommunikation für Polizeikräfte und Entscheidungsträger zu verbessern.Der Europäische Polizeikongress ist eine renommierte internationale Plattform für Führungskräfte der europäischen Polizeien. Die Veranstaltung bietet Keynote-Reden von Innen- und Justizministern aus verschiedenen europäischen Ländern sowie die Möglichkeit zum Austausch für politische und polizeiliche Entscheidungsträger. Das Hauptprogramm umfasst hochkarätige Referenten aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft, während das Fachprogramm führende Experten zusammenbringt. Die begleitende Ausstellung präsentiert Lösungen führender Hersteller von Systemlösungen rund um Cybersecurity.Die ISEC7 Group wird während des Kongresses Lösungen zu den Themen Secure Messaging, Secure Voice, Secure File, Secure Mail, Secure Infrastructure und Endpoint Lifecycle Management vorstellen. Insbesondere wird der Partner Secusmart, spezialisiert auf Secure Voice, tiefergehende Konzepte rund um sichere Telefonie präsentieren. Besucher erhalten so die Gelegenheit, sich live über die neuesten Entwicklungen und Lösungen im Bereich der sicheren mobilen Kommunikation zu informieren.Darüber hinaus wird die ISEC7 Group im Rahmen des Kongresses auch einen Vortrag zum Thema "Sichere Mobile Kommunikation" halten. Dies bietet eine weitere Gelegenheit zur Interaktion und zum Wissensaustausch mit Experten auf diesem Gebiet."Wir freuen uns darauf, zum 4. Mal in Folge an diesem wegweisenden Kongress teilzunehmen und unsere führenden Lösungen für sichere digitale Arbeitsplätze und Managed Mobility vorzustellen", erklärt Marco Gocht, CEO der ISEC7 Group. "Unser Ziel ist es, die Sicherheit und Effizienz der Kommunikation für Polizeikräfte und Entscheidungsträger zu verbessern und einen Beitrag zur Sicherheit in Europa zu leisten."ISEC7 und Secusmart werden auf Stand 133 vertreten sein.Über ISEC7 GroupDie ISEC7 Group ( www.isec7.com ) ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Softwarelösungen für digitale Arbeitsplätze und Managed Mobility. Mit über 21 Jahren Erfahrung ist ISEC7 ein Pionier in der Digitalisierung von Unternehmen, der Mobilisierung von Geschäftsprozessen und der Cybersicherheit. ISEC7 bedient mehr als 700 internationale Kunden, darunter Unternehmen, öffentliche Behörden und Regierungsstellen.Die Gruppe investiert kontinuierlich in die Weiterentwicklung neuester Technologien, wie zum Beispiel post-quantum sicheres Computing. Innovative Lösungen wie ISEC7 SPHERE, ISEC7 MAIL (ehemals: Mobile Exchange Delegate) und ISEC7 CLASSIFY unterstützen Kunden dabei, vertrauliche Informationen sicher zu handhaben und den sicheren Betrieb digitaler Arbeitsplatzinfrastrukturen zu gewährleisten.Gegründet in Deutschland im Jahr 2003 betreibt die ISEC7 Group Tochtergesellschaften in den USA, Neuseeland und Australien.KontaktFür weitere Informationen oder Anfragen wenden Sie sich bitte an:ISEC7 Group:Monika Grosse, Head of MarketingTel.: +49 40 325076 0E-Mail: marketing@isec7.comWeb: www.isec7.com Secusmart:Swenja Hintzen, Business Marketing & Communication DirectorTel.: +49 151 54360563E-Mail: Swenja.hintzen@secusmart.deWeb: www.secusmart.de