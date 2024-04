Bcomp schließt USD 40M Finanzierung ab und treibt die Dekarbonisierung der Mobilität mit biobasierten Materialien voran

Bcomp’s natural fibre composites are featured in Volvo's EX30 dashboard and door trim. Bcomp co-founders Christian Fischer, CEO (left) and Julien Rion, CTO Many of the add-on parts on Porsche’s visionary fully electric Mission R concept car are made using Bcomp’s natural fibre reinforced plastic, including front splitter, the doors, the side skirts and diffuser. Bcomp makes high-performance, natural fibre composites for the mobility, recreational and mass transportation sectors.

Innovative Verbundwerkstoffe fügen sich nahtlos in die Produktionsprozesse der großen Automobilhersteller ein und reduzieren die CO2-Belastung um bis zu 60%

FRIBOURG, SWITZERLAND, April 16, 2024 / EINPresswire.com / -- Bcomp , der weltweit führende Anbieter von Hochleistungs-Naturfaserverbundwerkstoffen für die Bereiche Mobilität, Freizeit und Massentransport, und als Top 100 "Global Cleantech"-Unternehmen gelistet, gab heute den Abschluss einer Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhevon 40 Millionen US-Dollar (36 Millionen Schweizer Franken) bekannt.Die Runde wurde von der EGS Beteiligungen AG (EGSB) angeführt, einem bedeutenden institutionellen Schweizer Investor, der sich auf Unternehmen in der Wachstumsphase konzentriert. Verve Ventures, die Zürcher Kantonalbank und RKKVC sind weitere neue Investoren.Im Rahmen der Finanzierungsrunde haben auch eine Reihe von Teilnehmern der Serie A und der Serie B ihre Investitionen in Bcomp ausgebaut, darunter Generali und Airbus Ventures sowie strategische Investmentfonds, die mit namhaften OEMs wie BMW i Ventures, Porsche Ventures und Volvo Cars Tech Fund in Verbindung stehen."Der Erfolg dieser Finanzierungsrunde spricht für den Glauben der Investoren an unsere leistungsstarken Dekarbonisierungslösungen", sagte Christian Jaag, Chairman von Bcomp. "Diese Investition wird unsere bestehenden Märkte erweitern und unser Wachstum in aufregenden neuen Sektoren vorantreiben."Mit Hilfe der Finanzierung kann Bcomp seine Produktionskapazitäten ausbauen, um eine fortgeschrittene Pipeline von kommerziellen Möglichkeiten im Bereich der industriellen Automobiltechnik umzusetzen und den Eintritt in neue Märkte in Asien und Nordamerika zu erleichtern. Das in der Schweiz ansässige Unternehmen, dessen bahnbrechende Produkte bereits bei Volvo und Polestar im industriellen Maßstab eingesetzt werden, will seine Führungsposition auf dem Markt für Bioverbundwerkstoffe weiter ausbauen, indem es leichtgewichtige und nachhaltige Lösungen für weitere Branchen wie Bahn, Busse, Luftfahrt, Raumfahrt und Konsumgüter auf den Markt bringt.Die patentierten Verstärkungsgewebe auf Flachsbasis von Bcomp - powerRibs™ und ampliTex™ - sind bahnbrechende Technologien, die von Erstausrüstern als Ersatz für Standardmaterialien wie Kohlenstoff, Glas oder Kunststoff in ihren Zielmärkten eingesetzt werden können. Bei bestimmten Anwendungen bieten powerRibs™ und die ampliTex™-Reihe technischer Gewebe im Vergleich zu synthetischen Verbundwerkstoffen ein höheres Potenzial in Bezug auf Gewicht und Steifigkeit. Die Materialien weisen außerdem deutliche Vorteile auf, wie z.B. eine hohe Vibrationsdämpfung und eine erhöhte Sicherheit, da die Materialien bei einem Aufprall nicht zerspringen. Durch den Einsatz dieser nachhaltigen Lösungen und die Dematerialisierung durch reduzierten Materialeinsatz ist es möglich, die CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus der Kundenprodukte - von der Produktion bis zum Ende der Nutzungsdauer - deutlich zu senken."Wir sind sehr beeindruckt von der Reife und der Führungsrolle eines so jungen Schweizer Unternehmens im Bereich nachhaltiger, leichter Hochleistungsmaterialien", sagte David Kurmann, Investment Director bei EGSB. "Das Unternehmen bietet beispiellose Lösungen für die Dekarbonisierung zu einer Zeit, in der der globale Fertigungssektor versucht, seine Ziele hinsichtlich der Kohlenstoffneutralität zu erreichen."Ursprünglich wurden die biobasierten Verbundwerkstoffe von Bcomp zur Gewichtsreduzierung und Verstärkung von Backcountry- Skiern entwickelt. Inzwischen wurden sie an den Motorsport angepasst und in der Praxis erprobt, um Leistungsvorteile und positive nachhaltige Auswirkungen zu erzielen. OEMs, die mit Investoren wie BMW i Ventures, Porsche Ventures und Volvo Cars Tech Fund zusammenarbeiten, verwenden bereits powerRibs™ und ampliTex™. Das ampliTex™-Gewebe wird zum Beispiel in großem Umfang für sichtbare Innenraumkomponenten im neuen elektrischen Volvo EX30 eingesetzt, während BMW beide Produkte bei der Entwicklung von leistungsstarken Innen- und Außenteilen für den BMW M4 GT4 verwendet."Wir sind weiterhin begeistert vom Wachstum von Bcomp und dessen Einstieg in den globalen Mobilitätsmarkt", sagte Claas Carsten Kohl, Partner bei Airbus Ventures. "Die innovativen Naturfaserverbundwerkstoffe von Bcomp sollen Erstausrüstern helfen, ihre Lieferketten zu dekarbonisieren, indem sie leistungsstarke, pragmatische und wirtschaftliche Leichtbaulösungen anbieten, die zur Leistungssteigerungbeitragen."Die innovativen Materialien des Unternehmens tragen erheblich zur Dekarbonisierung bei, indem sie bei der Innenausstattung von Fahrzeugen eine Reduzierung des Kunststoffanteils um bis zu 70% und eine Gewichtseinsparung von bis zu 50% im Vergleich zu herkömmlichen Materialien und Technikenermöglichen. Durch die Verwendung dieser natürlichen, leistungsstarken Materialien kann auch die Menge an CO2, die von der Entstehung bis zum Abtransport ausgestoßen wird, um bis zu 60% reduziert werden, und die Teile können recycelt und wiederverwendet werden, um in einem anderen Satzvon Komponenten ein zweites Leben zu finden. Mit Zertifizierungen wie IATF 16949 und ISO 9001 ist die thermoplastische Produktpalette außerdem eine "Drop-in"-Lösung, die sich nahtlos in Serienproduktionsprozesse integrieren lässt."Wir sehen uns nicht nur mit strengeren Vorschriften für den Kohlenstoffausstoß konfrontiert, sondern Verbraucher und Hersteller auf der ganzen Welt verstehen, dass wir den Kohlenstoffausstoß reduzieren müssen, um die Umwelt zu schützen", sagte Bcomp -CEO und -Mitbegründer Christian Fischer. "DieQualität und der Status der Investoren in unserer Serie C zeigen ihre Überzeugung, dass unsere biobasierten Verbundwerkstoffe einen gangbaren Weg zur Kohlenstoffneutralität bieten, ohne die rigorosen Leistungsanforderungen unserer Kunden für ihre anspruchsvollen Anwendungen zu beeinträchtigen."Über EGS Beteiligungen AGDie EGS Beteiligungen AG (EGSB) ist der Investitionszweig der Ernst Göhner Stiftung in Zug/Schweiz. Sie setzt den unternehmerischen Zweck der Ernst Göhner Stiftung um und stärkt diese bei der Erfül-lung ihres philanthropischen Auftrags. Die Gesellschaft investiert einen wesentlichen Teil des Stif-tungsvermögens in Schweizer Unternehmen, trägt aktiv zur nachhaltig positiven Entwicklung dieser Unternehmen bei und sichert den Erhalt von Arbeitsplätzen und Know-how in der Schweiz.Über BcompBcomp ist ein Schweizer Cleantech-Unternehmen und weltweit führend bei nachhaltigen Leichtbau-lösungen, das auch als „Global Cleantech 100“-Unternehmen anerkannt ist. Seine patentrechtlich geschützten Verstärkungsmaterialien auf Naturfaserbasis - ampliTex™ und powerRibs™ - tragen zur Dekarbonisierung der Herstellung und zur Verringerung der Umweltauswirkungen in einer Vielzahl von Hochleistungsanwendungen bei. Dazu gehören der Motorsport, die Innenausstattung von Fahr-zeugen, der öffentliche Nahverkehr, Freizeitgeräte, Konsumgüter sowie die Luft- und Raumfahrtin-dustrie. Das Team von Bcomp bietet weltweit technische Unterstützung und Beratung vom Konzept bis zur industriellen Fertigung von seinem Hauptsitz in Freiburg in der Schweiz und einem Büro in Shanghai, China, aus. Für weitere Informationen: www.bcomp.com