Une nouvelle version pour plus de contrôle et de couleurs dans l’éclairage urbain intelligent

Le Consortium TALQ a publié la version 2.6.0 du Protocole Smart City

PISCATAWAY, NJ, USA, April 15, 2024 / EINPresswire.com / -- Le Consortium TALQ a publié une nouvelle version 2.6.0 de son Protocole Smart City , norme d’interface internationale pour les réseaux de dispositifs des villes intelligentes. L’évolution continue du protocole veille à une adaptation constante de la norme d’interface aux besoins du marché. La version 2.6.0 présente un nouveau profil Cabinet Control, une extension des périodes actives et de nouvelles commandes pour la couleur d’éclairage, cette dernière caractéristique répondant à la définition de la partie 209 de la norme DALI-2 (IEC 82386). Comme auparavant, la version mise à jour du protocole TALQ (à la fois le modèle de données et les définitions OpenAPI) est disponible en accès libre et gratuit sur GitHub.Analyser et prioriser les commentaires et retours des membres, partenaires et clients en vue de parfaire et d’améliorer le protocole est un processus continu au sein du consortium. Le Consortium TALQ a ainsi ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités et quelques correctifs mineures au protocole dans l’objectif d’améliorer et de simplifier son utilisation.Cette nouvelle version se distingue avant tout par l’introduction du profil TALQ Cabinet Control, une extension complète qui intègre à la fois des fonctions existantes et nouvelles. Ce nouveau profil de commande d’armoire améliore l’interopérabilité entre les systèmes de pilotage d’armoire d’éclairage, permettant une commande segmentée des différents éclairages.La version 2.6.0 se démarque également avec l’extension des périodes actives, du « Control Service » au « Data Collection Service ». Cette extension permet aux utilisateurs de limiter l’enregistrement de données à des périodes spécifiques, grâce à des paramètres tels que l’horloge astronomique, des temps fixes ou des sorties de capteur. Cette flexibilité offre une nouvelle dimension de personnalisation, répondant à des préférences et besoins divers et variés.Par ailleurs, la nouvelle version présente des commandes spécifiquement conçues pour les éclairages de couleur. Cette intégration va au-delà de la simple régulation de la température de couleur avec la capacité de contrôler la couleur réelle de l’éclairage. Répondant à la définition de la partie 209 de la norme matérielle DALI-2, véritable référence dans l’industrie de l’éclairage, ces ajouts sont des gages d’intégration facilitée et de compatibilité.« La structure et la finalité du Protocole TALQ demeurent inchangées, bien évidemment. Mais nous sommes fiers d’apporter sans cesse des solutions innovantes qui répondent aux besoins des opérateurs dans l’environnement des villes intelligentes et de l’éclairage urbain intelligent. », déclare José Sanchis, président du groupe de travail « Certification du Consortium TALQ », pour résumer la nouvelle version du protocole.En spécifiant des applications de ville intelligente certifiées TALQ , les villes peuvent se prémunir d’un enfermement propriétaire et compter sur une interopérabilité des données pour le contrôle et la supervision des dispositifs dans les écosystèmes de villes intelligentes.La version 2.6.0 du protocole de ville intelligente TALQ est disponible en téléchargement via le référentiel GitHub pour les développeurs de logiciels.