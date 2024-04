FSP MEMPERKENALKAN JAJARAN BARU PSU VITA GM

DESAIN BARU DENGAN PENYALURAN DAYA LUAR BIASA

TAIPEI, TAIWAN, April 11, 2024 / EINPresswire.com / -- FSP Group, produsen ODM, catu daya STD yang dimodifikasi, dan komponen PC berperforma tinggi yang terkemuka di dunia saat ini, dengan bangga mempersembahkan jajaran PSU VITA GM terbaru yang didesain untuk memberdayakan komputasi pribadi generasi mendatang.Seri PSU VITA GM (Efisiensi Gold & Full Modular) mewujudkan puncak teknologi dan durabilitas penyaluran daya canggih, yang didesain khusus untuk permintaan teknologi di masa depan. Tersedia dalam berbagai pilihan daya, mulai dari 650 W hingga 1.000 W, setiap unit dalam seri ini menjamin efisiensi dan fleksibilitas luar biasa. Jajaran PSU baru yang ramping ini menghadirkan elemen desain yang modern dan efisien, serta material berkualitas tinggi. PSU ini tersedia dalam dua pilihan warna klasik – hitam elegan dan putih bersih untuk preferensi pengguna.Dengan mematuhi standar teknis terbaru, seri PSU VITA GM dari FSP Group dirancang untuk memenuhi dan melampaui kebutuhan komputasi modern. Catu daya seri VITA GM menghadirkan waktu tahan beban 17 ms @ 80% yang direkomendasikan Inteldibandingkan dengan standar waktu tahan beban 12 ms @ 100%, yang memastikan aliran daya stabil serta memiliki keamanan terhadap pemadaman daya mendadak, arus masuk, dan lonjakan daya kritis. Seri ini menawarkan tingkat efisiensi yang mengesankan, lebih dari 90% pada beban normal, yang menjadi bukti desain dan teknik produk yang unggul. Komitmen FSP terhadap keandalan dan daya tahan terlihat jelas dalam penggunaan bulk capacitor Jepang 105°C, yang terkenal akan kualitas dan durabilitasnya. Seri VITA GM juga menggunakan kipas HYB (hydraulic bearing) 120 mm, yang memberikan pendinginan optimal selagi menjaga tingkat kebisingan minimum. Unit PSU ini tampil unggul dengan dimensinya yang ringkas, sebesar 140 x 150 x 86 mm, yang menjadikan PSU ini pilihan ideal untuk konfigurasi yang hemat tempat. Namun, PSU tidak kompromi dalam menghadirkan performa yang tangguh.Selain itu, desain perkabelan yang full modular akan meningkatkan kemudahan dalam pemasangan dan melancarkan sirkulasi udara dalam casing PC. Keselamatan adalah hal terpenting pada PSU seri VITA GM, yang menawarkan perlindungan komprehensif, termasuk OCP (Overcurrent Protection), OVP (Over Voltage Protection), SCP (Short Circuit Protection), OPP (Over Power Protection), UVP (Under Voltage Protection), dan OTP (Over Temperature Protection). Sesuai dengan pedoman desain catu daya IntelATX Versi 3.1, yang mengikuti peraturan dan standar terbaru PCIe Gen 5.1 dengan konektor bawaan 12V-2x6, PSU VITA GM dapat menangani lonjakan daya total secara maksimum, sehingga memperkuat posisinya sebagai solusi masa depan untuk kebutuhan catu daya.Peluncuran seri VITA GM oleh FSP Group menandakan kemajuan yang signifikan dalam teknologi catu daya, yang memadukan efisiensi tak tertandingi dengan penerapan yang luas. Setiap model dalam jajaran inovatif ini didukung garansi komperhensif 10 tahun, yang menunjukkan dedikasi kuat FSP terhadap kualitas dan kepercayaan pelanggan.Seri VITA GM merupakan pilihan teratas untuk para penggemar game, pengguna kasual, dan komputasi bisnis yang menunjukkan fleksibilitas dan kapabilitasnya dalam memenuhi beragam kebutuhan komputasi modern saat ini. Melalui peluncuran ini, FSP Group menekankan posisinya di garis depan industri catu daya dan terus meningkatkan batasan performa maupun keandalan.Product LinkVITA GM BlackVITA GM WhiteFor more product information, please visit:FSP Group’s official website at: https://www.fsp-group.com/en/index.html FSP Group Brand Product website at: https://www.fsplifestyle.com/id/ Facebook: www.facebook.com/FSP.global LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fsp-technology-inc./ YouTube: www.youtube.com/user/PowerNeverEnds About FSPFounded in 1993, FSP is one of the leading suppliers of power supply products in the world. FSP Group (3015: Taiwan) meets various user demands in power supplies with its’ 400-person strong R&D team, robust production capacity, and comprehensive production lines. FSP offers more than 500 models certified with the 80 PLUS standards and is the leader in 80 PLUS certifications. FSP enables users to enjoy eco-friendly technologies by providing environment friendly, high quality, power supply products to business and consumers. Learn more about FSP Group: www.fsp-group.com