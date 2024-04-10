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عامر زهر يعود إلى دار الأوبرا في دبي بـ"الحقيقة"

Amer Zahr

يستعد الفنان الكوميدي الفلسطيني الأمريكي الشهير عامر زهر لجذب الجماهير مرة أخرى في دبي وهذه المرة في دار الأوبرا الشهيرة يوم 17 أبريل الساعة 9:30 مساءً

DUBAI, UAE, April 10, 2024 /EINPresswire.com/ -- يستعد الفنان الكوميدي الفلسطيني الأمريكي الشهير عامر زهر لجذب الجماهير مرة أخرى في دبي وهذه المرة في دار الأوبرا الشهيرة يوم 17 أبريل الساعة 9:30 مساءً، في ظهور مرتقب في مهرجان دبي للكوميديا. وبذلك يكون هذا أول عرض كوميدي فلسطيني على الإطلاق في دار الأوبرا.

وسيعود عامر، الذي اشتهر بأسلوبه الكوميدي المتميز، إلى دبي ليكشف النقاب عن أحدث عروضه تحت عنوان "الحقيقة"، وهو استكشاف مثير للتجربة الفلسطينية، يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الفلسطينيون اليوم.

معلوم أن عروض عامر السابقة على مسرح الملكة إليزابيث 2 قد شهدت إقبالاً منقطع النظير للجماهير المقيمة في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن تشهد أمسية عامر أجواءً مليئة بالضحك والتأمل. حيث تتعمق "الحقيقة" في تعقيدات فلسطين وغزة بأسلوب عامر التقديمي المميز وملاحظاته الثاقبة، ليقدم منظوراً جديداً للقضايا المحورية.

ومن هنا يعد هذا الحدث القادم فرصة لا تفوت لأولئك الذين يبحثون عن مزيج لا يُنسى من الفكاهة والخطاب المثير للتفكير. فـ"الحقيقة" تَعد بأن تكون أمسية مؤثرة ستجعلك تضحك حتى تبكي، وتبكي حتى تضحك.

يمكن شراء التذاكر من خلال موقع Platinumlist أو مباشرة من شباك التذاكر في دار الأوبرا بدبي.

OMNES Media
OMNES Media
+971 4 885 5110
info@omnesmedia.com

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عامر زهر يعود إلى دار الأوبرا في دبي بـ"الحقيقة"

Distribution channels: Culture, Society & Lifestyle


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