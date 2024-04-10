عامر زهر يعود إلى دار الأوبرا في دبي بـ"الحقيقة"

Amer Zahr

يستعد الفنان الكوميدي الفلسطيني الأمريكي الشهير عامر زهر لجذب الجماهير مرة أخرى في دبي وهذه المرة في دار الأوبرا الشهيرة يوم 17 أبريل الساعة 9:30 مساءً