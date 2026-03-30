La Jordanie tient à accueillir la Conférence d’investissement Jordanie–UE 2026 sous patronage royal

Le Royaume hachémite de Jordanie poursuit ses efforts pour accueillir la Conférence d’investissement Jordanie–UE 2026, prévue le 21 avril 2026 à la mer Morte

AMMAN, AMMAN , JORDAN, March 30, 2026 / EINPresswire.com / -- Le Royaume hachémite de Jordanie poursuit ses efforts pour accueillir la Conférence d’investissement Jordanie–UE 2026, prévue le 21 avril 2026 à la mer Morte, sous le patronage de Sa Majesté le Roi Abdallah II, et avec la participation de Son Excellence Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, aux côtés de hauts responsables européens et internationaux ainsi que d’investisseurs.Alors que la Conférence se tient dans un contexte régional de plus en plus complexe, la Jordanie s’affirme comme un pays stable et résilient sur le plan économique, renforçant ainsi sa position en tant que destination d’investissement de confiance et partenaire stratégique dans la région.Les préparatifs visent à présenter un portefeuille de haute qualité d’opportunités d’investissement prêtes à être mises en œuvre dans des secteurs prioritaires, notamment la sécurité de l’eau, l’énergie verte, les infrastructures numériques et les minerais stratégiques, conformément à la Vision de modernisation économique.La Conférence représente une traduction concrète du Partenariat stratégique et global entre la Jordanie et l’Union européenne en opportunités d’investissement bancables, soutenues par un paquet financier européen d’une valeur de 3 milliards d’euros. Ce soutien sera déployé à travers des instruments financiers innovants destinés à réduire les risques liés aux investissements et à accélérer la mise en œuvre des projets.L’événement mettra également en avant la position géographique stratégique de la Jordanie en tant que porte d’entrée régionale, reliant les chaînes d’approvisionnement aux marchés régionaux et mondiaux, grâce à un réseau d’accords commerciaux offrant un accès à plus de 140 marchés internationaux.Le ministre de l’Investissement, Dr Tareq Abu Ghazaleh, a déclaré :« La Conférence vise à présenter aux investisseurs des opportunités clairement définies et directement exécutables, leur permettant de s’engager dans des projets à forte valeur ajoutée au sein d’un environnement d’affaires stable et compétitif. Elle est conçue pour faciliter les partenariats et transformer les opportunités en investissements concrets. »Il a ajouté :« La Conférence constituera une plateforme orientée vers les résultats, avec des parcours sectoriels dédiés et des rencontres d’affaires structurées, y compris des réunions B2B et G2B, afin d’accélérer les flux d’investissement et de renforcer la collaboration entre les secteurs public et privé. »De son côté, Son Excellence Pierre-Christophe Chatzisavas, Ambassadeur de l’Union européenne auprès du Royaume hachémite de Jordanie, a souligné :« Nous sommes fiers d’annoncer la tenue de la Conférence d’investissement UE-Jordanie, un événement de haut niveau marqué par la participation de la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cela témoigne de la solidité et de la résilience de notre partenariat, en particulier dans un contexte régional incertain. Cette conférence marque le début d’une coopération renouvelée et renforcée, qui rapprochera davantage nos communautés d’affaires et ouvrira de nouvelles perspectives, stimulant ainsi un plus grand volume d’investissements européens dans l’économie dynamique de la Jordanie. »L’accueil de cette Conférence à ce stade envoie un message clair : la Jordanie, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Abdallah II et grâce à la solidité de ses institutions, poursuit avec confiance sa trajectoire économique. Les défis deviennent des opportunités. Et à chaque étape, le Royaume consolide davantage son rôle de hub régional pour l’investissement et la croissance durable.

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