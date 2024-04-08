فهد القنون يقود الطريق في إنتاج العسل الطبيعي من المملكة العربية السعودية
الحفاظ على الإرث والجودة: التزام فهد القنون بإنتاج العسل الأصيل
نهدف في فهد القنون أن نحافظ على الإرث و الثقة المكتسبة على مر السنين من خلال المحافظة على أعلى معايير الجودة في الإنتاج و التعبة و التخزين”حائل, المملكة العربية السعودية, April 8, 2024 /EINPresswire.com/ -- 8 أبريل 2024
— "فهد القنون"
يمهد فهد القنون، أحد الشخصيات الرائدة في صناعة إنتاج العسل، الطريق لإنتاج العسل الطبيعي من قلب المملكة العربية السعودية. مع الالتزام بالحفاظ على أعلى معايير الجودة. برز فهد القنون كأحد أكبر منتجي العسل في المملكة، حيث اشتهر بالالتزام والجودة.
منذ إنشائها في عام 2001، حظيت شركة فهد القنون باعتراف واسع النطاق لتفانيها في الحفاظ على تراث إنتاج العسل الأصيل. عززت الشركة سمعتها كعلامة تجارية موثوقة ومرادفة لمنتجات العسل المتميزة من خلال الاهتمام الدقيق بالتفاصيل في الإنتاج والتعبئة والتخزين.
وعلق فهد القنون قائلاً: "نحن فخورون بأن نكون في طليعة شركات الجودة العالية هنا في المملكة". "إن السعي الدؤوب لتحقيق التميز هو ما ميز رحلتنا، ونحن ملتزمون بالحفاظ على الثقة التي منحها لنا عملاؤنا."
وتشمل الجوائز الأخيرة جائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد للتميز المرموقة، بالإضافة إلى العديد من الميداليات الذهبية والبلاتينية من المسابقات الدولية المرموقة مثل جوائز لندن للعسل وجوائز باريس للعسل.
ومن بين المنتجات المميزة التي يقدمها فهد القنون عسل الطلح الذي يتميز بطعمه وملمسه ولونه ونكهته التي لا مثيل لها. بفضل مذاقه المميز وخصائصه المذهلة، أصبح عسل الطلح عنصراً أساسياً في المنازل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وخارجها. قوامه الكثيف ولونه النابض بالحياة يجعله مكوناٌ متعدد الاستخدامات. إن عسل الطلح، هو عسل فاخر مشتق من رحيق أزهار شجرة الطلح. يشتهر بمذاقه الغني وفوائده الغذائية وخصائصه الطبية.
إن التزام فهد القنون بالاستدامة والإشراف البيئي واضح في كل جانب من جوانب عملياته. بدءاً من عمليات جني العسل وحتى عمليات التغليف، تعطي الشركة الأولوية للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي. من خلال تنفيذ ممارسات تربية النحل المستدامة، لا يضمن فهد القنون الحصول على عسل عالي الجودة فحسب، بل يساهم أيضاً في الحفاظ على النظم البيئية الغنية في المملكة العربية السعودية.
وبينما يضع فهد القنون أنظاره على التوسع العالمي، تظل الشركة ثابتة في التزامها بتقديم منتجات العسل المتميزة التي تدعم التراث الغني لإنتاج العسل في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الابتكار المستمر والالتزام بمعايير الجودة الصارمة، يهدف فهد القنون إلى أن يكون منارة للتميز في سوق العسل الدولي.
لمزيد من المعلومات حول شركة فهد القنون ومجموعة منتجات العسل، يرجى زيارة falqunon.com.
عن فهد القنون:
فهد القنون هي شركة رائدة في إنتاج العسل الطبيعي ومقرها في المملكة العربية السعودية. مع إرث يعود تاريخه إلى أكثر من عقدين من الزمن، تشتهر الشركة بالتزامها بالجودة والأصالة والابتكار في إنتاج العسل. يقدم فهد القنون مجموعة واسعة من منتجات العسل، بما في ذلك عسل الطلح الذي نال استحسانا كبيرا، والذي يتميز بمذاقه وجودته الاستثنائية.
معاذ القنون
شركة فهد القنون لإنتاج العسل
+966 50 945 3611
info@falqunon.com
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