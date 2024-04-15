بيوتي سيكرتس تعزز حضورها في الخليج العربي وتعلن عن افتتاح فروع جديدة في البحرين وعُمان.. وتخطط لافتتاح فرع في الإمارات
EINPresswire.com/ -- الرياض، المملكة العربية السعودية- مارس 2024: تعلن العلامة التجارية بيوتي سيكرتس؛ الشركة الرائدة في مجال الجمال والعناية الشخصية، عن خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز حضورها في دول الخليج؛ بافتتاح فروع جديدة لها في مملكة البحرين وسلطنة عُمان.. وخطة لافتتاح فرع في الإمارات خلال العام الحالي.
تأسست شركة بيوتي سيكرتس في عام 1991 بأيدي خبراء سعوديين يتمتعون بالشغف والخبرة في توفير أفضل المنتجات للسوق السعودي.
يعود تاريخ شركة بيوتي سيكرتس في النجاح الباهر إلى تركيزها المستمر على الجودة والابتكار وتلبية احتياجات العملاء؛ إذ حققت الشركة انتشارًا واسعًا في السعودية بفضل توفيرها لمنتجات العناية والجمال لعملائها في أكثر من 140 موقعًا في المملكة، والآن تأخذ شركة بيوتي سيكرتس هذا النجاح إلى مستوى جديد في البحرين وعُمان، وقريبًا في الإمارات.
سيأتي افتتاح فرع بيوتي سيكرتس في الإمارات كجزء من استراتيجية الشركة للتوسع في منطقة الخليج العربي، وتحقيق تواجد قوي فيها. تعد هذه الخطوة تطورًا طبيعيًا في مهمتها لتقديم منتجات الجمال عالية الجودة إلى المنطقة.
تم افتتاح فروع جديدة لبيوتي سيكرتس في البحرين وعُمان خلال 2023، ويأتي افتتاح الفرع الجديد في الإمارات كنتيجة لنجاح خطة التوسعة واستجابةً لاحتياجات العملاء المتزايدة في المنطقة.
تعكس هذه الخطوة رؤية طويلة المدى لشركة بيوتي سيكرتس لتحقيق نمو مستدام وتوسيع نطاق وجودها في الخليج العربي. وتعتبر البحرين وعُمان والإمارات خطوات استراتيجية مثالية لهذا النمو، حيث توجد فيهما بيئة تجارية متطورة وقوية وسوق استهلاكية نشطة.
تسعى بيوتي سيكرتس إلى تقديم تجربة مميزة لعملائها في كل مكان بتوفير منتجات مبتكرة وذات جودة عالية؛ إذ تقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات العناية والجمال بما يتناسب مع مختلف احتياجات وتفضيلات العملاء.
من جانبه، أعرب عمرو السويّح -المدير التنفيذي لشركة بيوتي سيكرتس- عن سعادته بهذا التوسع الذي سيحقق حضورًا قويًا في الخليج العربي، كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بتقديم الجودة والابتكار في صناعة منتجاتها، كما أعرب عن امتنانه للعملاء الذين ساهموا في نجاح بيوتي سيكرتس، وأكد أن الشركة ستواصل العمل على تقديم منتجات استثنائية وتجارب فريدة لعملائها في دول الخليج والعالم العربي.
تتطلع شركة بيوتي سيكرتس إلى بناء علاقات قوية مع العملاء والمجتمعات المحلية في الخليج العربي، كما ستقدم الشركة فرص عمل محلية لتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة، مما يعكس التزامها بالاستدامة ودعم التنمية المحلية.
للمزيد من المعلومات حول "بيوتي سيكرتس" ومنتجاتها الفاخرة، يرجى زيارة موقعها الإلكتروني من هنا https://thebeautysecrets.com/.
-انتهى-
The Beauty Secrets
تأسست شركة بيوتي سيكرتس في عام 1991 بأيدي خبراء سعوديين يتمتعون بالشغف والخبرة في توفير أفضل المنتجات للسوق السعودي.
يعود تاريخ شركة بيوتي سيكرتس في النجاح الباهر إلى تركيزها المستمر على الجودة والابتكار وتلبية احتياجات العملاء؛ إذ حققت الشركة انتشارًا واسعًا في السعودية بفضل توفيرها لمنتجات العناية والجمال لعملائها في أكثر من 140 موقعًا في المملكة، والآن تأخذ شركة بيوتي سيكرتس هذا النجاح إلى مستوى جديد في البحرين وعُمان، وقريبًا في الإمارات.
سيأتي افتتاح فرع بيوتي سيكرتس في الإمارات كجزء من استراتيجية الشركة للتوسع في منطقة الخليج العربي، وتحقيق تواجد قوي فيها. تعد هذه الخطوة تطورًا طبيعيًا في مهمتها لتقديم منتجات الجمال عالية الجودة إلى المنطقة.
تم افتتاح فروع جديدة لبيوتي سيكرتس في البحرين وعُمان خلال 2023، ويأتي افتتاح الفرع الجديد في الإمارات كنتيجة لنجاح خطة التوسعة واستجابةً لاحتياجات العملاء المتزايدة في المنطقة.
تعكس هذه الخطوة رؤية طويلة المدى لشركة بيوتي سيكرتس لتحقيق نمو مستدام وتوسيع نطاق وجودها في الخليج العربي. وتعتبر البحرين وعُمان والإمارات خطوات استراتيجية مثالية لهذا النمو، حيث توجد فيهما بيئة تجارية متطورة وقوية وسوق استهلاكية نشطة.
تسعى بيوتي سيكرتس إلى تقديم تجربة مميزة لعملائها في كل مكان بتوفير منتجات مبتكرة وذات جودة عالية؛ إذ تقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات العناية والجمال بما يتناسب مع مختلف احتياجات وتفضيلات العملاء.
من جانبه، أعرب عمرو السويّح -المدير التنفيذي لشركة بيوتي سيكرتس- عن سعادته بهذا التوسع الذي سيحقق حضورًا قويًا في الخليج العربي، كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بتقديم الجودة والابتكار في صناعة منتجاتها، كما أعرب عن امتنانه للعملاء الذين ساهموا في نجاح بيوتي سيكرتس، وأكد أن الشركة ستواصل العمل على تقديم منتجات استثنائية وتجارب فريدة لعملائها في دول الخليج والعالم العربي.
تتطلع شركة بيوتي سيكرتس إلى بناء علاقات قوية مع العملاء والمجتمعات المحلية في الخليج العربي، كما ستقدم الشركة فرص عمل محلية لتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة، مما يعكس التزامها بالاستدامة ودعم التنمية المحلية.
للمزيد من المعلومات حول "بيوتي سيكرتس" ومنتجاتها الفاخرة، يرجى زيارة موقعها الإلكتروني من هنا https://thebeautysecrets.com/.
-انتهى-
The Beauty Secrets
The Beauty Secrets
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube
TikTok
Other