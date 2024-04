La crypto firm Traianus Partners ha concluso un importante round di finanziamento guidato da Kenzoll Capital

Kenzoll Capital e Traianus Partners Alessandro Pellegrino - Founder & CEO Traianus Partners

Un nuovo capitolo nel trading di criptovalute: Traianus Partners espande le sue operazioni e consolida la sua posizione di leader nel settore

ROMA, ITALIA, April 5, 2024 / EINPresswire.com / -- Traianus Partners , all'avanguardia nel trading di criptovalute attraverso strategie quantitative e ad alta frequenza, ha il piacere di annunciare il completamento di un significativo round di finanziamento. Questo traguardo è stato raggiunto con il sostegno del prestigioso fondo di private equity olandese Kenzoll Capital , diretto da Corné Melissen, e del business angel Haitham Kalakesh , CEO di Riversong Technology e membro di Forbes Business Council. Con una valutazione pre-money di circa 10 milioni di dollari, l'azienda si appresta a espandere le sue operazioni e a rafforzare il suo ruolo pionieristico nell'innovazione del mercato degli asset digitali."Rendimenti giganteschi!". Dopo quindici anni come braccio destro in Ramphastos Investments del miliardario Marcel Boekhoorn, Corné Melissen ha avviato Kenzoll Capital. "Ho ricevuto una soffiata su un ragazzo, un italiano. La capacità dei suoi HFT di eseguire decine di migliaia di operazioni al giorno su un'ampia gamma di asset è impressionante e ha già prodotto rendimenti eccezionali per gli investitori che hanno avuto la fortuna di essere coinvolti," ha commentato Melissen, evidenziando l'importanza strategica del market making in un settore ancora largamente inesplorato e in rapida evoluzione. “Si tratta di un mercato volatile e sempre più popolare." E così l'accordo di Pasqua tra Kenzoll Capital e Traianus Partners è diventato un dato di fatto. Melissen non vuole rilasciare dichiarazioni sulla transazione, ma è soddisfatto: "Questo è esattamente il tipo di spirito innovativo e potenziale che stiamo cercando."La collaborazione con exchange leader ha ulteriormente confermato l'efficacia e l'importanza delle strategie di Traianus Partners, non solo nel migliorare la liquidità e l'accessibilità al mercato per la clientela istituzionale e retail, ma anche nel porsi come un vero innovatore nel panorama blockchain mondiale. "Questo round segna l'inizio di una nuova era per il nostro impegno nel rendere il mercato delle criptovalute più fluido, stabile e sicuro. Siamo entusiasti delle opportunità future che ora possiamo perseguire," ha affermato Alessandro Pellegrino, CEO di Traianus Partners.Haitham Kalakesh, sottolineando il suo supporto e l'entusiasmo per il deal, ha aggiunto: "L'impegno di Traianus Partners nell'innovazione e nella stabilizzazione del mercato delle criptovalute è fondamentale per il futuro finanziario digitale. L'espansione nella regione EMEA in particolare, mira a sfruttare il potenziale della nuova Silicon Valley del mondo delle criptovalute e della blockchain. Con molti importanti scambi di criptovalute, come Binance e Bybit, che hanno stabilito il loro quartier generale a Dubai, questa è un'opportunità eccezionale per crescere e raccogliere ulteriori capitali."Su Traianus Partners LtdFondata nel 2022 da Alessandro Pellegrino, Traianus Partners Ltd è rapidamente ascesa come azienda leader nel fornire liquidità agli exchange di criptovalute centralizzati e DeFi. Specializzata in strategie quantitative e ad alta frequenza, la startup si è impegnata a migliorare la liquidità, l'accessibilità e la sicurezza nei mercati degli asset digitali attraverso l'innovazione nel trading algoritmico e strategie neutrali di market making.