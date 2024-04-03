الدورة الثلاثون من معرض الشرق الأوسط للطلاء 2024 تكشف عن مزايا شيّقة مع ارتفاع عدد الجهات العالمية العارضة
دبي, الإمارات العربية المتحدة, April 3, 2024 /EINPresswire.com/ -- تنطلق هذا العام الدورة الثلاثون من معرض الشرق الأوسط للطلاء في مركز دبي التجاري العالمي بين 16-18 أبريل المقبل.
معرض الشرق الأوسط للطلاء 2024
وأسهم معرض الشرق الأوسط للطلاء على مدار العقود الثلاثة الماضية في توفير منصة تجمع خبراء قطاع الطلاء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأصبح المعرض وجهة رائدة في قطاع الطلاء سريع النمو، وتشارك في دورته المرتقبة أكثر من 350 جهة عارضة من 24 دولة، لتسليط الضوء على منتجاتها وابتكاراتها التي تغطي كامل مفاصل القطاع، بدءاً من المواد الأولية ووصولاً إلى مُصنعي المعدات.
وأشارت موردور إنتليجنس، شركة أبحاث السوق التي تتخذ من الهند مقراً لها، إلى أن الزيادة في أنشطة البناء عززت قيمة سوق الدهانات والطلاء في دولة الإمارات من 747.38 مليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 766.33 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بمعدل نمو وصل إلى 2.67%. وتتدفق الاستثمارات إلى القطاع في ضوء التوسع المتسارع للسوق، بما فيها افتتاح شركة جوتن لمنشأة بقيمة 41 مليون دولار أمريكي في مجمع دبي للعلوم في يناير 2023.
وتستفيد شركات مثل نيبون بينت إنديا وأكزونوبل، اللتين تعتبران من أبرز الشركات المصنعة في المنطقة، من الارتفاع الذي تشهده الدولة في أنشطة البناء. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شاراد مالهوترا، رئيس قسم إعادة طلاء السيارات وطلاء الأخشاب في شركة نيبون بينت إنديا: "تسهم أنشطة البناء المتزايدة في دولة الإمارات والدول المجاورة في زيادة الطلب على الدهانات ومواد الطلاء عالية الجودة".
وبدوره، أكد جاسبير جيل، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أكزونوبل، أن مواكبة النمو المتسارع للقطاع تتطلب ابتكار منتجاتٍ غير مسبوقة تلبي الاحتياجات المتغيرة. وأضاف قائلاً: "تتطلب الطفرة في قطاع البناء توفير منتجات متنوعة تقدم حلولاً مبتكرة ومستدامة".
وتشهد الفعالية مشاركة باقة متنوعة من الشركات المحلية والعالمية، بما فيها بي إيه إس إف، وبتروكيم الشرق الأوسط، وريدا للكيماويات، وواكر للكيماويات، وشركة التصنيع الوطنية، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، وسنثومر، وشركة طواسون للكيميائيات، وشركة مصانع الدهانات الوطنية وغيرها الكثير.
ومن جهته، قال بادي أونيل، مدير المحفظة في معرض الشرق الأوسط للطلاء المُنظم من قبل دي إم جي إيفنتس: "من المرتقب أن تكون دورة هذا العام من معرض الشرق الأوسط للطلاء الأبرز منذ انطلاقته الأولى. وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طلباً مرتفعاً في العديد من جوانب قطاع الطلاء، إذ تُسجل قطاعات الطلاء المعماري والديكور وطلاء الأخشاب نمواً ملحوظاً، في حين يُعتبر قطاع الطلاء الصناعي هو الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يزداد الطلب على مواد الطلاء المتخصصة ويتصدر طلاء الإيبوكسي والبولي يوريثان سلّم النمو في أنواع الطلاء حسب الراتنج".
ويتسنى لزوار المعرض فرصة التعرف على أحدث المنتجات والتقنيات والابتكارات المتاحة في مختلف مفاصل القطاع، لا سيما مع تواجد جميع الموردين والمصنعين العاملين في المنطقة تحت سقف واحد على مدى الأيام الثلاثة للفعالية.
أبرز المزايا في الدورة الثلاثين لمعرض الشرق الأوسط للطلاء:
- ملتقى العروض التقديمية التجارية - تستضيف دورة المعرض هذا العام أكثر من 20 جلسة. ويوفر الملتقى منصة للزوار لاستكشاف أحدث الابتكارات والتطورات من العلامات العارضة في بيئة مريحة وودية. كما يتسنى للحضور على مدى يومين التفاعل مع الخبراء من شركات مثل بي واي كي، وبي إيه إس إف، وإف بيه بجمنتس، وإيفونيك، وواكر، وبتروكيم، وإيميريس وغيرها. ويستطيع زوار المعرض حضور جميع العروض التقديمية مجاناً. للاطلاع على أجندة المعرض كاملة، يُرجى زيارة: https://www.middleeastcoatingsshow.com/business-presentations-hub/
- مسابقة خلط الألوان - تقام المسابقة بالتعاون مع تراي كولورز، حيث يمكن للزوار المشاركة في لعبة تفاعلية تتطلب منهم اختيار مجموعة من الألوان بسرعة لتطابق اللون المستهدف في أسرع وقتٍ ممكن للفوز.
- المختبر - تتيح التجربة المشاركة في باقة من المحادثات الهادفة وتبادل الأفكار وبناء العلاقات القيّمة مع الخبراء الذين يشاركون الحضور الأفكار ذاتها، بينما يستمتعون بمجموعة متنوعة من الأطباق والمشروبات الرائعة. توفر هذه المساحة المخصصة بيئة مثالية للتفاعل البنّاء سواء من أجل تطوير الشراكات أو علاقات التعاون أو توسيع شبكة العلاقات بكل بساطة.
تأتي دورة هذا العام من معرض الشرق الأوسط للطلاء برعاية شركة التصنيع الوطنية (راعي التسجيل)، وشركة كيميزون (راعي بطاقات التعريف)، وشركة هواتسي للكيماويات (الراعي الذهبي).
لمزيد من المعلومات حول معرض الشرق الأوسط للطلاء وللتسجيل المجاني، يرجى زيارة:
https://www.middleeastcoatingsshow.com
Nour Ibrahim
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