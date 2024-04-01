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Splendor: 比特币的进化版本

Splendor Logo

TOKYO, TOKYO, JAPAN, April 1, 2024 /EINPresswire.com/ -- 引入Splendor：您可以在家中挖掘的比特币进化版本。

Splendor是比特币的进化版本，以其固有的隐私性和默认的零知识证明风暴般席卷了世界。它的开发旨在解决比特币的所有缺陷，并将改善加密货币的世界。

Splendor拥有令人印象深刻的1秒区块时间，交易成本极低，成为企业和个人的首选选项。其智能合约功能和与以太坊虚拟机（EVM）的兼容性使其成为开发人员构建去中心化应用程序的多功能平台。

Splendor最引人注目的功能之一是其2100万枚的限制供应，使其成为一种稀缺且有价值的资产。更令人印象深刻的是，这些硬币可以从普通个人电脑或笔记本电脑上挖掘，使其对任何具有基本设置的人都是可访问的。

“我很高兴向世界介绍Splendor。我已经孜孜不倦地努力创建一个区块链，不仅解决了比特币的缺陷，而且还优先考虑了隐私和效率。通过Splendor，我旨在使加密货币对每个人都可访问，“Splendor的创造者Toshi Nakamoto说道。

Splendor在加密货币社区中已经获得了显著的关注，许多专家预测它将成为区块链技术世界的下一个大事件。凭借其匿名和安全的交易、闪电般的区块时间以及从普通笔记本电脑、个人电脑或服务器轻松挖掘，Splendor将改变加密货币的游戏规则。敬请关注这个革命性平台的更多更新。

Toshi Nakamoto
Splendor
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