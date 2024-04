STATEMENT OF SENATOR BONG GO

RE: RECURRING POWER OUTAGES IN SAMAL

SHAPE UP!

Noong mga nakaraang araw, naiulat na halos araw-araw na ang mga brownout sa Island Garden City of Samal. Nangyayari ito sa kalagitnaan ng tag-init kung saan napakataas ng heat index sa rehiyon. Panahon naman gud karon sa Marso, init gyud kaayo ang panahon.

Malaking perwisyo ito sa ating mga kababayan. Ang daming apektado dito, tulad ng kanilang negosyo, kanilang kabuhayan, ang turismo, at maging ang pang-araw-araw na kagamitan ng ating mga kababayan, pati mga appliances na ginagamit po ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino ay nasisira.

Kung matatandaan, ilang beses na tayong nanawagan sa Northern Davao Electric Cooperative or NORDECO na ayusin ang electric supply sa isla ng Samal. Sa NORDECO, nangako kayo na aayusin ninyo ang problemang ito na alam niyo na nagdadagdag sa pasakit sa mga kababayan natin. At sabi nyo, until June 30 of last year ay aayusin nyo. Nine months na, almost one year na yung inyong palugit, wala lang gihapon.

Ang tanong ng mga consumer-residents ng Samal: hanggang kailan tayo magtitiis sa walang kwentang serbisyo? Hanggang kailan kami maliligo sa aming pawis? Maligo na mi ani sa among singot sa sobrang init. Hanggang kailan kami magtitiis sa inyong nakakadismayang serbisyong ibinibigay po ninyo?

We need answers to these questions.

As a member of the Senate Committees on Energy and on Public Services, I am filing this Monday, together with Sen. Francis Tolentino and Sen. Bato dela Rosa, a resolution seeking to investigate the power interruption in Samal Island with an end in view of determining the capacity and capability of the electric supplier to meet the electricity demands in the area.

Ang pangutana diha kung kaya ba ninyo? Dugay na kaayo na problemaha ni.

At kahapon, kahit Huwebes Santo, ay tinawagan ko pa si GM Elvera Alngog ng NORDECO para makiusap na sana po'y maayos na kaagad yung serbisyo ninyo. Sana naman ay huwag kayong mangako kung hindi ninyo kayang gawin. Importante ang word of honor. Kung ano yung sinabi ninyo, sana po'y iyon ang gawin ninyo dahil mahigit 100,000 na mga kababayan natin sa Samal ang apektado dito sa inyong serbisyo na puro power interruption.

Remember that your franchise is a privilege which can be taken back for good reason if you do not fulfill your end in serving the public.

Sa mga public service providers, sana naman ay ayusin ninyo ang trabaho ninyo at huwag maging pahirap sa mga mamamayang willing namang magbayad para sa isang maayos na serbisyo.

Mao gyud na ang ginapangita sang tanan maskin asa. Ang importante---tarong na serbisyo.

I am appealing sa NORDECO, palihug lang, tarunga ninyo ang inyong serbisyo sa katawhan. Ug unta mabalik dayon sa normal ang supply sa kuryente.

Sa NORDECO, better shape up. Tarunga ninyo ang inyong trabaho kay nagahulat ang mga kaigsuonan nato og tarong na serbisyo!

