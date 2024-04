Mext annonce un partenariat stratégique avec le Metaverse College, pour la formation Metaverse aux étudiants

partenariat fr Mext M college

Mext annonce un partenariat stratégique avec le Metaverse College, pour la formation Metaverse pour le B2B qui bénéficiera aux étudiants de Metaverse College

PARIS, ILE-DE-FRANCE, FRANCE, April 1, 2024 / EINPresswire.com / -- Mext , une startup innovante spécialisée dans les logiciels pilotés par l'IA pour la création en temps réel des espaces Metaverse destinés au marché B2B, est ravie d'annoncer son partenariat avec le Metaverse College , un membre éminent du groupe Digital College, une institution de renom dans le domaine de la formation digitale. Ce partenariat stratégique vise à révolutionner l'apprentissage du Metaverse dans le secteur professionnel en intégrant les dernières avancées en matière de création en temps réel des espaces interactifs 3D, d'IA, de méta patrimoine, de Blockchain, de NFTs, de Réalité Virtuelle et de Réalité Augmentée.Mext : Pionnier dans le Metaverse pour le B2BMext est à l'avant-garde de la révolution numérique, proposant des solutions logicielles pour accompagner les entreprises dans l'ère de l'internet immersif, du Metaverse et du web 3. Grâce à sa technologie de pointe et à son expertise, Mext permet aux organisations de créer des environnements numériques immersifs pour diverses activités telles que la formation, les événements, le marketing, favorisant ainsi des collaborations plus efficaces et engageantes. En intégrant des fonctionnalités d'intelligence artificielle, de blockchain et de NFTs, Mext offre une expérience Metaverse sécurisée et personnalisée, adaptée aux besoins spécifiques des entreprises du 21e siècle.Metaverse College : Expertise en formation digitaleLe Metaverse College, membre éminent du groupe Digital College, est une institution de premier plan offrant des programmes de formation innovants dans divers domaines technologiques. Avec un engagement envers l'excellence académique et une approche axée sur l'industrie, le Metaverse College est reconnu pour son enseignement de qualité et son influence dans le secteur de la formation digitale. En intégrant les dernières technologies de Réalité Augmentée et de Réalité Virtuelle dans ses programmes de formation, le Metaverse College prépare ses étudiants en alternance et en formation continue à relever les défis de l'économie numérique en constante évolution.Contexte du partenariatCe partenariat stratégique entre Mext et le Metaverse College intervient dans un contexte où les avancées en matière création des espaces 3D interactifs, d'Intelligence Artificielle, de Web 3.0, de Réalité Augmentée et de Réalité Virtuelle transforment rapidement le paysage technologique. Alors que ces technologies émergentes ouvrent de nouveaux horizons dans le domaine de la collaboration virtuelle et de l'apprentissage immersif, il devient essentiel pour les professionnels, les étudiants qui seront prochainement dans la vie active, de maîtriser les compétences nécessaires pour naviguer dans cet environnement en constante évolution.En associant l'expertise technologique de Mext avec le savoir-faire pédagogique du Metaverse College, ce partenariat vise à développer des programmes de formation Metaverse complets et de haute qualité, intégrant les dernières avancées en matière de création en temps réel d’espace 3D interactif, d'Intelligence Artificielle, de Web 3.0, de Réalité Augmentée et de Réalité Virtuelle. Les étudiants du Metaverse College auront ainsi l'opportunité d'explorer les applications pratiques de ces technologies émergentes, les préparant ainsi à leur réussite future dans l'économie digitale en pleine expansion.Déclaration du Metaverse CollegeNous sommes enthousiastes de collaborer avec Mext pour proposer une formation de pointe sur le Metaverse aux professionnels, aux étudiants en alternance, ainsi qu'aux futurs diplômés sur le point d'entrer dans le monde professionnel", déclare Alexis CLOUET, campus manager numérique. "Ce partenariat représente une opportunité stimulante pour explorer les horizons de l'éducation numérique et préparer nos étudiants à exceller dans une économie Metaverse en pleine expansion."Cette alliance entre Mext et le Metaverse College marque le début d'une collaboration prometteuse visant à façonner l'avenir de l'apprentissage et du travail dans le Metaverse. Ensemble, ces deux entités s'engagent à fournir des solutions de formation innovantes et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les professionnels, les étudiants en alternance et les universitaires du monde entier.Déclaration de Hubert Maupas, CEO de Mext:"Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de ce partenariat entre Mext et le Metaverse College. Cela représente une étape importante dans le développement du Metaverse en tant qu'outil puissant pour les entreprises. Cette formation de haute qualité préparera les étudiants à tirer pleinement parti des possibilités offertes par le Metaverse et des opportunités économiques que le Metaverse offre aux entreprises qui investissent dans ce domaine. Nous sommes impatients de voir les réalisations des étudiants ainsi que suivre leur parcours au sein des entreprises qui connaîtront à coup sûr une croissance économique forte grâce à l’internet immersif, au Metaverse et au web3.”À propos de Mext :Mext est une plateforme SaaS innovante qui révolutionne la création d'espaces 3D interactifs. Avec des fonctionnalités de personnalisation en temps réel pilotées par l'IA, Mext permet aux entreprises et aux institutions éducatives de créer facilement des expériences numériques immersives. De l'intégration à la mise en valeur des produits, en passant par les événements, le réseautage et l'apprentissage actif, Mext facilite sans effort une large gamme d'activités. Notre plateforme embrasse l'internet immersif, le métaverse et l'ère Web3, offrant aux utilisateurs la confiance nécessaire pour créer, naviguer et prospérer dans ces paysages numériques émergents. Avec Mext, plongez dans un monde d'intégration simple et de design intuitif, où la création d'environnements 3D captivants est à la fois accessible et impactante.À propos du Metaverse College:Metaverse College, école éminente du la communauté Digital College, est une institution d'enseignement supérieur pionnière dans le domaine de la formation numérique.Notre mission est de préparer les professionnels, les étudiants en alternance et les étudiants du supérieur aux défis et opportunités de l'économie numérique en pleine expansion. Nos programmes reconnus par l’état sont conçus pour répondre aux besoins du marché du travail et garantir l'insertion professionnelle de nos étudiants. Apprentissage par l'expérience, projets concrets, cas d'études et interventions de professionnels sont au cœur de nos formations.

