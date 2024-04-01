20-Й ЩОРІЧНИЙ ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АЗБЕСТ 1-7 КВІТНЯ 2024 РОКУ, ІНІЦІЙОВАНИЙ ADAO
EINPresswire.com/ -- 20-Й ЩОРІЧНИЙ «ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ ОБІЗНАНОСТІ ПРО НЕБЕЗПЕКУ АЗБЕСТУ» 1–7 КВІТНЯ 2024 РОКУ, ЗАПОЧАТКОВАНИЙ ОРГАНІЗАЦІЄЮ З ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ПРО ХВОРОБИ, ВИКЛИКАНІ ВПЛИВОМ АЗБЕСТУ
Щорічний всесвітній тиждень, присвячений просвіті, підвищенню обізнаності та запобіганню впливу азбесту та викликаних ним захворювань
Організація з підвищення обізнаності про хвороби, викликані впливом азбесту (ADAO), незалежна некомерційна організація, що займається запобіганням впливу азбесту та ліквідацією всіх захворювань, викликаних азбестом, оголосила, що 1–7 квітня 2024 року буде визнано 20-м щорічним «Всесвітнім тижнем підвищення обізнаності про небезпеку азбесту (GAAW)». Протягом цього тижня ADAO та її партнерські організації, «Інститут охорони праці та здоров’я» (ISOH) та «Британське товариство охорони праці» (BOHS), а також інші організації в усьому світі працюватимуть разом, щоб проінформувати громадськість про постійні загрози, пов’язані з азбестом, включаючи видобування, імпорт, використання азбесту та його залишки в навколишньому середовищі.
«Азбест вбиває. Зараз як ніколи важливо, щоб люди знали, що загроза азбесту не відійшла в минуле, і розуміли, як захистити себе від його впливу в будинках, школах, на робочих місцях, а також у продуктах, які ми зустрічаємо на полицях магазинів», — стверджує Лінда Рейнштейн, вдова хворого на мезотеліому і співзасновниця ADAO.
«Азбест є визнаним канцерогеном для людини. Щороку 40 000 американців і понад 200 000 громадян у всьому світі помирають від хвороб, спричинених азбестом, саме тому ADAO прагне донести наші просвітницькі послання до світової аудиторії. Хоча тривають обнадійливі дослідження в галузі лікування захворювань, викликаних азбестом, профілактика залишається єдиним засобом лікування», — заявила Рейнштейн.
«Цей рік особливо важливий, тому що Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) прийняло рішення про заборону на використання одного волокна в шести умовах. Хоча це визначний крок вперед, обмежена сфера дії правила не зможе повністю захистити американців. Усі шість видів азбестових волокон можуть викликати смертельні захворювання. Всесвітній тиждень обізнаності про небезпеку азбесту — ідеальний час, щоб розповісти американцям і всьому світу про те, чому ця постанова не йде достатньо далеко, і чому нам все ще потрібно, щоб Конгрес ухвалив заборону», — заявила Рейнштейн.
Не існує безпечного рівня впливу азбесту, який викликає смертельні захворювання, включаючи мезотеліому, азбестоз і рак легень, гортані та яєчників.
Доступні різноманітні просвітницькі ресурси та відео про те, як запобігти впливу азбесту та вберегтися від цього канцерогену, за участю провідних організацій та експертів, а також історії жертв азбестових хвороб. Багато матеріалів і відео перекладено сімома мовами (французькою, хінді, португальською, російською, іспанською, турецькою та українською), щоб забезпечити доступ до цих життєво важливих освітянських ресурсів якомога більшій кількості людей. Тиждень завершиться 7 квітня віртуальним міжнародним заходом зі свічками.
Цьогорічний GAAW буде зосереджений на розвитку сильних сторін та співпраці між нашими партнерами:
● Заборона видобутку, переробки та використання всіх шести азбестових волокон у всьому світі
● Попередження впливу азбесту
● Підвищення рівня обізнаності та дотримання чинних законів і нормативно-правових актів
● Зміцнення міжнародного партнерства для захисту громадського здоров’я
«Близько 70 країн світу визначили громадське здоров’я своїм пріоритетом і заборонили азбест, однак Сполучені Штати не належать до їх числа. Відзначаючи Всесвітній тиждень обізнаності про небезпеку азбесту, ми також закликаємо Конгрес США вжити заходів і нарешті заборонити азбест раз і назавжди, прийнявши Закон Алана Рейнштейна про заборону азбесту», — завершила Рейнштейн.
Для отримання додаткової інформації про заходи Всесвітнього тижня обізнаності про небезпеку азбесту відвідайте вебсайт Всесвітнього тижня обізнаності про небезпеку азбесту 2024 року.
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ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ З ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ПРО ХВОРОБИ, ВИКЛИКАНІ АЗБЕСТОМ
Заснована у 2004 році, Організація з підвищення обізнаності про хвороби, викликані впливом азбесту (ADAO) є найбільшою незалежною некомерційною організацією в США, що працює за принципом 501(c)(3), спрямованою на запобігання впливу азбесту та ліквідацію пов’язаних з ним хвороб через просвіту, правозахисну діяльність та громадські ініціативи.
Tracy Russo
Щорічний всесвітній тиждень, присвячений просвіті, підвищенню обізнаності та запобіганню впливу азбесту та викликаних ним захворювань
Організація з підвищення обізнаності про хвороби, викликані впливом азбесту (ADAO), незалежна некомерційна організація, що займається запобіганням впливу азбесту та ліквідацією всіх захворювань, викликаних азбестом, оголосила, що 1–7 квітня 2024 року буде визнано 20-м щорічним «Всесвітнім тижнем підвищення обізнаності про небезпеку азбесту (GAAW)». Протягом цього тижня ADAO та її партнерські організації, «Інститут охорони праці та здоров’я» (ISOH) та «Британське товариство охорони праці» (BOHS), а також інші організації в усьому світі працюватимуть разом, щоб проінформувати громадськість про постійні загрози, пов’язані з азбестом, включаючи видобування, імпорт, використання азбесту та його залишки в навколишньому середовищі.
«Азбест вбиває. Зараз як ніколи важливо, щоб люди знали, що загроза азбесту не відійшла в минуле, і розуміли, як захистити себе від його впливу в будинках, школах, на робочих місцях, а також у продуктах, які ми зустрічаємо на полицях магазинів», — стверджує Лінда Рейнштейн, вдова хворого на мезотеліому і співзасновниця ADAO.
«Азбест є визнаним канцерогеном для людини. Щороку 40 000 американців і понад 200 000 громадян у всьому світі помирають від хвороб, спричинених азбестом, саме тому ADAO прагне донести наші просвітницькі послання до світової аудиторії. Хоча тривають обнадійливі дослідження в галузі лікування захворювань, викликаних азбестом, профілактика залишається єдиним засобом лікування», — заявила Рейнштейн.
«Цей рік особливо важливий, тому що Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) прийняло рішення про заборону на використання одного волокна в шести умовах. Хоча це визначний крок вперед, обмежена сфера дії правила не зможе повністю захистити американців. Усі шість видів азбестових волокон можуть викликати смертельні захворювання. Всесвітній тиждень обізнаності про небезпеку азбесту — ідеальний час, щоб розповісти американцям і всьому світу про те, чому ця постанова не йде достатньо далеко, і чому нам все ще потрібно, щоб Конгрес ухвалив заборону», — заявила Рейнштейн.
Не існує безпечного рівня впливу азбесту, який викликає смертельні захворювання, включаючи мезотеліому, азбестоз і рак легень, гортані та яєчників.
Доступні різноманітні просвітницькі ресурси та відео про те, як запобігти впливу азбесту та вберегтися від цього канцерогену, за участю провідних організацій та експертів, а також історії жертв азбестових хвороб. Багато матеріалів і відео перекладено сімома мовами (французькою, хінді, португальською, російською, іспанською, турецькою та українською), щоб забезпечити доступ до цих життєво важливих освітянських ресурсів якомога більшій кількості людей. Тиждень завершиться 7 квітня віртуальним міжнародним заходом зі свічками.
Цьогорічний GAAW буде зосереджений на розвитку сильних сторін та співпраці між нашими партнерами:
● Заборона видобутку, переробки та використання всіх шести азбестових волокон у всьому світі
● Попередження впливу азбесту
● Підвищення рівня обізнаності та дотримання чинних законів і нормативно-правових актів
● Зміцнення міжнародного партнерства для захисту громадського здоров’я
«Близько 70 країн світу визначили громадське здоров’я своїм пріоритетом і заборонили азбест, однак Сполучені Штати не належать до їх числа. Відзначаючи Всесвітній тиждень обізнаності про небезпеку азбесту, ми також закликаємо Конгрес США вжити заходів і нарешті заборонити азбест раз і назавжди, прийнявши Закон Алана Рейнштейна про заборону азбесту», — завершила Рейнштейн.
Для отримання додаткової інформації про заходи Всесвітнього тижня обізнаності про небезпеку азбесту відвідайте вебсайт Всесвітнього тижня обізнаності про небезпеку азбесту 2024 року.
###
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ З ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ПРО ХВОРОБИ, ВИКЛИКАНІ АЗБЕСТОМ
Заснована у 2004 році, Організація з підвищення обізнаності про хвороби, викликані впливом азбесту (ADAO) є найбільшою незалежною некомерційною організацією в США, що працює за принципом 501(c)(3), спрямованою на запобігання впливу азбесту та ліквідацію пов’язаних з ним хвороб через просвіту, правозахисну діяльність та громадські ініціативи.
Tracy Russo
Asbestos Disease Awareness Org
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