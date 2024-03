CONMEBOL Copa América USA 2024™: Hospitalidade Oficial com ingressos inclusos disponível para compra diretamente

O s Serviço Oficial de Hospitalidade está disponível em três níveis

Isso significa que você evita os aumentos de preços no mercado de revenda.

Criamos uma oferta espetacular de hospitalidade oficial para a CONMEBOL Copa América USA 2024™️” — Jaime Byrom, Presidente Executivo da BEYOND Hospitality

MIAMI, U.S.A, March 29, 2024 / EINPresswire.com / -- Será esta a última CONMEBOL Copa América de Lionel Messi? Será que Vinicius Junior conseguirá o seu primeiro troféu dessa competição? Christian Pulisic conseguirá driblar os adversários e levar a seleção dos EUA ao topo? Você já pode assegurar o seu lugar online – com os benefícios exclusivos do Serviço Oficial de Hospitalidade -, para assistir alguns dos melhores jogadores do mundo se enfrentando em solo norte-americano - de 20 de junho a 14 de julho de 2024.• Todos os Produtos Oficiais de Hospitalidade incluem um ingresso para um jogo e serviços de alimentação e bebidas para melhorar a experiência do espectador.• O Serviço Oficial de Hospitalidade está disponível em três níveis de qualidade e também como série de jogos (agrupados de acordo com a fase e o local do campeonato).• Os jogos da CONMEBOL Copa América USA 2024™ estão planejados para acontecer em 14 estádios, com opções exclusivas de hospitalidade para cada um dos locais.Entre junho e julho, quanado os Estados Unidos receberem algumas das maiores estrelas do esporte, os clientes do Serviço Oficial de Hospitalidade estarão bem acomodados para aproveitar todas as emoções da CONMEBOL Copa América USA 2024™️.As vendas online foram oficialmente lançadas, e os torcedores já podem planejar como serão as suas experiências na CONMEBOL Copa América USA 2024™️ com o Serviço Oficial de Hospitalidade. Todas as opções de níveis de qualidade e séries de produtos - incluindo ingressos - oferecidos pela BEYOND Hospitality, podem ser explorados e adquiridos diretamente em www.copaamericahospitality.com . Também são disponibilizados pacotes de hospitality com hospedagem (ver mais abaixo).O s Serviço Oficial de Hospitalidade está disponível em três níveis, incluindo produtos com ingresso que variam desde o casual e conveniente Club Copa, até o refinado Copa Lounge, e a opção de luxo Insignia Lounge para quem busca uma experiência verdadeiramente premium. Os clientes do programa apreciarão um serviço excepcional, acesso diferenciado e alguns dos melhores assentos disponíveis em todos os produtos*, com preços a partir de US$ 650. Como se não bastassem todas estas razões para assistir a CONMEBOL Copa América USA 2024™ em grande estilo, a BEYOND Hospitality decidiu retirar a taxa de serviço sobre todas as compras online.Catorze estádios em dez estados norte-americanos serão os anfitriões para confrontos de gigantes**, de 20 de junho a 14 de julho de 2024, e os Pacotes Oficiais de Hospitalidade da BEYOND Hospitality já estão disponíveis para todos os locais. É possível selecionar jogos avulsos – incluindo a abertura e a final – ou os produtos da série de hospitaldade (partidas agrupadas de acordo com o local ou a fase do campeonato).Como mencionado, os produtos de hospitality oficial com ingressos inclusos estão disponíveis também em pacotes com opções suplementares, como hospedagem e serviço de concierge selecionados através da nossa parceria com os representantes de venda oficiais e o provedor de serviços de viagem. Essas opções podem ser encontradas no website, junto com outros serviços adicionais essenciais, como transporte terrestre e reservas de atrações.“Criamos uma oferta espetacular de hospitalidade oficial para a CONMEBOL Copa América USA 2024™️. Estamos orgulhosos de proporcionar um programa que fornece aos nossos clientes e seus convidados mais opções, mais experiências, e mais momentos para celebrar. Na realidade, com a colaboração dos detentores dos direitos do evento, os estádios anfitriões, e os nossos provedores de serviços adicionais essenciais, levaremos o Programa Oficial de Hospitalidade de 2024 a um novo patamar, atendendo à promessa do campeonato de proporcionar uma “sensação de grandiosidade”, diz Jaime Byrom, Presidente Executivo da BEYOND Hospitality.“Excelentes partidas e ótimas experiências: o melhor que podemos oferecer aos nossos torcedores nos estádios. Esta é a proposta garantida pela CONMEBOL para qualquer uma das nossas competições. E fazemos isso com orgulho por meio da BEYOND, uma empresa de grandes possibilidades e experiência”, celebra Juan Roa, Diretor Comercial e de Marketing da CONMEBOL.Os visitantes podem comprar diretamente online em www.copaamericahospitality.com ou solicitar mais informações e assistência em sales@beyond-hospitality.com.* Todos os produtos e séries de hospitality estão sujeitos à disponibilidade e são comercializados conforme os termos do Regulamento de Vendas de Hospitality da CONMEBOL Copa América 2024 e os critérios de nível de serviço da BEYOND Hospitality.** As equipes participantes incluem as 10 nações membros da CONMEBOL – Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela – e seis da CONCACAF (cobrindo a América do Norte, América Central e o Caribe). Isso inclui os anfitriões (EUA), Jamaica, México e Panamá, com mais dois classificados a serem conhecidos em 24 de março.– FIM –Não apenas oferecemos hospitalidade, nós a redefinimos.O Grupo BEYOND Hospitality foi fundado em 2023 por visionários e veteranos da hospitalidade para os esportes, combinando décadas de experiência e um histórico comprovado – com o objetivo de recriar eventos extraordinários. BEYOND é mais do que uma parceira na implementação, cobrimos todo o escopo da criação do programa de hospitalidade e da curadoria para os patrocinadores de eventos; começando pela estratégia até o desenvolvimento dos produtos e a precificação, gestão de inventário, vendas, marketing, e mais. Agregadamente, os nossos serviços culminam em experiências extraordinárias de hospitalidade para os esportes em todo o mundo, para os consumidores finais e organizadores de eventos.Para saber mais, visite www.beyond-hospitality.com * Todos os produtos e séries da hospitalidade estão sujeitos à disponibilidade e são comercializados conforme os termos do Regulamento de Vendas de Hospitalidade da CONMEBOL Copa América 2024 e os critérios de níveis de serviço da BEYOND Hospitality.