Helvetic Clinics i Budapest, pioner inden for dental turisme til Ungarn. udvider med fire nye tandlægestole – Kapaciteten øges fra 12 til 16

COPPET, DENMARK, March 27, 2024 /EINPresswire.com/ -- Helvetic Clinics i Budapest udvider med fire nye tandlægestole – Kapaciteten øges fra 12 til 16 stole

Helvetic Clinics, den førende institution inden for tandpleje og dental turisme, er stolt over at annoncere en betydelig udvidelse med tilføjelsen af fire nye tandlægestole. Dette løft i kapacitet fra 12 til 16 stole markerer et vigtigt skridt for klinikken i at imødekomme den stigende efterspørgsel fra internationale patienter, der søger højkvalitets tandpleje til overkommelige priser.

Hvert år byder Helvetic Clinics velkommen til patienter fra over 40 forskellige lande, som drager fordel af klinikkens ekspertise og top moderne teknologi. Denne udvidelse er et vidnesbyrd om klinikkens succes og dens anerkendelse som en pioner inden for dental turisme til Ungarn.

Helvetic Clinics tilbyder et unikt koncept, hvor patienterne har adgang til alt under ét tag. Beliggende i hjertet af Budapest, tilbyder komplekset ikke kun tandpleje af højeste kvalitet med sine nu 16 tandlægestole, men også indkvartering på det tilstødende 12 Revay Hotel og adgang til et moderne tandproteselaboratorium.

Specialiseret i komplekse tandbehandlinger såsom tandimplantater, knogleopbygning og en bred vifte af æstetiske tandbehandlinger inklusive kroner, facader og tandblegning, er Helvetic Clinics ofte anerkendt som den bedste tandklinik i Ungarn. Med den seneste udvidelse fortsætter Helvetic Clinics med at sætte standarden for tandpleje, der er tilgængelig for patienter fra hele verden.

Om Helvetic Clinics

Helvetic Clinics i Budapest er en førende tandklinik, der har specialiseret sig i at tilbyde omfattende tandpleje af høj kvalitet til patienter fra hele verden. Med en filosofi, der fokuserer på patientpleje og innovative behandlingsmetoder, har Helvetic Clinics cementeret sin position som en foretrukken destination for dental turisme. Helvetic Clinics har siden 2014 vundet titlen som bedste tandlægeklinik i Ungarn, ved den uafhængige organisation GCR. For mere information, besøg venligst https://www.helvetic-clinics.dk/