Eye Seal revoluciona a segurança do comércio global com dispositivo inovador para contêineres marítimos

STUART, FLORIDA, UNITED STATES, March 25, 2024 / EINPresswire.com / -- Eye Seal revoluciona a segurança do comércio global com dispositivo inovador para contêineres marítimosNa complexa rede do comércio internacional, onde o fluxo suave de mercadorias é fundamental, a necessidade de tecnologia avançada de detecção de violação de contentores nunca foi tão grande. EyeSeal, líder em soluções de segurança de contêineres, tem o orgulho de anunciar um artigo inovador apresentado na PTI (Port Technology International) apresentando nosso dispositivo de ponta e nossa colaboração com a Deloitte, líder global em serviços de consultoria.O inovador dispositivo de detecção de violação de contêineres da EyeSeal representa um avanço significativo na abordagem dos desafios multifacetados do comércio e da logística globais. Ao contrário dos sistemas de rastreamento tradicionais, nosso dispositivo combina sensores de Internet das Coisas (IoT), rastreamento de localização e tecnologia de comunicação para fornecer monitoramento em tempo real de parâmetros críticos, como temperatura, umidade e status de segurança do contêiner. Esse monitoramento abrangente garante a integridade e segurança da carga durante todo o seu trajeto, protegendo contra roubo, contrabando e outras atividades ilícitas.Uma das principais características do dispositivo EyeSeal é a sua montagem interna estratégica dentro de contêineres, oferecendo uma camada adicional de segurança e discrição em comparação com acessórios externos convencionais. Os dados recolhidos pelo dispositivo são perfeitamente integrados no EyeTrack, a nossa plataforma digital capaz de interagir com infraestruturas logísticas existentes, incluindo Sistemas de Gestão de Transporte (TMS) e Sistemas Comunitários Portuários (PCS), bem como redes de autoridades aduaneiras nacionais. O EyeTrack fornece às partes interessadas alertas em tempo real e relatórios de viagem abrangentes, capacitando-as a tomar decisões informadas e a responder rapidamente a possíveis violações.A parceria da EyeSeal com a Deloitte aumenta ainda mais a nossa capacidade de fornecer soluções inovadoras à comunidade comercial global. Através de projetos colaborativos como a iniciativa Gateway²Britain, a EyeSeal demonstrou seu compromisso em fornecer soluções de contêineres confiáveis, eficientes e seguras. Thibo Clicteur, consultor sênior da Deloitte, elogia a experiência e a confiabilidade da EyeSeal, afirmando: "Ao longo de nossa colaboração durante o projeto Gateway²Britain, consideramos a EyeSeal uma parte experiente, confiável e pontual."A integração do dispositivo EyeSeal nas cadeias de abastecimento globais não só aumenta a segurança, mas também estabelece uma “via rápida” para o desembaraço aduaneiro acelerado. Ao fornecer dados em tempo real sobre o status dos contêineres, nosso dispositivo permite que as autoridades alfandegárias simplifiquem as inspeções e agilizem o desembaraço de remessas conformes, reduzindo significativamente os tempos de trânsito e melhorando a eficiência da cadeia de suprimentos.A tecnologia inovadora da EyeSeal oferece uma infinidade de benefícios em vários setores, incluindo exportadores, fornecedores de logística terceirizados, empresas de transporte, seguradoras, autoridades alfandegárias, agências de aplicação da lei e autoridades portuárias. Ao promover um ecossistema comercial global mais seguro, confiável e transparente, a EyeSeal está remodelando o futuro do comércio internacional.Enrique Acosta, CEO e cofundador da EyeSeal, expressa seu entusiasmo pela parceria e pelo impacto da tecnologia da EyeSeal, afirmando: "Estamos orgulhosos de colaborar com a Deloitte e alavancar nossas soluções inovadoras para aumentar a segurança e a eficiência do comércio global. Juntos, nós estão estabelecendo novos padrões no cenário de logística e comércio internacional."A EyeSeal e a Deloitte convidam as partes interessadas de toda a comunidade comercial global a explorar o potencial transformador da nossa parceria e tecnologia, inaugurando uma nova era de segurança, eficiência e transparência no comércio internacional.Para perguntas da mídia, entre em contato com:Enrique Acostaenrique@ eye-seal .comInfo@eye-seal.comFred YentzFred@eye-seal.comSobre EyeSeal:EyeSeal, com sede na Flórida, é fornecedora líder de tecnologia inovadora de detecção de violação de contêineres em logística marítima. Fundada em 2013, a EyeSeal atende às necessidades de visibilidade e segurança do setor de transportes, detectando violações não planejadas de contêineres e mitigando o risco de inserção de drogas e contrabando. EyeSeal foi premiado com o "Produto do Ano para Cadeia de Suprimentos e Monitoramento de Carga de Evolução de IoT" em 2023