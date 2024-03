Extreme-Temperature Flow Meters voor -60 tot 200 °C vloeistoffen aangekondigd door Proteus Industries

MOUNTAIN VIEW, CA , USA, March 25, 2024 / EINPresswire.com / -- Proteus Industries Inc. heeft de 8000XHT-serie flowmeters aangekondigd, ontworpen om nauwkeurige en betrouwbare metingen te leveren van warmteoverdrachtsvloeistoffen en andere vloeistoffen bij temperaturen variërend van -60 tot 200 °C. De ingebouwde alarmdrempelinstelling geeft melding als de vloeistofstroomsnelheid onder een voorgeschreven niveau daalt. Bovendien is de 8000XHT IP66-geclassificeerd, heeft uitstekende schok- en EMI-bestendigheid en wordt ondersteund door een toonaangevende garantie van 5 jaar, waardoor gebruikers extra bescherming krijgen. Met de hulp van de eersteklas kalibratie-expertise van Proteus bieden deze flowmeters ongeëvenaarde nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in stroom- en temperatuurmeting voor kritische warmtegevoelige processen.Naarmate processen complexer worden, hebben systeemontwerpers de mogelijkheid nodig voor hun flowmeters om zich aan te passen. Dit omvat het vermogen om meer vloeistoffen te verwerken over een breder scala aan proces temperaturen. De brede temperatuurcapaciteit van de 8000XHT-serie en de beschikbare gespecialiseerde kalibratie maken het ideaal voor de meest geavanceerde toepassingen van vandaag, zoals die worden gebruikt door halfgeleider-, datacenter- en energie-OEM's.Toepassingen met extreme temperaturen vereisen een juiste bescherming van de gevoelige elektronische componenten binnenin de flowmeter, daarom maakt de 8000XHT-serie gebruik van thermische isolatie van de elektronica module van de stroomweg. Bovendien, omdat de viscositeit van een warmteoverdrachtsvloeistof varieert afhankelijk van de temperatuur, wat op zijn beurt de reactie van de flowmeter beïnvloedt, biedt Proteus in-house kalibratiecapaciteit waarmee klanten hun flowmeter kunnen aanpassen aan de exacte viscositeit van hun vloeistof bij de bedrijfstemperatuur.Volgens Philip Frausto, Director of Sales and Marketing bij Proteus Industries, "De 8000XHT is een uitstekende waarde voor systeemingenieurs die op zoek zijn naar een robuuste flowmeter die geavanceerde warmteoverdrachtsvloeistoffen aankan over een breed temperatuurbereik. Het is ideaal geschikt om geavanceerde processen te ondersteunen in de halfgeleider-, datacenter- en energie-industrieën." Neem contact op met de flow-specialisten van Proteus voor deskundig advies om de beste oplossingen te identificeren voor uw meest veeleisende toepassingen met extreme temperaturen.Proteus Industries Inc. is een particulier, ISO 9001:2015-gecertificeerd bedrijf met hoofdkantoor in Mountain View, CA, met een ontwerpfaciliteit in Ho Chi Minh City, Vietnam. Het werd opgericht in 1978 door Jon Heiner en is een toonaangevende fabrikant van vloeistofstroomschakelaars, meters, sensoren en regelsystemen voor de halfgeleider-, medische, auto- en industriële markten. Voor meer informatie over Proteus Industries, Inc., bezoek proteusind.com.