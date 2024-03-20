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Выставка CPC в Стамбуле: место встречи изобразительного искусства и технологий будущего

Выставка CPC в Стамбуле: место встречи изобразительного искусства и технологий будущего!

ISTANBUL, TURKEY, March 20, 2024 /EINPresswire.com/ -- Выставка кинематографии, фото и видео технологий, которая пройдет с 15 по 18 мая 2024 года, будет посвящена внедрению инноваций в мире изобразительного искусства и технологий. Это новаторское мероприятие, которое состоится в Евразийском выставочном и художественном центре - Yenikapı, будет приветствовать участников программой, включающей визуальные эффекты на базе искусственного интеллекта, автоматизированные инструменты редактирования и многое другое.

Организатором является компания Atis Fair, имеющая 40-летний опыт работы на выставочной площадке. Председатель совета директоров Atis Fuarcılık Билгин Айгюль: "Стамбульская ярмарка CPC İstanbul, которая состоится впервые в этом году, станет важной вехой в отрасли инновационных технологий. Это мероприятие, на котором будет представлено уникальное сочетание изобразительного искусства и технологий, продемонстрирует участникам не только новые технологии, но и то, как они могут расширить свое творчество и возможности. В Atis Fair мы тщательно спланировали каждую деталь выставки, чтобы превратить ее в опыт, в котором наши участники будут вдохновляться, учиться и узнавать о последних тенденциях в отрасли новейших технологий".

Выставка CPC Istanbul соберет профессионалов и энтузиастов из киноиндустрии, фото и видео сектора, подчеркнув влияние технологий искусственного интеллекта в мире искусства коммунизации. Ярмарка будет способствовать сотрудничеству в отрасли, предоставляя участникам возможность познакомиться с последними тенденциями и расширить свой творческий потенциал. Мероприятие объединит лидеров отрасли, профессионалов, художников и технических специалистов под одной крышей, заложив основу для нового сотрудничества и проектов. У участников будет возможность пообщаться и обменяться знаниями с экспертами из разных дисциплин.
Фото и видео мастер-классы, тренинги станут одним из ярких событий ярмарки. Все это предоставит участникам глубокое понимание последних технологических достижений и творческих приемов в мире визуальных медиа. CPC Istanbul стремится привлечь больше посетителей со всего мира, предлагая виртуальную выставку. Эта цифровая платформа позволит демонстрировать визуальные эффекты и произведения искусства, созданные с использованием искусственного интеллекта, чтобы посетители могли познакомиться с выставкой независимо от каких-либо ограничений.

CPC Istanbul станет авангардом инновационных идей и сотрудничества, где сочетаются технологии и искусство. Это мероприятие предоставит участникам инструменты, информацию и возможности для формирования изобразительного искусства будущего, что даст им возможность стать частью волны инноваций в отрасли. CPC Istanbul проходит в сотрудничестве с такими престижными промоутерами, как CPC Istanbul Fair, Агентство Anadolu, Столичный муниципалитет Стамбула по культуре, Стамбульская палата профессиональных фотографов-ремесленников, KOSGEB и новаторская фотографическая платформа 66PIXEL. Участие этих организаций позволяет ярмарке предоставить богатый опыт для профессионалов отрасли, где культурные и технологические инновации находятся на первом месте.

Стамбульская ярмарка CPC Istanbul отличается тем, что Стамбул выступает в качестве моста дружбы для соседних и региональных стран, а ярмарка предоставляет сетевые возможности для труднодоступных регионов. Это не только дает участникам возможность познакомиться с отраслевым сотрудничеством и новыми технологиями, но и создает мосты между миром бизнеса и искусства в широком географическом регионе, предоставляя уникальную платформу для инновационных проектов коммуникации и сотрудничества.

Регистрация на участие: Желающие принять участие в мероприятии могут подать заявку через веб-сайт CPC Istanbul Fair. Ярмарка открыта для всех участников и ждет всех, кто хочет познакомиться с последними достижениями в области изобразительного искусства и технологий. Для получения подробной информации Вы можете посетить веб-сайт www.cpcistanbul.com.

Организационный комитет CPC İstanbul
CPC Istanbul
+90 542 785 43 34
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Выставка CPC в Стамбуле: место встречи изобразительного искусства и технологий будущего

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