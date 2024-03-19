CPC İstanbul Fuarı: Geleceğin Görsel Sanatları ve Teknolojinin Buluşma Noktası
CPC İstanbul, Sinema, Fotoğraf ve Video Teknolojileri Fuarı, görsel sanatlar ve teknoloji dünyasındaki son yenilikleri bir araya getiriyor.İSTANBUL, TüRKIYE, March 19, 2024 /EINPresswire.com/ -- CPC İstanbul, Sinema, Fotoğraf ve Video Teknolojileri Fuarı, 15-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında, görsel sanatlar ve teknoloji dünyasındaki son yenilikleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan bu öncü etkinlik, yapay zeka destekli görsel efektler, otomatikleştirilmiş düzenleme araçları ve çok daha fazlasını içeren bir programla katılımcıları ağırlayacak.
Organizasyon, fuar alanında 40 yıllık deneyime sahip Atis Fuarcılık tarafından düzenleniyor. Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül: “Bu yıl ilk kez yapılacak CPC İstanbul Fuarı, sektörde bir dönüm noktası olacak. Görsel sanatlar ve teknolojinin eşsiz birleşimine sahne olacak bu etkinlik, katılımcılara yalnızca yeni teknolojileri değil, aynı zamanda yaratıcılıklarını nasıl genişletebileceklerini de gösterecek. Atis Fuarcılık olarak, fuarın her detayını, katılımcılarımızın ilham alacağı, öğreneceği ve sektördeki son trendleri keşfedeceği bir deneyime dönüştürmek için özenle planladık.” açıklamasında bulundu.
CPC İstanbul Fuarı, AI teknolojilerinin sanat dünyasındaki etkisini vurgulayarak, sinema, fotoğraf ve video sektörlerinden profesyonelleri ve meraklıları bir araya getirecek. Fuar, sektörel işbirliklerini teşvik ederken, katılımcılara en son trendleri keşfetme ve yaratıcılıklarını genişletme imkanı sunacak. Etkinlik, sektör liderleri, profesyoneller, sanatçılar ve teknoloji meraklılarını tek bir çatı altında birleştirerek, yeni işbirlikleri ve projeler için zemin hazırlayacak. Katılımcılar, farklı disiplinlerden gelen uzmanlarla ağ kurma ve bilgi alışverişinde bulunma fırsatı bulacaklar.
Fotoğraf ve video eğitimleri, fuarın öne çıkan aktivitelerinden biri olacak. Bu eğitimler, katılımcılara görsel medya dünyasındaki son teknolojik gelişmeler ve yaratıcı teknikler konusunda derinlemesine bilgi sunacak. CPC İstanbul, aynı zamanda sanal bir fuar deneyimi sunarak, dünya genelinden daha fazla katılımcıya ulaşmayı hedefliyor. Bu dijital platform, yapay zeka kullanılarak oluşturulan görseller ve sanat eserlerinin sergilenmesine olanak tanıyacak, böylece katılımcılar fiziksel sınırlamalardan bağımsız olarak fuarı deneyimleyebilecekler.
CPC İstanbul Fuarı, teknoloji ve sanatın birleştiği, yenilikçi fikirlerin ve işbirliklerinin öncüsü olmayı amaçlıyor.
Bu etkinlik, katılımcılara geleceğin görsel sanatlarını şekillendirecek araçlar, bilgiler ve fırsatlar sunarak, sektördeki yenilikçi dalganın bir parçası olma şansı verecek. CPC İstanbul Fuarı, Anadolu Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul Profesyonel Fotoğraf Sanatkarları Esnaf Odası, KOSGEB ve öncü fotoğrafçılık platformu 66PIXEL gibi prestijli destekçilerle işbirliği içinde gerçekleşiyor. Bu değerli kuruluşların katılımı, fuarın kültürel ve teknolojik yeniliklerin ön plana çıkarıldığı, sektördeki profesyoneller için zengin bir deneyim sunmasına olanak tanıyor.
CPC İstanbul Fuarı, İstanbul’un komşu ve bölge ülkeler için bir hub görevi görmesi ve fuarın erişimi zor bölgelere network imkanı sunmasıyla öne çıkıyor. Bu, katılımcılara sadece sektörel işbirlikleri ve yeni teknolojileri keşfetme fırsatı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda geniş bir coğrafyada iş ve sanat dünyası arasında köprüler kurarak yenilikçi projeler ve işbirlikleri için benzersiz bir platform sağlıyor.
Katılım için Başvuru: Etkinliğe katılmak isteyenler, CPC İstanbul Fuarı Web Sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Fuar, tüm katılımcılara açık olup, görsel sanatlar ve teknoloji alanındaki en son gelişmeleri keşfetmek isteyen herkesi bekliyor.
Medya İletişim:
Başak Usanmaz
Atis Fuarcılık
+90 312 442 90 02
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