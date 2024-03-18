Submit Release
News Search

There were 446 press releases posted in the last 24 hours and 417,709 in the last 365 days.

في شراكة كويتية إماراتية OJO وايليفيت للاستثمار تطلقان "نوميرو أونو" أكبر مصنع للكافيار في أبوظبي

Mr. Omar Al-Omar with Sheikh Tahnoon Bin Saeed and Sheikh Nahyan Bin Mubarak at the Grand Launch

عمر العمر والشيخ طحنون بن سعيد والشيخ نهيان بن مبارك في حفل الافتتاح

OJO Group of Companies logo

افتتاح أكبر مصنع للكافيار في أبوظبي

KUWAIT CITY, ASSIMAH, KUWAIT, March 18, 2024 /EINPresswire.com/ -- أطلقت مجموعة شركات OJO – وهي مجموعة استثمارية تعمل في مجلس التعاون الخليجي وتمتلك محفظة قوية من الشركات التي تعمل في قطاعات رئيسية، وشركة أيليفيت للاستثمار - الرائدة في القطاع المالي والإدارة الاستراتيجية والاستثمارات ونمو الأعمال، واحدآً من أكبر مصانع تعبئة الكافيار في مجلس التعاون الخليجي. يأتي هذا المرفق الحديث كجزء من أحدث تعاون مشترك بين المجموعتين، وحمل المصنع اسم العلامة التجارية الفاخرة نوميرو أونو، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع رويال كافيار هاوس. حيث كشف عن العلامة التجارية الفاخرة للكافيار والمصنع الي يقع في منطقة كيزاد و المجهز بأحدث التقنيات، خلال حفل افتتاح كبير أقيم تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في قصر الإمارات في أبوظبي.

يعتبر هذا الحدث إشارة واضحة الى الأساس القوي الذي وضعته شراكة مجموعة OJO وشركة ايليفيت للاستثمار، حيث أن اطلاق علامة نوميرو أونو يمثل خطوة هامة في الرؤية الاستراتيجية المشتركة للمجموعتين. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وجودهما في منطقة الخليج بينما يعززان محفظتهما المتنوعة من خلال تلبية احتياجات الأسواق الفاخرة عالية الطلب بمنتجات متميزة. تم إطلاق نوميرو أونو رسميًا خلال الحفل الذي أقيم في قصر الإمارات، بحضور الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة ايليفيت للاستثمار، عمر جمال العمر، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات OJO والشريك المؤسس في شركة ايليفيت للاستثمار، إلى جانب قائمة ضيوف شملت مجموعة من الرؤساء التنفيذيين، وأفراد من العائلة الحاكمة، والشخصيات المؤثرة من جميع أنحاء المنطقة.

ونجحت مجموعة شركات OJO بشكل مستمر في إظهار قدرتها على تكوين تحالفات استراتيجية عبر مجموعة متنوعة من الصناعات، بدءًا من الصناعات المالية والإدارة الاستراتيجية إلى السلع الفاخرة والطاقة المتجددة. وتتم ادارة هذه الشراكات بكفاءة عالية، مما يضمن أن يقدم كل شريك مجموعة من الإضافات الفريدة والقيمة للمشروع. على سبيل المثال، يسلط التعاون مع رويال كافيار هاوس في مشروع نوميرو أونو الضوء على نهج مجموعة شركات OJO في العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الاستراتيجيين ذوي السجل المميز والسمعة المرموقة في مجالاتهم المتخصصة. تمتد هذه الاستراتيجية لتشكل العمود الفقري لفلسفة الأعمال الأوسع لمجموعة شركات OJO.

في تعليقه على خطط التوسع الاستراتيجي للمجموعة، أكد العمر، "إن افتتاح أكبر مصنع تعبئة وتوزيع كافيار في الخليج إنجاز تاريخي لمجموعة شركات OJO. ويتماشى هذا المشروع مع رؤيتنا الأوسع لتنويع وتوسيع محفظتنا في أنحاء المنطقة."

وأضاف، "يتمحور نهجنا حول توسيع أثرنا الإقليمي لنضع الخليج العربي في واجهة مسرح الاقتصاد العالمي من خلال الاستغلال الناجح للامكانيات الهائلة التي توفرها المنطقة والتي نعي تماماً قدرتها لأخذ مكانة مهمة في المشهد الاقتصادي الدولي. هذه المبادرة هي خطوة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث نحرص على بقائنا في طليعة القطاعات المستهدفة لهذا المشروع الخاص، بينما نسهم بشكل كبير في الاقتصاد الإقليمي. نحن نشهد مؤشرات قوية تشير إلى الطلب المتزايد ضمن هذا السوق، خاصة بين العملاء من ذوي الدخول المرتفعة، وقد هيكلنا عمليتنا لتلبية هذا الطلب."

وأضاف العمر "مجموعة شركات OJO على مسار نمو استراتيجي، مع خطط لاستكشاف ودخول أسواق وقطاعات جديدة. رؤيتنا هي بناء مجموعات متنوعة تتصدر في مجالاتها الحالية وتلعب دوراً رائداً في صناعات جديدة، ووضع معايير للابتكار والنمو الاستراتيجي."

يبرز افتتاح مصنع تعبئة الكافيار التزام مجموعة شركات OJO بالاستثمار في المشاريع التي تقدم إمكانيات نمو وفرصة لرفع مستوى علامة الشركة على الصعيد الدولي. من خلال الاستفادة من خبرتها في الإدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال، تحتل مجموعة شركات OJO موقعًا متميزًا للتعامل مع تعقيدات السوق العالمية، مضمنة الاستدامة والربحية على المدى الطويل.

وختم العمر، "مستقبل شركة ايليفيت للاستثمار مشرق، مع خطط طموحة للتوسع في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي وخارجه. تركيزنا على دخول مختلف القطاعات من خلال محفظتنا المتنوعة سيدفع نمونا، مما يجعلنا روادًا في جميع الصناعات التي نخوض فيها. نحن متحمسون للفرص المقبلة وملتزمون برؤيتنا في تقديم تجربة لا مثيل لها لعملائنا وعوائد استثنائية لمساهمينا."

النهاية

OJO
Group of Companies
info@ojogroup.net
Visit us on social media:
Instagram

You just read:

في شراكة كويتية إماراتية OJO وايليفيت للاستثمار تطلقان "نوميرو أونو" أكبر مصنع للكافيار في أبوظبي

Distribution channels: Business & Economy, Companies, Conferences & Trade Fairs, Food & Beverage Industry, World & Regional


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more