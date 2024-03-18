في شراكة كويتية إماراتية OJO وايليفيت للاستثمار تطلقان "نوميرو أونو" أكبر مصنع للكافيار في أبوظبي
افتتاح أكبر مصنع للكافيار في أبوظبيKUWAIT CITY, ASSIMAH, KUWAIT, March 18, 2024 /EINPresswire.com/ -- أطلقت مجموعة شركات OJO – وهي مجموعة استثمارية تعمل في مجلس التعاون الخليجي وتمتلك محفظة قوية من الشركات التي تعمل في قطاعات رئيسية، وشركة أيليفيت للاستثمار - الرائدة في القطاع المالي والإدارة الاستراتيجية والاستثمارات ونمو الأعمال، واحدآً من أكبر مصانع تعبئة الكافيار في مجلس التعاون الخليجي. يأتي هذا المرفق الحديث كجزء من أحدث تعاون مشترك بين المجموعتين، وحمل المصنع اسم العلامة التجارية الفاخرة نوميرو أونو، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع رويال كافيار هاوس. حيث كشف عن العلامة التجارية الفاخرة للكافيار والمصنع الي يقع في منطقة كيزاد و المجهز بأحدث التقنيات، خلال حفل افتتاح كبير أقيم تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في قصر الإمارات في أبوظبي.
يعتبر هذا الحدث إشارة واضحة الى الأساس القوي الذي وضعته شراكة مجموعة OJO وشركة ايليفيت للاستثمار، حيث أن اطلاق علامة نوميرو أونو يمثل خطوة هامة في الرؤية الاستراتيجية المشتركة للمجموعتين. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وجودهما في منطقة الخليج بينما يعززان محفظتهما المتنوعة من خلال تلبية احتياجات الأسواق الفاخرة عالية الطلب بمنتجات متميزة. تم إطلاق نوميرو أونو رسميًا خلال الحفل الذي أقيم في قصر الإمارات، بحضور الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة ايليفيت للاستثمار، عمر جمال العمر، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات OJO والشريك المؤسس في شركة ايليفيت للاستثمار، إلى جانب قائمة ضيوف شملت مجموعة من الرؤساء التنفيذيين، وأفراد من العائلة الحاكمة، والشخصيات المؤثرة من جميع أنحاء المنطقة.
ونجحت مجموعة شركات OJO بشكل مستمر في إظهار قدرتها على تكوين تحالفات استراتيجية عبر مجموعة متنوعة من الصناعات، بدءًا من الصناعات المالية والإدارة الاستراتيجية إلى السلع الفاخرة والطاقة المتجددة. وتتم ادارة هذه الشراكات بكفاءة عالية، مما يضمن أن يقدم كل شريك مجموعة من الإضافات الفريدة والقيمة للمشروع. على سبيل المثال، يسلط التعاون مع رويال كافيار هاوس في مشروع نوميرو أونو الضوء على نهج مجموعة شركات OJO في العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الاستراتيجيين ذوي السجل المميز والسمعة المرموقة في مجالاتهم المتخصصة. تمتد هذه الاستراتيجية لتشكل العمود الفقري لفلسفة الأعمال الأوسع لمجموعة شركات OJO.
في تعليقه على خطط التوسع الاستراتيجي للمجموعة، أكد العمر، "إن افتتاح أكبر مصنع تعبئة وتوزيع كافيار في الخليج إنجاز تاريخي لمجموعة شركات OJO. ويتماشى هذا المشروع مع رؤيتنا الأوسع لتنويع وتوسيع محفظتنا في أنحاء المنطقة."
وأضاف، "يتمحور نهجنا حول توسيع أثرنا الإقليمي لنضع الخليج العربي في واجهة مسرح الاقتصاد العالمي من خلال الاستغلال الناجح للامكانيات الهائلة التي توفرها المنطقة والتي نعي تماماً قدرتها لأخذ مكانة مهمة في المشهد الاقتصادي الدولي. هذه المبادرة هي خطوة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث نحرص على بقائنا في طليعة القطاعات المستهدفة لهذا المشروع الخاص، بينما نسهم بشكل كبير في الاقتصاد الإقليمي. نحن نشهد مؤشرات قوية تشير إلى الطلب المتزايد ضمن هذا السوق، خاصة بين العملاء من ذوي الدخول المرتفعة، وقد هيكلنا عمليتنا لتلبية هذا الطلب."
وأضاف العمر "مجموعة شركات OJO على مسار نمو استراتيجي، مع خطط لاستكشاف ودخول أسواق وقطاعات جديدة. رؤيتنا هي بناء مجموعات متنوعة تتصدر في مجالاتها الحالية وتلعب دوراً رائداً في صناعات جديدة، ووضع معايير للابتكار والنمو الاستراتيجي."
يبرز افتتاح مصنع تعبئة الكافيار التزام مجموعة شركات OJO بالاستثمار في المشاريع التي تقدم إمكانيات نمو وفرصة لرفع مستوى علامة الشركة على الصعيد الدولي. من خلال الاستفادة من خبرتها في الإدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال، تحتل مجموعة شركات OJO موقعًا متميزًا للتعامل مع تعقيدات السوق العالمية، مضمنة الاستدامة والربحية على المدى الطويل.
وختم العمر، "مستقبل شركة ايليفيت للاستثمار مشرق، مع خطط طموحة للتوسع في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي وخارجه. تركيزنا على دخول مختلف القطاعات من خلال محفظتنا المتنوعة سيدفع نمونا، مما يجعلنا روادًا في جميع الصناعات التي نخوض فيها. نحن متحمسون للفرص المقبلة وملتزمون برؤيتنا في تقديم تجربة لا مثيل لها لعملائنا وعوائد استثنائية لمساهمينا."
النهاية
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