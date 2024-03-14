يزداد التزام المصريين بالعطاء الخيري خلال شهر رمضان 2024، حسبما تكشف TGM Research
تقرير TGM لرمضان 2024 بيفصّل رمضان في مصر، العادات، والتسوق، والتراث الثقافي.SINGAPORE, March 14, 2024 /EINPresswire.com/ -- إن TGM Research ، وهي شركة أبحاث تعتمد على التكنولوجيا في السوق وتتمتع بخبرة في جمع البيانات العالمية عبر الإنترنت وتكنولوجيا المسح المبتكرة، أعلنت عن إصدار أحدث اكتشافاتها التي توصلت إليها حول الديناميكيات الثقافية والاتجاهات المجتمعية المرتبطة بشهر رمضان في مصر، كما تم عرضها في "تقرير TGM الرمضاني في مصر 2024" . حيث يتطرق هذا التقرير الشامل إلى ممارسات الاحتفال وعادات الأكل واتجاهات التسوق وتأملات في تجارب من عامي 2023 و2024 لعينة متنوعة مكونة من 1250 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا في مصر.
"بينما نقدم تقرير TGM الرمضاني في مصر 2024، يسعدنا أن نشارك النتائج التي توصلنا إليها حول كيفية استقبال المصريين لرمضان عامًا بعد عامٍ. تكشف دراستنا عن الاحتفالات المتنوعة والاتجاهات الناشئة، مما يقدم انفتاح على الثراء الثقافي لهذا العُرف العزيز. ونأمل من خلال هذا الاستكشاف تعميق فهمنا وتقديرنا للأهمية الثقافية لشهر رمضان في مصر، وإثراء معرفتنا الجماعية بهذا الحدث المهم. يقول Greg Laski، الرئيس التنفيذي ومؤسس TGM Research .
فيما يلي ملخص للأفكار الرئيسية الواردة في "تقرير TGM الرمضاني في مصر 2024":
رمضان في مصر: زمن الوحدة والتعاون
وفي مصر، يظل الاحتفال السنوي برمضان متأصلًا بعمق في قلوب شعبها، حيث يشارك الأغلبية بنسبة 97٪ بنشاط في الاحتفالات كل عام. وتعد هذه الفترة المقدسة بمثابة حجر الزاوية للتواصل العائلي، كما يتضح من التفضيل الساحق للوجبات المشتركة والطهي مع الأحباء، وبنسبة 97% و81% على التوالي، كلاهما يستمتعان بالراحة في منازلهم.
وعلاوة على ذلك، تمتد روح الوحدة إلى ما هو أبعد من حدود الأسرة المباشرة، حيث يقضي بنسبة مذهلة 87% من المشاركين وقتًا لزيارة الأصدقاء والعائلة ضمن مجتمعاتهم المحلية. بالإضافة إلى ذلك، استثمر 68% وقتًا في البحث عما يمكن شراؤه للاحتفال، مما يسلط الضوء على تفانيهم في خلق تجربة رمضانية لا تُنسى ومرضية.
الولائم والعطاء: داخل الإنفاق الرمضاني في مصر
تمتد أهمية شهر رمضان في مصر إلى ما هو أبعد من مجرد الاحتفال الديني لتشمل القيم المجتمعية وأعمال الكرم. فهذا العام، خُصص جزء كبير من النفقات، بنسبة 50%، للأطعمة والمشروبات، حيث تزين الأطباق الأساسية مثل المحشي والكنافة والسمبوسة والدجاج والباستيسيو على طاولات الطعام داخل الدولة.
ومع ذلك، فإن ما يبرز حقًا هو روح العطاء، حيث أن 23% من المصريين الذين شملهم الاستطلاع يعطون الأولوية لتخصيص أموالهم للمساعي الخيرية، عن الإنفاق على المواصلات والهدايا. وعلاوة على ذلك، أعرب 68% من المشاركين عن عزمهم زيادة مساهماتهم الخيرية مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤكد الالتزام الدائم للمجتمع المصري بدعم المحتاجين خلال شهر رمضان المبارك.
الأسعار والخصومات والملائمة: أساسيات التسوق الرمضاني الناجح
في عام 2024، يخطط المصريون للتسوق في شهر رمضان بحكمة. ويختار الأغلبية التسوق في الأسبوع الأول من شهر مارس، قبل بداية شهر رمضان مباشرة، بينما يفضل بعض الأشخاص المبكرين أواخر شهر فبراير للحصول على ما يحتاجون إليه. ويظل التنقل في المتاجر هو الطريقة المفضلة للعديد من المصريين، حيث يتوقع 35% من الأفراد القيام بمعظم تسوقهم الرمضاني في المتاجر الفعلية، ويعتزم 33% آخرون التسوق حصريًا في المتاجر. ويسود هذا الاتجاه في جميع الفئات العمرية، مما يشير إلى تفضيل واسع النطاق لتجارب التسوق الشخصية خلال فترة الأعياد هذه.
فعندما يتعلق الأمر بالأشياء الأكثر أهمية خلال التسوق في شهر رمضان، فإن الأسعار تتصدر القائمة بالنسبة لـ 78% من الأشخاص. ويتم متابعة الخصومات وسرعة التسليم أو الاستعداد للاستلام عن كثب. وتعطي هذه الأفكار صورة واضحة عن كيفية تعامل المصريين مع التسوق، مع التركيز على الحصول على صفقات جيدة والتأكد من أن لديهم خيارات مناسبة للحصول على ما يحتاجون إليه.
من الجيد إلى الأفضل: تفاؤل المصريين بعام 2024
ينظر المصريون إلى عام 2023 بإيجابية، خاصةً في علاقاتهم مع العائلة والأصدقاء. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ التطوير الشخصي والوظيفي بشكل جيد، مما يعكس عامًا متوازنًا ومرضيًا للكثيرين.
وبالنظر إلى المستقبل، هناك شعور قوي بالتفاؤل بين المصريين الذين شملهم الاستطلاع، حيث أعرب 56% عن ثقتهم في أن عام 2024 سيكون أفضل من عام 2023. فعند التأمل في العام، تهيمن كلمات مثل الرضا والتفاؤل والقلق والسعادة، مما يشير إلى ترقب واسع النطاق ولكنه أيضًا اهتمام بالتجارب التي تنتظرنا، مما يشكل نظرة مزدوجة للمستقبل في مصر.
Thuyen Vu
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