"كواي" تطلق العنان لآفاق جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي في السعودية باستخدام الذكاء الاصطناعي
EINPresswire.com/ -- شهد مؤتمر «ديب فيست» إلقاء كلمة من جانب هونغبين ما، الرئيس التنفيذي لشركة كوايشو إنترناشيونال بيزنس، استعرض فيها أمام الحضور مسار النمو المذهل لشركة كوايشو وتركيزها الاستراتيجي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تطبيق "كواي"، وخاصة المملكة العربية السعودية.
ويُقام ملتقى «ديب فيست»، الحدث الأول للذكاء الاصطناعي الذي تشارك في تنظيمه شركات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، في الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024 بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بحضور قادة الفكر والمبتكرين وعشاق التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.
وبحسب تقرير أصدرته منصة «داتاربورتال» (Datareportel) في عام 2023، تتصدر المملكة العربية السعودية المنطقة من حيث استهلاك محتوى الوسائط الاجتماعية، إذ يبلغ إجمالي عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 29 مليون مستخدم يشكلون أكثر من 79% من السكان.
وخلال العرض التقديمي الذي قدمه هونغبين بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في قيادة نمو كواي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "، أكد هونغبين على مكانة كوايشو باعتبارها ثاني أكبر منصة لمقاطع الفيديو القصيرة في العالم، مشيراً إلى أن المنصة تمتلك قاعدة مستخدمين مذهلة بمتوسط يبلغ مليار مستخدم نشط شهرياً، بالإضافة إلى 100 مليار مشاهدة فيديو يومياً في المتوسط، و1.1 مليار عملية تحميل لمقاطع الفيديو القصيرة شهرياً، ما يسلط الضوء على جاذبية كوايشو كمنصة إبداعية عالمية.
وقدم السيد هونغبين أيضاً عرضاً مفصلاً حول استراتيجية كوايشو للانتشار عالمياً، والتي أطلقت في عام 2017 وتوسعت منذ ذلك الحين لتشمل أكثر من 20 دولة، مؤكداً على النجاحات الملحوظة التي حققتها الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تطبيق كواي، متمثلة في قاعدة كبيرة ومتنامية باستمرار من المستخدمين الذين يسهمون معاً في تعزيز مستويات المشاركة داخل المنطقة، ولا سيما في المملكة العربية السعودية.
ويتجلى نجاح كواي بشكل خاص في قدراتها المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، مدعومة بفريق هائل يضم أكثر من 1500 مهندس خوارزميات و3500 مهندس متخصص في الذكاء الاصطناعي. فيما يتجلى التزام الشركة بالابتكار من خلال أبحاثها المكثفة، وأكثر من 130 ورقة بحثية قدمتها الشركة في مؤتمرات رفيعة المستوى وأكثر من 1000 براءة اختراع لنماذج رائدة في الصناعة. كما تمتلك كوايشو مركز بيانات ضخم مجهز بأكثر من 300,000 خادم عالي الأداء وقدرة حوسبية تتجاوز 10,000 وحدة معالجة رسومات و1,000,000 وحدة معالجة مركزية، مما يبرز تفوق الشركة تكنولوجياً وقدرتها على الانتشار عالمياً.
وشدد هونغبين على التزام كواي بضمان سلامة المجتمع من خلال نماذج تحليل المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي وجهودها لتعزيز مشاركة المستخدمين من خلال النماذج الكبيرة ذاتية التطوير والتفاعلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
كما سلط هونغبين في كلمته الضوء على تركيز كواي على ترسيخ حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما في المملكة العربية السعودية، مما يعكس تفانيها في مواكبة التراث الثقافي والحضاري للمنطقة. وفي هذا الصدد، أكد هونغبين حرص كواي على تناغم معاييرها المجتمعية مع الثقافة والتقاليد السعودية بما يكفل انسجام المحتوى الذي يستهلكه السعوديون مع الأعراف السائدة في المجتمع السعودي.
ويوفر ملتقى «ديب فيست»، الذي يتزامن تنظيمه مع انطلاق معرض «ليب» (LEAP)، منصة تفاعلية لقادة الصناعة والمبتكرين ورجال الأعمال لتبادل الأفكار واستكشاف الاتجاهات الناشئة وعرض أحدث تقنيات مجال الذكاء الاصطناعي.
OMNES Media
ويُقام ملتقى «ديب فيست»، الحدث الأول للذكاء الاصطناعي الذي تشارك في تنظيمه شركات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، في الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024 بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بحضور قادة الفكر والمبتكرين وعشاق التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.
وبحسب تقرير أصدرته منصة «داتاربورتال» (Datareportel) في عام 2023، تتصدر المملكة العربية السعودية المنطقة من حيث استهلاك محتوى الوسائط الاجتماعية، إذ يبلغ إجمالي عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 29 مليون مستخدم يشكلون أكثر من 79% من السكان.
وخلال العرض التقديمي الذي قدمه هونغبين بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في قيادة نمو كواي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "، أكد هونغبين على مكانة كوايشو باعتبارها ثاني أكبر منصة لمقاطع الفيديو القصيرة في العالم، مشيراً إلى أن المنصة تمتلك قاعدة مستخدمين مذهلة بمتوسط يبلغ مليار مستخدم نشط شهرياً، بالإضافة إلى 100 مليار مشاهدة فيديو يومياً في المتوسط، و1.1 مليار عملية تحميل لمقاطع الفيديو القصيرة شهرياً، ما يسلط الضوء على جاذبية كوايشو كمنصة إبداعية عالمية.
وقدم السيد هونغبين أيضاً عرضاً مفصلاً حول استراتيجية كوايشو للانتشار عالمياً، والتي أطلقت في عام 2017 وتوسعت منذ ذلك الحين لتشمل أكثر من 20 دولة، مؤكداً على النجاحات الملحوظة التي حققتها الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تطبيق كواي، متمثلة في قاعدة كبيرة ومتنامية باستمرار من المستخدمين الذين يسهمون معاً في تعزيز مستويات المشاركة داخل المنطقة، ولا سيما في المملكة العربية السعودية.
ويتجلى نجاح كواي بشكل خاص في قدراتها المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، مدعومة بفريق هائل يضم أكثر من 1500 مهندس خوارزميات و3500 مهندس متخصص في الذكاء الاصطناعي. فيما يتجلى التزام الشركة بالابتكار من خلال أبحاثها المكثفة، وأكثر من 130 ورقة بحثية قدمتها الشركة في مؤتمرات رفيعة المستوى وأكثر من 1000 براءة اختراع لنماذج رائدة في الصناعة. كما تمتلك كوايشو مركز بيانات ضخم مجهز بأكثر من 300,000 خادم عالي الأداء وقدرة حوسبية تتجاوز 10,000 وحدة معالجة رسومات و1,000,000 وحدة معالجة مركزية، مما يبرز تفوق الشركة تكنولوجياً وقدرتها على الانتشار عالمياً.
وشدد هونغبين على التزام كواي بضمان سلامة المجتمع من خلال نماذج تحليل المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي وجهودها لتعزيز مشاركة المستخدمين من خلال النماذج الكبيرة ذاتية التطوير والتفاعلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
كما سلط هونغبين في كلمته الضوء على تركيز كواي على ترسيخ حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما في المملكة العربية السعودية، مما يعكس تفانيها في مواكبة التراث الثقافي والحضاري للمنطقة. وفي هذا الصدد، أكد هونغبين حرص كواي على تناغم معاييرها المجتمعية مع الثقافة والتقاليد السعودية بما يكفل انسجام المحتوى الذي يستهلكه السعوديون مع الأعراف السائدة في المجتمع السعودي.
ويوفر ملتقى «ديب فيست»، الذي يتزامن تنظيمه مع انطلاق معرض «ليب» (LEAP)، منصة تفاعلية لقادة الصناعة والمبتكرين ورجال الأعمال لتبادل الأفكار واستكشاف الاتجاهات الناشئة وعرض أحدث تقنيات مجال الذكاء الاصطناعي.
OMNES Media
OMNES Media
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