ORIGINALLUXURY - VD GLOBAL Présente Le Diamant à l’Intérieur d’un Diamant - “Le Coeur Battant”

LAUSANNE, VAUD, SWITZERLAND, March 9, 2024 / EINPresswire.com / -- Le Diamant à l’Intérieur d’un Diamant - “Le Coeur Battant” - l’un des diamants les plus rares et uniques au monde, a été présenté à Lausanne le 4 mars 2024.Le 4 mars 2024, dans une vitrine extraordinaire des merveilles de la nature, Lausanne s’apprêta à être témoin de l’un des phénomènes naturels les plus rares et fascinants. À l’occasion de la 3ème table ronde privée d’ORIGINALLUXURY, tenue à l’IMD, unévénement exclusif sur invitation, VD Global présenta le diamant “Le Coeur Battant”.“Le Coeur Battant” n’est pas qu’un diamant; c’est une merveille de l’histoire naturelle incarnant des milliards d’années de processus géologiques de la Terre. Cette gemme unique présente un petit diamant qui se déplace librement à l’intérieur de son homologue plus grand, une rareté qui met en lumière les conditions extraordinaires sous lesquelles les diamants peuvent se former. Cette pièce exquise, récupérée par le Groupe De Beers et analysée dans les installations de l’Institut De Beers des Diamants, est enregistrée sur la plateforme Tracr, renforçant la confiance dans sa traçabilité et son origine, ainsi que donnant un aperçu de son histoire et de son héritage.Points forts de l’événement :• Table Ronde ORIGINALLUXURY : Plus de 50 acteurs du luxe et 15 fournisseurs de technologie se sont réunis avec des professeurs d’E4S, UNIL-HEC, IMD et du SCLR pour discuter de l’intégration de technologie afin d’améliorer la transparence dans le secteur du luxe. L’événement marqua également le lancement du dernier rapport “Technology For Transparency”, présentant 14 partenaires technologiques et 14 acteurs du luxe partageant les perspectives de leur parcours vers une transparence accrue.• « Le Coeur Battant » : VD Global et son partenaire Tracr présentent l’histoire de la traçabilité et le parcours du diamant, en soulignant son héritage et les processus derrière sa création.À propos de “Le Coeur Battant” :Ce diamant est de type IaAB, pesant 0.329 carats et de couleur D, le grade le plus élevé pour les diamants incolores. Il présente des plans jumeaux macle, visibles comme des motifs en chevron exquis, témoignant de sa beauté naturelle inégalée et de son histoire de formation. Le phénomène du diamant intérieur plus ancien que la couche externe en dit long sur les conditions dynamiques et complexes sous la surface de la Terre.En octobre 2022, VD Global, un détenteur de droits de De Beers Group basé en Inde, a identifié l’échantillon comme une anomalie naturelle potentiellement intrigante, alertant l’Institut De Beers des Diamants. Le diamant brut, récupéré par le De Beers Group sur l’un de ses sites miniers, a été transporté à l’Institut De Beers des Diamants à Maidenhead, au Royaume-Uni, en novembre 2022. En reconnaissance de sa composition distinctive, VD Global lui a attribué le nom de diamant “Le Coeur Battant”. Plutôt que de subir la taille et le polissage, cet échantillon sera $préservé pour la recherche et les initiatives éducatives.La Science de la Beauté :La création du diamant “Le Coeur Battant” a impliqué un processus de sélection naturelle de proportions géologiques. Une couche intermédiaire de diamant fibreuse de mauvaise qualité a été naturellement érodée, laissant derrière elle le noyau de haute qualité et la couche externe. Ce processus naturel met en lumière la théorie de la survie du plus apte dans un contexte géologique, offrant un récit unique de beauté naturelle et de résilience.“L’intégration de technologies avancées pour vérifier l’authenticité et la source des articles de luxe est un domaine clé pour ORIGINALLUXURY. Notre recherche vise à démystifier ces technologies pour les marques et les consommateurs, rendant le luxe plus accessible et digne deconfiance.” - Margot Stuart, co-fondatrice d’OriginAll et chef de projet d’ORIGINALLUXURY.“Le diamant « Le Coeur Battant » est une merveille de beauté naturelle et de merveille scientifique. Son histoire illustre ce que notre initiative ORIGINALLUXURY tente de réaliser en pionnière de la technologie pour la transparence dans le secteur du luxe.” - Prof. Felicitas Morhart, fondatrice du Swiss Center for Luxury Research et Professeur de marketing à UNIL-HEC.“La collaboration entre les institutions académiques, les leaders de l’industrie et les innovateurs technologiques joue un rôle crucial dans la promotion de la transparence au sein du secteur du luxe. ORIGINALLUXURY est à l’avant-garde pour favoriser une plus grande ouverture.” - Prof. Jean-Philippe Bonardi, Co-Directeur Général d’E4S et Professeur deStratégie à UNIL-HEC“Révéler ‘Le Coeur Battant’ témoigne de notre quête incessante de la perfection et de la responsabilité. Ce diamant, au-delà de sa beauté envoûtante, symbolise notre engagement envers l’approvisionnement éthique et les merveilles de la création naturelle.” - Bhavya Vaghasia, PDG de Luxury, VD GLOBAL“Tracr est fier de soutenir VD Global avec ce diamant incroyable. Dans un monde où abondent les imitations fabriquées par l’homme, ce diamant nous rappelle que les créations de la nature sont des trésors intemporels, incomparables dans leur splendeur et leur attrait.” - Wesley Tucker, PDG, TRACR“‘Le Coeur Battant’ est un exemple remarquable de ce qui peutse produire sur le parcours d’un diamant naturel, de sa formation à sa découverte. Une trouvaille comme celle-ci démontre pourquoi la formation et l’origine des diamants naturels sont des domaines d’étude si fascinants et pourquoi il est important de s’efforcer de progresser dans les tests et les analyses qui peuvent contribuer à notre connaissance de la croissance des diamants naturels.” - Jamie Clark, Responsable des Opérations Globales à l’Institut De Beers des DiamantsÀ Propos d’ORIGINALLUXURYInitialement connu sous le nom de THE INDEX, ORIGINALLUXURY a été établi comme une entreprise collaborative entre E4S, UNIL-HEC, IMD, le Centre Suisse de Recherche sur le Luxe et OriginAll, avec pour objectif principal d’évaluer les initiatives de transparence et de traçabilité dans les secteurs du luxe. Un an après, un accent particulier a été mis sur le rôle de la technologie dans l’amplification de la transparence, de la traçabilité, de la sécurité des produits et de l’intégrité des données. Hébergé par le Centre Suisse de Recherche sur le Luxe, notre consortium compte sur plus de 50 marques de luxe et 16 partenaires technologiques.