ORIGINALLUXURY annonce son 2ème rapport Technology For Transparency

ORIGINALLUXURY Technology For Transparency - Title Page ORIGINALLUXURY Tech Partners and Use Cases ORIGINALLUXURY - Founding Partners

ORIGINALLUXURY annonce la publication de son 2ème rapport Technology For Transparency, innovant dans la transparence par la technologie dans le secteur du luxe.

Chez Breitling, nous croyons que la transparence est la pierre angulaire de la confiance dans le secteur du luxe.” — Aurelia Figueroa, Global Director of Sustainability

LAUSANNE, VAUD, SWITZERLAND, March 9, 2024 / EINPresswire.com / -- ORIGINALLUXURY, une initiative dirigée conjointement par trois institutions académiques prestigieuses – E4S, UNIL-HEC, IMD en partenariat avec le Centre Suisse pour la Recherche sur le Luxe (SCLR) et OriginAll SA – annonce fièrement la sortie de son 2ème rapport sur la Technologie pour la Transparence (Technology For Transparency). Engagé à promouvoir la transparence, l’innovation et les pratiques responsables dans le secteur du luxe par le biais de la technologie, ORIGINALLUXURY devient une plateforme précieuse de réseautage, d’apprentissage et de recherche favorisant les collaborations industrielles et organisant des événements impactants. Avec désormais plus de 50 marques de luxe et 16 fournisseurs de technologie participant activement, ORIGINALLUXURY continue de renforcer son engagement à innover en matière de transparence dans le secteur du luxe grâce à la technologie.Le rapport est disponible en téléchargement sur www.originalluxury.org , à la suite de la Table Ronde de Luxe exclusive d’ORIGINALLUXURY quis'est tenue le 4 mars 2024 à l’IMD à Lausanne, Suisse.S’appuyant sur le succès du rapport inaugural en mai 2023, qui soulignait les contributions de 12 partenaires technologiques, cette deuxième édition révèle les efforts collectifs de 14 partenaires technologiques, incluant, entre autres, iTraceiT, Digital Partners, ZATAP et Authentic Vision ainsi que 14 marques de luxe, fournisseurs et contributeurs tels que BALLY, EL-RAN, Smart Diamonds, MOVO Partners, CZI The Art of Skin, Camille Louise Jewellery et Ellyha. Elle met en évidence l’esprit de collaboration entre ORIGINALLUXURY, les marques de luxe de premier plan, les membres technologiques et les fournisseurs qui ont volontairement partagé leurs perspectives sur la transparence et la traçabilité.Les points forts du 2ème rapport sur la Technologie pour la Transparence incluent :1. Expansion des partenaires technologiques : Présentant les perspectives de 14 partenaires technologiques, le rapport démontre l’engagement de l’initiative à favoriser les avancées technologiques en matière de transparence dans le secteur du luxe.2. Collaboration industrielle : ORIGINALLUXURY continue de renforcer ses liens avec les marques de luxe et les fournisseurs, démontrant un engagement partagé envers des pratiques responsables et des solutions innovantes.3. Recherche et Innovation : Le rapport offre des perspectives précieuses sur les défis rencontrés et les succès obtenus dans l’adoption de technologies pour la transparence.Felicitas Morhart, co-leader d’ORIGINALLUXURY et Professeur de marketing à l’UNIL-HEC ainsi que Fondatrice du SCLR, a exprimé son enthousiasme, déclarant: “Le 2ème rapport sur la Technologie pour la Transparence est un témoignage des efforts collaboratifs de nos membres, partenaires et de l’industrie du luxe dans son ensemble. En partageant des perspectives et des meilleures pratiques, nous visons à inspirer un changement positif et à encourager l’adoption de technologies responsables et transparentes.”Margot Stuart, co-fondatrice d’OriginAll, ajoute : “Les données sont la monnaie de la transparence, et ORIGINALLUXURY est à l’avant-garde pour débloquer son immense pouvoir. En exploitant les perspectives basées sur les données, nous permettons aux marques de luxe de tisser un récit de responsabilité, d’intégrité et d’authenticité à travers leurs chaînes d’approvisionnement et leurs pratiques globales.”Stéphane JG Girod, Professeur de stratégie et leader de l’initiative Luxury 2050 à l’IMD, a souligné : “Les marques commencent à réaliser que la révolution numérique, les problèmes d’authenticité des produits et les nouvelles attentes en matière de durabilité rendent la transparence cruciale pour les marques deluxe afin de construire la confiance, rester légitimes et créer de la valeur. Évoluer d’une culture de mystère vers plus de transparence n’est pas facile. Dans cette recherche, nous commençons à mettre en lumière les types de transparence qui aident les marques de luxe à créer de la valeur pour les clients.”Jean-Philippe Bonardi, Professeur de stratégie à l’UNIL-HEC et co-directeur général d’E4S ajoute : “La circularité n’est pas juste une tendance ; c’est un engagement envers la durabilité. ORIGINALLUXURY défend les pratiques circulaires, promouvant l’entrelacement de la transparence avec l’économie circulaire pour créer un écosystème harmonieux où le luxe et la responsabilité coexistent, assurant un héritage durable pour les générations futures.”“Bally est fier de faire progresser le dialogue sur la durabilité et la transparence dans le secteur du luxe, démontrant notre engagement envers des pratiques responsables et la transformation numérique de notre héritage pour les générations futures.”- Lorenzo Centi, Directeur des Projets Stratégiques, Approvisionnement Indirect & ESG, BALLY“Nous sommes très honorés de faire partie de l’écosystème pionnier ORIGINALLUXURY, favorisant la transparence et l’authenticité comme valeurs cardinales du secteur du luxe pour créer une richesse durable pour les prochaines générations.” - Sandra Czich, Fondatrice et Directrice Créative chez CZI, the Art of Skin“Ensemble, Ellyha, ORIGINALLUXURY et ses membres sont prêts à transformer le paysage du luxe. En tant que marque, nous reconnaissons les défis de la transparence dans l’industrie du luxe, et aux côtés de partenaires technologiques, nous synchronisons nos efforts pour innover des solutions. En intégrant notre perspicacité industrielle avec l’expertise technologique de nos partenaires, nous forgeons un chemin vers une vision partagée. Les efforts collaboratifs ne dénoueront pas seulement des solutions mais établiront également un précédent pour l’industrie - preuve qu’un avenir transparent et durable est à notre portée collective.”- Elissa Lefoll, Fondatrice d’ELLYHA“L’industrie du luxe, et particulièrement celle du diamant, change pour toujours. C’est le début d’un nouveau type d’industrie avec plus de conformité, de transparence, de traçabilité, d’origine et d’éthique. Embrassons le changement, partageons et collaborons, créant une meilleure industrie pour les générations à venir.”- Eyal Atzmon, fondateur et PDG, EL-RAN, Belgique“Nous sommes honorés d’être un partenaire technologique d’ORIGINALLUXURY et de contribuer aux discussions importantes sur la transparence et la traçabilité dans le secteur du luxe. Le Passeport Produit Numérique de ZATAP permet aux marques d’engager les consommateurs de manière sécurisée et responsable en connectant leur produit physique au domaine numérique, établissant de nouvelles normes d’authenticité et de transparence dans l’industrie du luxe.”- David Geisser, Co-fondateur & PDG, ZATAP