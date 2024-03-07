تطلق مجموعة أريستون سخانات المياه الكهربائية "BLU R" في المملكة العربية السعودية
منتج يلبي متطلبات السوق بتصميم إيطالي أنيق وبسعر اقتصادي
تلتزم علامة أريستون التجارية بتقديم حلول ومنتجات تسخين مياه عالية الجودة، ويعد طراز “BLU R" شاهدًا على هذه الفلسفة ”DUBAI, UAE, March 7, 2024 /EINPresswire.com/ -- طرحت أريستون سخان المياه الكهربائي "BLU R"، وهو ما يمثل قفزة كبيرة في إعادة تعريف الراحة المنزلية في السوق السعودية. صُمّم سخان المياه الكهربائي بدقة وبراعة، وهو يجسد الكفاءة والاعتمادية والتصميم الجمالي. صُمّم في إيطاليا، وهو يوفر حلاً فعّالاً من حيث التكلفة دون التنازل عن الجودة، مما يضمن إمكانية الوصول لمجموعة واسعة من المستهلكين الذين يبحثون عن حلول فعالة لتسخين المياه.
— Alberto Torner
تُصنع مجموعة "BLU R" في مدينة ووكسي، في الصين وذلك وفقًا لأعلى للمعايير العالمية المحددة للعلامة التجارية أريستون، والتي تتحقق من خلال التحكم في عملية التصنيع من البداية إلى النهاية. يبلغ مساحة المصنع في ووكسي الذي تأسس منذ ما يقارب 30 عامًا في سنة 1996، 42،314 متر مربع ويغطي مساحة تبلغ 60،813 متر مربع. تم تصنيع وشحن حوالي 150،000 منتج وتوزيعه إلى أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء العالم في عام 2023.
أكد ألبرتو تورنر، رئيس مجموعة أريستون في الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز، قائلاً: "تلتزم علامة أريستون التجارية بتقديم حلول ومنتجات تسخين مياه عالية الجودة، ويعد طراز “BLU R" شاهدًا على هذه الفلسفة. سخان "BLU R" الذي قمنا بإطلاقه في السوق السعودية مصنوع بالكامل في مصانعنا بمسؤولية كاملة عن سلسلة التوريد من البداية إلى النهاية. وقد مكننا التحكم في عملية التصنيع من تقديم منتج عالي الجودة بأسعار مناسبة. يتم الترويج لـ “BLU R" بالفعل في العديد من الأسواق العالمية حيث حقّق نجاحًا كبيرًا."
إن المشاركة في عملية الإنتاج بأكملها، بدءًا من توريد المواد الخام وحتى خدمة ما بعد البيع، تضمن جودة المنتج المتميزة والتوفير. تحتفظ أريستون الشرق الأوسط بالسيطرة على سلسلة توريد الإنتاج الخاصة بها لضمان حماية علامة أريستون التجارية. تتوفر سلسلة "BLU R" بسعات ٥٠ و٨٠ و١٠٠ لتر، مما يتيح مرونة للمستهلكين في اختيار الطراز المناسب المُصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المحددة من المياه الساخنة، ويندمج بسلاسة مع الإعدادات المنزلية المتنوعة.
تتواجد شركة أريستون الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية منذ عقود ولديها مجموعة رائعة من المنتجات ذات التصميم الإيطالي في البلاد المرغوبة في السوق. تعد أجهزة "ANDRIS R" المدمجة و "PRO1 R" متوسطة الحجم و"Aures Multi" الفورية هم الأكثر شعبية بين المقاولين والمستخدمين النهائيين نظرًا لميزاتهم المتطورة وتصميمهم الإيطالي وأدائهم عالي الجودة.
مواصفات منتج "BLU R"
يضمن سخان “BLU R" بالعمر الطويل والمتانة، والحماية من الصدأ والتكلس، مما يوفر الراحة والاعتمادية على المدى الطويل. يعزز أنود المغنيسيوم كبير الحجم عمر سخان المياه، مما يظهر نهجًا استباقيًا لحمايته ضد التآكل. يضمن منظم الأمان المزدوج لدرجة الحرارة لدى "BLU R" تشغيل آمن، مما يمنع من خطر التسخين الزائد، مما يغرس الثقة في اعتمادية المنتج. يتيح منظم درجة الحرارة الخارجية للمستخدمين التحكم السهل والدقيق في درجة حرارة المياه، مما يعزز سهولة استخدام سخان المياه. بالإضافة إلى هذه الميزات الرائعة، يوفر "BLU R" خيارات تركيب متعددة ويشمل عنصر تسخين ممتاز مصنوع من النحاس الفعال والمقاوم للتآكل.
خدمة من الدرجة الأولى
صُمّم نموذج خدمة أريستون، وهو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، لتوفير الكفاءة والاحترافية لجميع العملاء. يتم توفير قطع غيار أريستون الأصلية وتركيبها للحفاظ على أفضل جودة وضمان الاعتمادية وإطالة عمر المنتج وسلامته. يتم تفضيل التفاعل السريع لتقديم الحلول في حالة وقوع أي حدث.
للمزيد من المعلومات: Ariston Group
Ariston Middle East
Ariston Middle East
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