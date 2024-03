Selvatica Promueve la Conciencia Ambiental a Través de Su Programa "Seed of Life"

Reconocido parque de aventuras en Cancún y miembro de la familia The Dolphin Company, presenta su programa de compromiso social denominado “Seed Of Life"

CANCúN, QUINTANA ROO, MéXICO, March 7, 2024 / EINPresswire.com / -- Selvatica, reconocido parque de aventuras en Cancún y miembro de la familia The Dolphin Company, presenta su programa de compromiso social denominado “ Seed Of Life ”, una iniciativa diseñada para integrar a los visitantes en prácticas concretas de preservación ambiental. Este programa ha evolucionado como un componente esencial en la gestión ambiental del parque, destacando su compromiso con la responsabilidad social y la sostenibilidad.El turismo alternativo, caracterizado por su enfoque en la interacción directa y constante con la fauna y la naturaleza, ha sido un componente integral de la misión y la visión de Selvatica. En consonancia con los principios de esta filosofía, “Seed Of Life” permite a los visitantes ir más allá de la experiencia de un tour de tirolesas en Riviera Maya recreativa convencional, participando activamente en la restauración y preservación del entorno. La propuesta de Selvatica consiste en que, al término de una jornada de aventuras en la selva maya, los participantes dejan una huella tangible plantando una semilla de árbol en cascos expirados del mismo parque. Cada visitante tiene la oportunidad de personalizar su contribución al colocar su nombre en la ubicación de la siembra, dejando un testimonio visual de su participación en este proyecto ambiental.La iniciativa surge en respuesta a la creciente preocupación por la deforestación y la consecuente liberación de carbono en la atmósfera, factores que contribuyen a la degradación ambiental. Es por eso que el objetivo fundamental del programa es crear conciencia al resaltar la importancia de plantar semillas que, con el tiempo, se convertirán en árboles. Este gesto no solo contribuye positivamente al medio ambiente, sino que también establece áreas verdes para las generaciones venideras.Desde su inicio, “Seed Of Life” ha experimentado un crecimiento notable, con la plantación de más de 300,000 árboles hasta la fecha. Esta cifra refleja un impacto medible en la reducción de la huella de carbono, superando las 7.8 millones de toneladas. La continua participación de los visitantes fortalece el compromiso de Selvatica con la preservación del medio ambiente.“En Selvatica creemos que el turismo responsable no solo es una opción, sino una responsabilidad compartida. Seed Of Life, más que un programa, es un llamado a la acción y un espacio donde la conexión con la naturaleza se traduce en acciones concretas. Cada semilla plantada es un paso hacia un futuro más verde y equilibrado”, comentó Ulises Manjarrez, Gerente General de Selvatica.A través de “Seed Of Life”, Selvatica reafirma su compromiso convirtiéndose en un agente activo en la construcción de un entorno más sostenible, protegiendo la selva maya y su biodiversidad.Acerca de SelvaticaSelvatica, ubicado en Puerto Morelos, ofrece desde 2005 auténticas experiencias de aventura en un entorno natural. Es un parque que brinda a los visitantes recorridos fuera de la zona de confort, con una alta dosis de adrenalina, educación y entretenimiento dentro de un ambiente 100% tematizado, seguro y altamente personalizado. Ofrece tirolesas, bungee swing, paseos en ATV’s, visita a cenotes y actividades inmersas en la jungla quintanarroense. Orgullosamente, forma parte de la familia The Dolphin Company, operador de parques con presencia mundial. Para más información visite www.selvatica.com.mx/ Acerca de The Dolphin CompanyPor más de 28 años, The Dolphin Company, operador de parques con presencia mundial, ha brindado “La Experiencia de su Vida” a más de 21 millones de visitantes en sus 32 parques, hábitats de delfines y marinas alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal, la preservación y cuidado del medio ambiente. Para más información visite www.thedolphinco.com

