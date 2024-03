BCE Pharma annonce un partenariat avec Air Diagnostic

SAINT-GEORGES, QUEBEC, CANADA, March 4, 2024 / EINPresswire.com / -- BCE Pharma Logiciels et Consultants en Préparations Stériles et Non-Stériles en Pharmacie, est fière d'annoncer un partenariat de collaboration avec Air Diagnostic, expert-conseil en analyse de la qualité de l’air, afin d’élargir son offre de service en gestion de la qualité en milieu stérile.L’échantillonnage de particules viables d’air et de surface est une composante cruciale du programme de gestion de la qualité en pharmacie. Les sections 6.2.3 ‘Viable air sampling data evaluation and action levels’ et ’6.3.3 Surface sampling data evaluation and action levels’ de la norme USP <797> en préparations stériles mentionnent ceci lorsque les niveaux de culture mesurés dépassent les seuils d’actions requises : ’une tentative doit être faite pour identifier tout micro-organisme récupéré au niveau du genre avec l'aide d'un microbiologiste’.L’association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie (ANORP) précise également aux section 7.3.2.3 sur le contrôle environnemental des normes de modèles pour la préparation en pharmacie des préparations stériles dangereuse et non-dangereuse ceci : ‘Le superviseur de la préparation stérile doit analyser les données obtenues et les tendances observées concernant la charge microbienne. Si nécessaire, le superviseur de la préparation stérile devrait consulter un microbiologiste ou un spécialiste des maladies infectieuses’."Le partenariat avec Air Diagnostic s’inscrit parfaitement dans la vision de BCE Pharma. L’expertise en analyse microbiologique sera une valeur ajoutée pour nos clients et leur permettra non seulement de se conformer aux normes, en plus d’obtenir des plans d’actions correctives spécialisés et adaptés à leur situation", indique Dr. Régis Vaillancourt, Vice-président des affaires pharmaceutiques de la pharmacie de BCE Pharma."Le secteur de la qualité de l'air me passionne au plus haut point. Ce partenariat avec BCE Pharma représente un alignement stratégique avec notre vision d’amélioration continue du système de gestion de la qualité qui est au centre de nos priorités", indique Stéphanie Rose, Présidente d'Air Diagnostic.Air Diagnostic offre des services d'analyse de la qualité de l'air et d'expert-conseil pour les champignons, moisissures et l’amiante. Les analyses et rapports d'expertises sont révisés et authentifiés par une microbiologie agréée, membre de l'Association des Microbiologistes du Québec, membre de l’ordre des Chimistes du Québec et détenant des formations spécialisées dans l'identification des moisissures données par le CBS-KNAW Fungal Biodiversity Center et le McCrone Research Institute.BCE Pharma Software and Consultants for Sterile and Non-Sterile Compounding Pharmacies is proud to partner with Air Diagnostic, an expert consultant in air quality analysis, to expand its service offering in sterile environment quality management.Air and surface viable particle sampling are crucial to pharmacy quality management programs. Sections 6.2.3 'Viable air sampling data evaluation and action levels' and 6.3.3 'Surface sampling data evaluation and action levels' of the USP <797> standard for sterile preparations, state that when measured culture levels exceed required action thresholds, an attempt must be made to identify any recovered microorganism at the genus level with the assistance of a microbiologist.The National Association of Pharmacy Regulatory Authorities (NAPRA) also emphasizes this need in section 7.3.2.3 on environmental control of the model standards for pharmacy preparation of hazardous and non-hazardous sterile preparations: 'The supervisor of sterile preparation must analyze the data obtained and trends observed regarding microbial load. If necessary, the supervisor of sterile preparation should consult a microbiologist or infectious disease specialist'."The partnership with Air Diagnostic aligns perfectly with BCE Pharma's vision. Expertise in microbiological analysis will be added value for our clients, enabling them to comply with standards and obtain corrective action plans tailored to their situation," says Dr. Régis Vaillancourt, Vice President of Pharmaceutical Affairs at BCE Pharma."The air quality sector is of utmost importance to me. This partnership with BCE Pharma represents a strategic alignment with our vision of continuous improvement of the quality management system, which is at the core of our priorities," says Stéphanie Rose, President of Air Diagnostic.Air Diagnostic provides air quality analysis services and expert consultancy for fungi, molds, and asbestos. Analyses and expert reports are reviewed and authenticated by an accredited microbiologist member of the Association des Microbiologistes du Québec and of the Ordre des Chimistes du Québec, holding specialized training in mold identification provided by the CBS-KNAW Fungal Biodiversity Center and the McCrone Research Institute.