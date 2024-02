BCE Pharma Software and Compounding Consultants international expansion

SAINT-GEORGES, QUEBEC, CANADA, February 26, 2024 / EINPresswire.com / -- BCE Pharma Software and Compounding Consultants, a Canadian leader since 2008, is proud to announce its international expansion to support hospital pharmacies, community pharmacies, and private clinics in establishing and developing quality management programs for sterile and non-sterile compounding. (French version below)Clinique La Rose, located in Tunis, is now the first to implement BCE Pharma's solutions in Tunisia. This initiative marks a significant step in BCE Pharma's commitment to providing innovative solutions for the global pharmacy industry and is an integral part of its strategic plan.The tools developed by BCE Pharma aim to actively support organizations by focusing on operational excellence, compliance with pharmaceutical practice standards, and patient safety. BCE Pharma is committed to providing robust and reliable solutions that meet the needs of each client, including the development of products tailored to their specific requirements.'We offer a comprehensive range of solutions designed to address the challenges pharmacies face daily. From managing daily activities, including traceability and staff training, our tools are designed to optimize operational efficiency while ensuring compliance with the most rigorous safety and quality standards', says Dr. Régis Vaillancourt, Vice President of Pharmacy Affairs.Furthermore, BCE Pharma offers comprehensive training programs and third-party assessments, supported by Canadian and American standards, to guide pharmacy professionals in acquiring the skills to carry out their activities. 'Our trainings are designed to be practical, interactive, and tailored to the specific needs of each institution, ensuring effective implementation of best practices and the highest standards of compliance. More than ever, the definition of our QUESS 360 platform is emphasized. It constantly drives us towards continuous improvement: Quality, Uniformity, Efficiency, Patient Safety, and Safety of the employee (QUESS)', says Sébastien Côté, Vice President of Business Development.The international expansion of BCE Pharma reflects our ongoing commitment to providing cutting-edge solutions that meet the evolving needs of the industry. We look forward to working closely with our international customers as our contribution to improving healthcare worldwide.French version below:BCE Pharma Logiciels et Consultants en Préparations Magistrales, leader canadien dans le domaine depuis 2008, est fière d'annoncer son expansion internationale visant à soutenir les pharmacies hospitalières, communautaires ainsi que les cliniques privées dans l’établissement et le développement de leurs programmes de gestion de la qualité en préparations magistrales stériles et non stériles.La Clinique La Rose, située à Tunis, est désormais la première à mettre en œuvre les solutions de BCE Pharma en Tunisie. Cette initiative marque une étape significative dans l'engagement de BCE Pharma à fournir des solutions innovantes pour l'industrie de la pharmacie a l'échelle mondiale et constitue une partie intégrante de son plan stratégique.Les outils développés par BCE Pharma visent à soutenir activement les organisations en mettant l'accent sur l'excellence opérationnelle, la conformité aux normes de pratiques pharmaceutique et la sécurité des patients. BCE Pharma s'engage à fournir des solutions robustes et fiables qui répondent aux besoins de chaque client incluant le développement de produits spécifiques à leur réalité."Nous offrons une gamme complète de solutions informatiques spécialement conçues pour répondre aux défis auxquels sont confrontées les pharmacies dans leur pratiques quotidiennes. De la gestion des activités, incluant la traçabilité et la formation du personnel, nos outils sont conçus pour optimiser l'efficacité opérationnelle tout en garantissant le respect des normes les plus rigoureuses en matière de sécurité et de qualité" indique Dr. Régis Vaillancourt, Vice-président des affaires pharmaceutiques de la pharmacie.En outre, BCE Pharma propose des programmes de formation approfondis, appuyés par les standards canadiens et américains, afin d'accompagner les professionnels de la pharmacie dans l'acquisition de compétences pour mener à bien leurs activités. "Nos formations sont conçues pour être pratiques, interactives et adaptées aux besoins spécifiques de chaque établissement, garantissant ainsi une mise en œuvre efficace des meilleures pratiques et du plus haut respect des normes. Plus que jamais, la définition de notre plateforme QUESS 360 est mise de l’avant et nous motive constamment à l’amélioration continue : la Qualité, l’Uniformité, l’Efficience, la Sécurité des patients et la Sécurité des employés (QUESS)" mentionne Sébastien Côté, Vice-Président au développement des affaires.L'expansion internationale de BCE Pharma reflète notre engagement continu à fournir des solutions de pointe qui répondent aux besoins évolutifs de l'industrie. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos clients internationaux pour contribuer à l'amélioration des soins de santé à l'échelle mondiale.