شركة زوهو كوربوريشن تعلن عن افتتاح أول مراكز بيانات لها في الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية
EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة زوهو كوربوريشن، الشركة التكنولوجية الأم لمانيج إنجن وزوهو الرائدة عالمياً، اليوم عن افتتاح أول مركزين إقليميين للبيانات لها في المملكة العربية السعودية، وذلك لضمان تخزين البيانات المحلية ضمن الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية بما يتماشى مع قوانين نظام حماية البيانات الشخصية. وقد أعلنت الشركة عن بدء تشغيلهما إبتداءً من شهر مارس الجاري ليصل بذلك عدد مراكز بيانات الشركة التي تمتلكها وتديرها بالكامل إلى 18 مركزاً حول العالم.
ويشير هذا الاستثمار إلى التزام الشركة الراسخ في حماية خصوصية بيانات مستخدميها وحرصها على الامتثال للوائح المحلية، بالإضافة إلى مواصلة جهودها لتعزيز مستويات الجودة والأمن في خدماتها المقدمة لعملائها السعوديين. وجاء هذا الإعلان على هامش مؤتمر ليب الذي يعقد في الرياض، وهو الفعالية التكنولوجية الأكثر حضوراً في العالم.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سريدهار فيمبو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زوهو كوربوريشن: "تمتلك شركة زوهو أساساً قوياً في مجال البحث والتطوير، ويعود ذلك إلى حرصنا على الاستثمار في تطوير حزمتنا التكنولوجية التي تشمل مراكز البيانات المدارة بتقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع. كما نقدم لعملائنا والشركات المحلية في المملكة العربية السعودية حلولاً مميزة من خلال علاماتي مانيج إنجن وزوهو الرائدتين. وتكمن فلسفتنا في تجاوز مفهوم الحدود الجغرافية وبناء أساس متين للاستمرار بتقديم الخدمات؛ حيث نطمح إلى المساهمة الفاعلة في التطوير والتحديث على المدى الطويل".
وأشار معالي المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في تصريح له حول الاستثمار الذي قامت به زوهو إلى ثقته في قطاع الاستثمار الرقمي على أرض المملكة العربية السعودية. وأكد أن هذه الخطوة تسلط الضوء على فرص الاستثمار الكثيرة في المملكة، الأمر الذي يعود إلى الجهود التنظيمية في المجال الرقمي والبنية التحتية المتطورة. كما شدد على دور افتتاح المراكز الجديدة في تعزيز جهود التطور الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة وتطوير إمكانياتها الرقمية. ويتماشى الاستثمار الجديد مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في ترسيخ مكانتها كمركز رقمي مزهر لتكون صلة الوصل بين القارات الثلاثة.
الاستثمار في المملكة العربية السعودية
وتستثمر الشركة مبلغاً إجمالياً يقارب 500 مليون ريال سعودي انطلاقاً من رغبتها بالمساهمة في رؤية المملكة 2030، وذلك بهدف التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية وعقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية المحلية. كما أبرمت الشركة شراكة مع مُنشآت، الهيئة المسؤولة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، لتوفير الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لاعتماد الحلول الرقمية والتحول إلى السحابة. وتطمح شركة زوهو إلى تحسين المهارات الرقمية لدى موظفي الشركات بالاعتماد على أكاديمية منشآت ومركز ذكاء لتعزيز عملية التبني للتحول الرقمي وجعلها أكثر سلاسة.
كما خصصت شركة زوهو كوربوريشن مبلغاً قدره 100 مليون ريال سعودي سنوياً طوال الأعوام العشرة القادمة في إطار استراتيجية طويلة المدى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتهدف هذه الخطوة إلى الوصول إلى جميع تطبيقاتها السحابية، التي تزيد عن 55 تطبيقاً تحت علامة زوهو التجارية، ولعمليات التدريب. وستُسهل هذه العملية اعتماد التكنولوجيا الرقمية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تعزيز المهارات الرقمية في الشركات المحلية.
توفير تطبيقات سحابية تلائم احتياجات جميع الشركات
تقدم الشركة، تحت العلامة التجارية زوهو، تطبيقات سحابية للشركات والتي تم تطويرها وفق نفس الحزمة التكنولوجية لجميع وظائف الأعمال، بدءاً من المبيعات والتسويق وانتهاء بالتمويل وإدارة الموارد البشرية. ونالت زوهو الاعتماد في المملكة بخدمات زوهو ون، منصة موحدة لأكثر من 50 تطبيقاً؛ وزوهو سي آر إم، منصة إدارة تجربة العملاء؛ وزوهو كرييتور، منصة ذات تعليمات برمجية منخفضة لتطوير التطبيقات؛ وورك بليس، منصة التعاون المؤسسي؛ وزوهو بوكس، برنامج محاسبة يمتثل لضريبة القيمة المضافة ومعتمد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وتقدم الشركة خدماتها لعملاء سعوديين مثل شركة بدائل ومجموعة المصباح وشركة نيزك وشركة لجام.
إدارة تكنولوجيا المعلومات من السحابة
ساعد قسم مانيج إنجن لدى الشركة أكثر من ألفي مؤسسة سعودية في القطاعين الحكومي والخاص على إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتحسينها. كما يوفر ما يزيد عن 60 منتجاً في مجالات متنوعة مثل إدارة الخدمات، والأمن، وإدارة الهوية والوصول، والإدارة الموحدة للنقاط الطرفية، التي تأتي مع نماذج جاهزة للنشر محلياً وسحابياً وعلى السحابة، فضلاً عن نماذج مزود الخدمة المدارة؛ ما يساعد المؤسسات السعودية على تحقيق المرونة الرقمية ومواكبة التغيرات المتسارعة. وتأتي المملكة العربية السعودية ضمن أفضل عشر أسواق عالمية ل مانيج إنجن، وتحقق هذا النمو جرّاء الطلب الكبير على حل إند بوينت سنترال الموحد لإدارة النقاط الطرفية، وحل سيرفس ديسك بلس لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. كما يوجد ارتفاع كبير في عدد العملاء، لا سيما في قطاعات خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، والنفط والطاقة، والرعاية الصحية والدواء، والسياحة، والقطاعات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية.
اقتباسات من العملاء
بدوره، قال عثمان الجميعي، مدير قسم خدمات المعلومات للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني: "يشكل إطلاق مركزي البيانات في المملكة العربية السعودية خطوة مميزة تتيح تعزيز إمكانية الوصول وتوفر حماية للبيانات الطبية الحساسة، فضلاً عن مساعدتنا على تحقيق متطلبات الامتثال. ويتيح لنا المركزان الجديدان إنجاز مهمتنا في تقديم أفضل الخدمات المعتمدة على التكنولوجيا. كما نتطلع قدماً إلى تعزيز علاقتنا مع مانيج إنجن وإنشاء بنية تحتية موثوقة وآمنة لتكنولوجيا المعلومات في قطاع الرعاية الصحية".
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد عماشة، مدير دعم العملاء لدى شركة ولاء بلس: "يمكننا من خلال زوهو ديسك تحسين جودة وسرعة التواصل مع العملاء. وأصبحنا قادرين اختصار مدة الاستجابة للعملاء إلى 10 دقائق فقط بعد أن كانت تستغرق سابقاً من 4 إلى 6 ساعات. ويشكل افتتاح مركز بينات زوهو على أرض المملكة خطوة مهمة ستساعدنا على ضمان أعلى مستويات الأمن لبياناتنا، بالإضافة إلى تمكين دورنا في دعم الشركات السعودية على تعزيز الولاء للعلامة التجارية".
وتنفذ شركة زوهو كوربوريشن أعمالها وفقَ نهج قائم على الخصوصية، من خلال حماية خصوصية المستخدم دون اعتماد نموذج ربحي قائم على جني الإيرادات من الإعلانات في أي قسم من أعمالها، حتى في منتجاتها المجانية. كما تمتلك الشركة مراكز البيانات التابعة لها وتديرها بنفسها، ما يضمن لها الإشراف الكامل على بيانات العملاء والخصوصية والأمان.
Pragati Malik
ويشير هذا الاستثمار إلى التزام الشركة الراسخ في حماية خصوصية بيانات مستخدميها وحرصها على الامتثال للوائح المحلية، بالإضافة إلى مواصلة جهودها لتعزيز مستويات الجودة والأمن في خدماتها المقدمة لعملائها السعوديين. وجاء هذا الإعلان على هامش مؤتمر ليب الذي يعقد في الرياض، وهو الفعالية التكنولوجية الأكثر حضوراً في العالم.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سريدهار فيمبو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زوهو كوربوريشن: "تمتلك شركة زوهو أساساً قوياً في مجال البحث والتطوير، ويعود ذلك إلى حرصنا على الاستثمار في تطوير حزمتنا التكنولوجية التي تشمل مراكز البيانات المدارة بتقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع. كما نقدم لعملائنا والشركات المحلية في المملكة العربية السعودية حلولاً مميزة من خلال علاماتي مانيج إنجن وزوهو الرائدتين. وتكمن فلسفتنا في تجاوز مفهوم الحدود الجغرافية وبناء أساس متين للاستمرار بتقديم الخدمات؛ حيث نطمح إلى المساهمة الفاعلة في التطوير والتحديث على المدى الطويل".
وأشار معالي المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في تصريح له حول الاستثمار الذي قامت به زوهو إلى ثقته في قطاع الاستثمار الرقمي على أرض المملكة العربية السعودية. وأكد أن هذه الخطوة تسلط الضوء على فرص الاستثمار الكثيرة في المملكة، الأمر الذي يعود إلى الجهود التنظيمية في المجال الرقمي والبنية التحتية المتطورة. كما شدد على دور افتتاح المراكز الجديدة في تعزيز جهود التطور الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة وتطوير إمكانياتها الرقمية. ويتماشى الاستثمار الجديد مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في ترسيخ مكانتها كمركز رقمي مزهر لتكون صلة الوصل بين القارات الثلاثة.
الاستثمار في المملكة العربية السعودية
وتستثمر الشركة مبلغاً إجمالياً يقارب 500 مليون ريال سعودي انطلاقاً من رغبتها بالمساهمة في رؤية المملكة 2030، وذلك بهدف التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية وعقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية المحلية. كما أبرمت الشركة شراكة مع مُنشآت، الهيئة المسؤولة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، لتوفير الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لاعتماد الحلول الرقمية والتحول إلى السحابة. وتطمح شركة زوهو إلى تحسين المهارات الرقمية لدى موظفي الشركات بالاعتماد على أكاديمية منشآت ومركز ذكاء لتعزيز عملية التبني للتحول الرقمي وجعلها أكثر سلاسة.
كما خصصت شركة زوهو كوربوريشن مبلغاً قدره 100 مليون ريال سعودي سنوياً طوال الأعوام العشرة القادمة في إطار استراتيجية طويلة المدى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتهدف هذه الخطوة إلى الوصول إلى جميع تطبيقاتها السحابية، التي تزيد عن 55 تطبيقاً تحت علامة زوهو التجارية، ولعمليات التدريب. وستُسهل هذه العملية اعتماد التكنولوجيا الرقمية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تعزيز المهارات الرقمية في الشركات المحلية.
توفير تطبيقات سحابية تلائم احتياجات جميع الشركات
تقدم الشركة، تحت العلامة التجارية زوهو، تطبيقات سحابية للشركات والتي تم تطويرها وفق نفس الحزمة التكنولوجية لجميع وظائف الأعمال، بدءاً من المبيعات والتسويق وانتهاء بالتمويل وإدارة الموارد البشرية. ونالت زوهو الاعتماد في المملكة بخدمات زوهو ون، منصة موحدة لأكثر من 50 تطبيقاً؛ وزوهو سي آر إم، منصة إدارة تجربة العملاء؛ وزوهو كرييتور، منصة ذات تعليمات برمجية منخفضة لتطوير التطبيقات؛ وورك بليس، منصة التعاون المؤسسي؛ وزوهو بوكس، برنامج محاسبة يمتثل لضريبة القيمة المضافة ومعتمد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وتقدم الشركة خدماتها لعملاء سعوديين مثل شركة بدائل ومجموعة المصباح وشركة نيزك وشركة لجام.
إدارة تكنولوجيا المعلومات من السحابة
ساعد قسم مانيج إنجن لدى الشركة أكثر من ألفي مؤسسة سعودية في القطاعين الحكومي والخاص على إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتحسينها. كما يوفر ما يزيد عن 60 منتجاً في مجالات متنوعة مثل إدارة الخدمات، والأمن، وإدارة الهوية والوصول، والإدارة الموحدة للنقاط الطرفية، التي تأتي مع نماذج جاهزة للنشر محلياً وسحابياً وعلى السحابة، فضلاً عن نماذج مزود الخدمة المدارة؛ ما يساعد المؤسسات السعودية على تحقيق المرونة الرقمية ومواكبة التغيرات المتسارعة. وتأتي المملكة العربية السعودية ضمن أفضل عشر أسواق عالمية ل مانيج إنجن، وتحقق هذا النمو جرّاء الطلب الكبير على حل إند بوينت سنترال الموحد لإدارة النقاط الطرفية، وحل سيرفس ديسك بلس لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. كما يوجد ارتفاع كبير في عدد العملاء، لا سيما في قطاعات خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، والنفط والطاقة، والرعاية الصحية والدواء، والسياحة، والقطاعات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية.
اقتباسات من العملاء
بدوره، قال عثمان الجميعي، مدير قسم خدمات المعلومات للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني: "يشكل إطلاق مركزي البيانات في المملكة العربية السعودية خطوة مميزة تتيح تعزيز إمكانية الوصول وتوفر حماية للبيانات الطبية الحساسة، فضلاً عن مساعدتنا على تحقيق متطلبات الامتثال. ويتيح لنا المركزان الجديدان إنجاز مهمتنا في تقديم أفضل الخدمات المعتمدة على التكنولوجيا. كما نتطلع قدماً إلى تعزيز علاقتنا مع مانيج إنجن وإنشاء بنية تحتية موثوقة وآمنة لتكنولوجيا المعلومات في قطاع الرعاية الصحية".
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد عماشة، مدير دعم العملاء لدى شركة ولاء بلس: "يمكننا من خلال زوهو ديسك تحسين جودة وسرعة التواصل مع العملاء. وأصبحنا قادرين اختصار مدة الاستجابة للعملاء إلى 10 دقائق فقط بعد أن كانت تستغرق سابقاً من 4 إلى 6 ساعات. ويشكل افتتاح مركز بينات زوهو على أرض المملكة خطوة مهمة ستساعدنا على ضمان أعلى مستويات الأمن لبياناتنا، بالإضافة إلى تمكين دورنا في دعم الشركات السعودية على تعزيز الولاء للعلامة التجارية".
وتنفذ شركة زوهو كوربوريشن أعمالها وفقَ نهج قائم على الخصوصية، من خلال حماية خصوصية المستخدم دون اعتماد نموذج ربحي قائم على جني الإيرادات من الإعلانات في أي قسم من أعمالها، حتى في منتجاتها المجانية. كما تمتلك الشركة مراكز البيانات التابعة لها وتديرها بنفسها، ما يضمن لها الإشراف الكامل على بيانات العملاء والخصوصية والأمان.
Pragati Malik
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